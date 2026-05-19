Juicio por Odebrecht: la defensa de Julio De Vido presentará su alegato para pedir la absolución

Juicio Odebrecht: La defensa de Julio De Vido presenta su alegato para pedir la absolución Foto NA: HUGO VILLALOBOS

La defensa de Julio De Vido presentará su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de Odebrecht para las obras en Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

El abogado Gabriel Palmieri estará a cargo de la exposición para reclamar la absolución del exministro de Planificación, quien participará por videoconferencia desde Zárate, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la Tragedia de Once.

PUBLICIDAD

El fiscal federal Diego Luciani solicitó para De Vido una condena de 4 años de prisión como partícipe necesario de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En este proceso se investigan irregularidades detectadas entre 2006 y 2008 en la contratación de la empresa brasileña Odebrecht para la ampliación de los gasoductos de TGN y TGS.

PUBLICIDAD

La fiscalía pidió condena para cuatro de los cinco imputados: para De Vido y el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron, solicitó 4 años de prisión; para el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, y el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, 3 años y 6 meses.

En el caso de Julio Armando Bragulat, exsubgerente de CAMMESA, la fiscalía pidió la absolución tras considerar que su participación no fue acreditada.

PUBLICIDAD

La próxima audiencia estará dedicada al alegato de la defensa de Bragulat. Luego de esa instancia, el tribunal avanzará hacia las etapas finales del debate oral, previas a la lectura del veredicto final.

Argumentos de las defensas

La defensa de Luis Beuret, exvicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), solicitó su absolución argumentando que el exfuncionario solo acató las instrucciones emitidas por la Secretaría de Energía.

PUBLICIDAD

El abogado Gastón María Abrutín Suárez afirmó que no resulta inusual que la compañía haya sido convocada para el proceso de contratación, ya que, como órgano regulador del mercado eléctrico mayorista, debía garantizar la provisión de gas para la generación de electricidad.

Por su parte, el defensor público oficial, Santiago Finn, pidió las absoluciones de Daniel Cámeron y Cristian Folgar.Al respecto, sostuvo que en la causa no se probaron sobreprecios, sobornos ni direccionamiento en las contrataciones bajo la lupa.

PUBLICIDAD

Finn agregó que, a su criterio, la fiscalía no tuvo en cuenta que las normas aplicadas para la ejecución de estas obras derivaban de la declaración de emergencia energética.

Los juicios de De Vido

La defensa de Julio De Vido deberá dividir su jornada de trabajo entre dos audiencias donde el exministro de Planificación está procesado.

PUBLICIDAD

Gabriel Palmieri

Mientras el doctor Palmieri ofrecerá su alegato en el juicio oral por Odebrecht, su colega Maximiliano Rusconi estará conectado al debate de los Cuadernos de la Corrupción.

Otro de los procesos donde sus defensores están presentes cada semana es el que corresponde al caso de Sueños Compartidos, que investiga el supuesto desvío de fondos del Estado destinados originalmente para viviendas sociales.

PUBLICIDAD

Con este grupo de abogados, De Vido logró la absolución en la causa Vialidad, por la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años años de cárcel.

También logró ser inocente en el juicio Mamá Corazón, que se ocupó de los subsidios para la producción de novelas a través de universidades.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal 7 le fijó una condena a 4 años de prisión por el pago de sobreprecios a intermediarios en la importación de buques de gas durante el período 2008-2009.

Además, el Tribunal Oral Federal 6 lo condenó en 2022 a 4 años de prisión por administración fraudulenta en la adquisición de material ferroviario obsoleto