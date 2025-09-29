Judiciales

La Cámara de Casación confirmó que Lázaro Báez deberá cumplir su condena en una cárcel federal

El máximo tribunal federal del país ratificó la negativa a otorgar arresto domiciliario al empresario, pese a los argumentos sobre su estado de salud y las condiciones de detención presentados por su defensa

Silvana Boschi

Por Silvana Boschi

Guardar
El empresario Lázaro Báez durante
El empresario Lázaro Báez durante una audiencia ante el Tribunal Oral Federal 4 (EFE)

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez. La decisión, adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, ratificó la resolución previa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOF 4), que había dispuesto el traslado de Báez a la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, para el cumplimiento efectivo de su condena.

El TOF 4 había resuelto el 11 de junio pasado trasladar a Lázaro Báez desde el arresto domiciliario que cumplía como medida cautelar en otra causa, hacia una unidad carcelaria, tras la confirmación de la condena en la causa conocida como “la ruta del dinero”. Esta decisión se produjo después de que la Corte Suprema de la Nación rechazara, el 29 de mayo de este año, los planteos de la defensa, lo que dejó firme la condena impuesta por el delito de lavado de activos agravado.

Los argumentos de la negativa

La resolución apelada por la defensa de Báez había sido emitida por el TOF 4 después de que Casación devolviera el expediente para que se analizaran en profundidad las constancias de la causa, especialmente las vinculadas a la situación de salud del condenado y la posible incidencia de la unificación de condenas en una pena única de quince años de prisión. Esta pena comprende la condena de diez años por lavado de activos agravado y la de seis años en la causa denominada Vialidad, por defraudación contra la administración pública.

Una de las audiencias virtuales,
Una de las audiencias virtuales, realizada dutante el proceso judicial

En el análisis de la solicitud de prisión domiciliaria, el juez Carbajo consideró improcedente abordar la situación de salud de Lázaro Báez en esta instancia, señalando que la defensa debía presentar un nuevo pedido ante el TOF 4 y, solo en caso de rechazo, recurrir a la Cámara de Casación.

Por su parte, el juez Hornos sostuvo que no se encontraban acreditados los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, los cuales, según su criterio, deben interpretarse de manera restrictiva.

En disidencia, Borinsky propuso conceder la prisión domiciliaria a Báez. Fundamentó su postura en que el tribunal de ejecución omitió, en dos oportunidades, realizar un análisis efectivo sobre la situación actual de salud del condenado. El juez calificó de arbitraria la decisión de enviarlo a una unidad penitenciaria únicamente por la firmeza de una de las condenas, sin considerar que se le había otorgado arresto domiciliario por razones de salud en otra causa ante el mismo tribunal.

Además, subrayó que Báez había cumplido durante cinco años las obligaciones inherentes a la prisión domiciliaria, y que la modificación de su régimen de detención se realizó sin una revocación previa por incumplimientos, a pesar de que la unificación de condenas aún no está firme.

Báez está próximo a cumplir setenta (70) años, y padece diabetes, hipertensión arterial, arritmias, cardiopatías, insuficiencia respiratoria y asma, entre otras afecciones.

De este modo, y con el voto de dos de sus jueces, la mayoría de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la negativa a conceder la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, quien deberá continuar cumpliendo su condena en una unidad penitenciaria.

Temas Relacionados

Lázaro Báez Cámara Federal de Casación Penal Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 Prisión domiciliaria Lavado de activos Servicio Penitenciario FederalÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazo

El juez Martín Kormick desestimó el pedido de organizaciones que pretendían limitar la venta del medicamento, asegurando la vigencia de la normativa que permite su uso en interrupciones legales del embarazo

La Justicia respaldó la venta

Cristina Kirchner pidió que el decomiso de bienes en la causa “Vialidad” se tramite en el fuero civil

La defensa de la expresidenta, a cargo de Carlos Beraldi, logró que el Tribunal Oral Federal N° 2 concediera un recurso para trasladar la ejecución patrimonial fuera de Comodoro Py. La Cámara de Casación deberá definir la competencia

Cristina Kirchner pidió que el

Tips Jurídicos: ¿hasta dónde puede crecer el árbol del vecino?

La naturaleza adquiere formas y colores diversos, no siempre tan agradables. Si un vecino fanático de las plantas tiene un árbol cuyas ramas tapan la luz, molestan o incluso generan destrozos en una propiedad contigua, ¿quién debe responder por ello?

Tips Jurídicos: ¿hasta dónde puede

“Te asociás o te asociás”: la historia del insólito almuerzo entre Enrique Pescarmona y Julio De Vido

El empresario metalúrgico acusado en el caso de los cuadernos de las coimas relató un encuentro con el superministro que terminó en insultos y amenazas

“Te asociás o te asociás”:

Intentó matar a la madre de sus hijos, ella lo perdonó y pidió que no lo condenen: la Justicia le dio 10 años de cárcel

El hecho ocurrió en 2021. El hombre la asfixió hasta desvanecerla, pero la salvaron los niños. En su declaración, la víctima reconoció el ataque, pero minimizó la intención criminal

Intentó matar a la madre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de pan de tres

Receta de pan de tres cereales, rápida y fácil

La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazo

¿Se termina el reinado de las “Siete Magníficas”: la IA impulsa a nuevas empresas líderes en Wall Street

El reclamo de los productores agropecuarios en un municipio bonaerense por las inundaciones: “¡No jueguen con los seres humanos!”

Dos platos parrilleros de Argentina están entre los mejores 10 del mundo, según un ranking

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Israel aceptó la

EN VIVO: Israel aceptó la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza

Caso Harvey Weinstein: el productor enfrenta una posible condena de hasta 25 años por agresión sexual

¿Restos de manzana como superalimento? El recurso sustentable olvidado que fortalece la nutrición, según un estudio

Tony Blair nunca ha abandonado Oriente Medio: ahora podría gobernar Gaza

Europa reduce emisiones, pero persiste la amenaza ambiental sobre la biodiversidad y el agua

TELESHOW
Daniela Celis, a pura emoción

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”