Judiciales

Ordenaron revisar la situación judicial de un integrante de la dictadura de Nicolás Maduro

Se trata de Justo José Noguera Petri, investigado por delitos de lesa humanidad. La Cámara de Casación aceptó un planteo de su defensa para que se analicen una serie de planteos que hizo

Guardar
Nicolás Maduro, con pedido de
Nicolás Maduro, con pedido de detención de la justicia argentina (EFE/ Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores)

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la situación judicial de Justo José Noguera Petri, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, que desde septiembre del año pasado tiene pedido de captura internacional de la justicia argentina por delitos de lesa humanidad junto con el presidente de ese país Nicolás Maduro y otros integrantes de su gobierno.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala II de Casación aceptó un planteo del abogado de Noguera Petri, Fernando Sicilia, y anuló los fallos que habían rechazado sus presentaciones. Para el tribunal se violó el derecho de defensa del acusado y todo se debe volver a tratar en audiencias públicas.

El juez federal Sebastián Ramos ordenó el año pasado la captura internacional de Maduro, de su principal colaborador, Diosdado Cabello, y de una quincena de funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Noguera Petri.

Fueron acusados de participar en un “plan sistemático” para llevar a cabo torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela y el caso se abrió en la Argentina por el criterio de justicia universal que permite juzgar hechos que no se investigan donde ocurrieron.

Con esa decisión, Noguera Petri se presentó en la causa a través de su abogado. Sicilia hizo una serie de presentaciones. Solicitó acceder a la causa, que se anule la orden de detención porque los hechos ya están siendo investigados en la Corte Penal Internacional y así existirá un doble juzgamiento. También solicitó que a Noguera Petri se le aplique el juicio en ausencia, que permite juzgar a acusados de delitos de lesa humanidad aunque no estén presentes.

Tanto el juez Ramos como la Cámara Federal rechazaron los planteos -excepto el del juicio en ausencia que no se resolvió- porque señalaron que Noguera Petri no está a derecho y tiene una orden de detención vigente. La misma postura tomaron la Fiscalía y la querella que representa a las víctimas, quienes declararon en la causa.

La Cámara de Casación ordenó
La Cámara de Casación ordenó volver a revisar la situación de Noguera Petri (Foto: Franco Fafasuli)

El abogado Sicilia apeló a Casación y el tribunal aceptó sus planteos para que se vuelvan a revisar.

“Si bien el imputado no ha concurrido a la sede del tribunal de manera personal, sí se ha presentado a estar a derecho a través de su abogado defensor. En este contexto, los tribunales conservan en todos los casos el deber de examinar, de manera plena y con respeto al principio de contradicción, todo planteo que invoque derechos fundamentales, especialmente si se refiere a la validez de la jurisdicción o a la necesidad de asegurar la libertad ambulatoria sin restricciones arbitrarias”, sostuvo la jueza Angela Ledesma en su voto.

La magistrada agregó que en este caso se rechazó la solicitud de exención de prisión de Noguera Petri “prescindiendo del principio contradictorio: no dio vista a la defensa para sustentar su pretensión luego de la intervención del fiscal”. Para la jueza “esta omisión vulnera el principio de defensa en juicio y el derecho al debido proceso”.

Ledesma señaló que la defensa debe opinar y todo se debe tratar en una audiencia oral. “La invocación de la doctrina que sostiene que el tribunal no debe responder al imputado hasta que se encuentre a derecho no puede ser utilizada para justificar la negativa a abordar planteos concretos de relevancia constitucional, ni para omitir la debida sustanciación de los pedidos formulados por la defensa”, sostuvo.

En la misma línea, el juez Carlos Mahiques señaló que en el caso “resultó afectado el derecho de defensa y que la resolución impugnada carece de motivación suficiente - como así su antecedente necesario- al omitir dar tratamiento al planteo de nulidad por falta de jurisdicción universal”.

Por su parte, el magistrado Guillermo Yacobucci votó en disidencia: “se observa que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal, toda vez que la crítica se limitó a expresar un mero disenso con la fundamentación de la resolución impugnada”.

Así, Casación anuló los fallos que rechazaron los planteos de Noguera Petri y ordenó que se vuelvan a tratar en una audiencia oral para escuchar la postura del abogado Sicilia.

Temas Relacionados

nicolas madurolesa humanidaddetencionjusticianoguera petricamara federal de casacion penal

Últimas Noticias

Dos empleados denunciados por robo demandaron a su empresa por haberlos echado y la Justicia les negó un resarcimiento

En la causa penal resultaron absueltos y alegaron que les “inventaron” una acusación para despedirlos con causa

Dos empleados denunciados por robo

Tips Jurídicos: ¿cuándo se presume que alguien está muerto?

Hay ciertas ausencias por tiempo prolongado que, según la ley, pueden dar la pauta de que una persona ha fallecido. ¿En qué casos ocurre esto? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué pasa si vuelve la persona que se ausentó y reclama sus bienes?

Tips Jurídicos: ¿cuándo se presume

Un conductor que atropelló y mató a una mujer deberá indemnizar a sus hijos por “daño espiritual”

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que responsabilizó al conductor y a su aseguradora por el accidente mortal de 2020

Un conductor que atropelló y

“Los Monos”: rechazan un habeas corpus de “Guille” Cantero por supuestas arbitrariedades en el penal de Marcos Paz

La Cámara Federal de San Martín desestimó el planteo del líder del clan familiar narco, que denunció requisas, trabas en visitas y problemas con un canal de música en su celda. El tribunal consideró que no hubo un “agravamiento ilegítimo”

“Los Monos”: rechazan un habeas

¿Trader cripto o estafado? Sancionaron a un empleado del Poder Judicial vinculado a Generación Zoe

Ofrecía asesoramiento financiero y cursos de criptomonedas, aunque aseguró haber perdido ahorros en la estafa piramidal. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia

¿Trader cripto o estafado? Sancionaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Las 10 claves de la nueva guía de la Asociación Estadounidense del Corazón para controlar la presión arterial alta

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

Nuevos estudios advierten sobre el rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

Daiana Fernández Molero afirmó que “la claridad económica hoy está en La Libertad Avanza” y cuestionó la falta de rumbo propio del PRO

INFOBAE AMÉRICA
Detienen a dos falsificadores de

Detienen a dos falsificadores de obras de Carlos Cruz-Diez, exponente del arte cinético y óptico

Nuevos estudios advierten sobre el rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

Eduardo Sacheri: “No hay ficción sobre Malvinas, ¿por qué esta incomodidad y silencio?“

¿Accidente o doble crimen? La muerte de una pareja tiene en vilo a los investigadores desde hace más de un año

Terminan 20 años de socialismo en Bolivia y muy pronto 25 años de tiranía en Venezuela

TELESHOW
La felicidad de Carolina Baldini

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos

Daniela Christiansson y Maxi López ya saben el sexo de su bebé: el motivo por el que aun no lo darán a conocer

Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”