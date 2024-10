La insólita audiencia en el juicio por el atentado a CFK: un testigo cerca de ir preso y la sospecha de El Presto

Juicio Oral por el atentado a Cristina Kircher - Declaración del youtuber "El Presto"

Un standapero que se presentó como amigo de Javier Milei contó chistes, el famoso youtuber “El Presto” planteó que detrás del atentado a Cristina Kirchner estuvieron “las cloacas de los servicios de inteligencia”, un personal trainer que lidera un espacio de derecha confesó que ojalá lo registrara la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y una ex amiga de Fernando Sabag Montiel, enojada porque le decían “la tóxica”, afirmó que al principal acusado lo “fueron llevando” a tratar de matar a la ex presidenta. Todo eso sucedió en la última audiencia del juicio oral por ese ataque, donde -además- el primo de Brenda Uliarte, otra de las acusadas, estuvo a punto de ir preso. Por primera vez en el juicio, el tribunal oral decidió denunciar a un testigo por falso testimonio.

Se sabía que iba a ser una audiencia intensa. Lo primero que hizo la jueza Sabrina Namer fue pedir a las partes que, como tenían una jornada con muchos testigos, intentaran ser breves en el interrogatorio. No sucedió. Fue la audiencia más larga desde el inicio del debate: comenzó a las 10 de la mañana y, a las 19:30, aún no había terminado.

Mientras en el Congreso se debatía si se frenaba el veto a la ley del financiamiento educativo e incluso un militante libertario terminaba refugiánso en una casa de empanadas, en los tribunales de Comodoro Py 2002 se concentró un grupo de simpatizantes de las ideas libertarias que impulsaron la candidatura de Javier Milei y que terminaron mencionados en la investigación por el atentado a Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. En el juicio están siendo juzgados Sabag Montiel, como quien apuntó un arma en la cabeza contra la entonces vicepresidenta; su ex novia Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, jefe de ambos, a quien señalan como partícipe secundario en el ataque.

El primo de Brenda que casi queda preso

Juicio Oral por el atentado a Cristina Kircher - Declaración primo de Brenda Uliarte

Martín Uliarte es primo de Brenda Uliarte y policía de la Policía Bonaerense. En la casa familiar de Brenda fue secuestrado un manuscrito sobre la regla de Tueller, un entrenamiento que se enseña en algunas fuerzas de seguridad y que plantea un escenario de peligrosidad de una persona armada con un cuchillo frente a otra con una pistola enfundada. En la instrucción, la querella de Cristina Kirchner había puesto el foco en ese hallazgo porque Patricia Bullrich y Gerardo Milman lo habían querido incorporar en los protocolos cuando estuvieron al frente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

La declaración de Martín Uliarte ante el tribunal comenzó con advertencias. La fiscal Gabriela Baigún le subrayó varias veces que, aunque fuera primo de Brenda, no podía mentir, lo que llevó a la defensa de la acusada a quejarse por la insistencia. Brenda lo había llamado el 1 de septiembre de 2022, día del atentado, por la tarde y también minutos después del ataque.

“Brenda me dice que el ‘Negro’, que sería Sabag, no recuerdo la palabra exacta, intentó matar a la presidenta. Obviamente no le creí”, dijo el testigo. Pero los llamados entre Brenda y su primo fueron varios. El policía estaba de servicio. Contó que le dijo que al día siguiente, al salir, iría a su casa para que le explicara bien. La fiscal insistía en conocer el detalle de todas esas llamadas, pero Martín Uliarte aseguraba que no recordaba. El testigo afirmó que su prima le hizo una pregunta “bastante idiota”: si Sabag podía ir preso. “Ella decía que no tenía nada que ver”, afirmó.

La fiscal le preguntó si Brenda ponía armas en su estado de WhatsApp o anunciaba que iba a matar a políticos, pero su primo respondió que no recordaba, que tampoco se metía en la vida de la gente y que solo sabía que la joven había estado en Crónica TV diciendo que vendía copitos (de azúcar) y peleándose con una planera. “Era una idiotez”, afirmó. Aseguró que a Brenda había que creerle a medias porque “era muy fantaseosa” y podía decir que estaba cursando una carrera universitaria cuando ni siquiera se había anotado. “No hay que creerle mucho”, señaló.

Brenda Uliarte REUTERS/Tomas Cuesta

“Toda mi familia ya sabe cómo es Brenda. Tuvo un pasado difícil. Falleció un hijo. El padre nunca se hizo cargo. Siempre fue dependiente de una abuela que falleció. Como tuvo un pasado difícil, es una persona que está muy trastornada. Fantaseosa. Dice que quiere hacer profesiones, pero ni está anotada. Está con una pareja, después aparece con otra. Siempre cambió de personalidad”, declaró.

Uno de los dos focos del interrogatorio se centró en por qué escribió lo de la regla Tueller (según dijo en la instrucción, se lo dio un profesor en la academia policial). Una de las notas aparecía en una hoja suelta; la otra en un cuaderno, aunque los acusadores advirtieron que tenían una palabra distinta en el texto: en uno decía que era una técnica para “defenderse” y en otro para “sobrevivir”. El tribunal pidió explicaciones por la diferencia.

El segundo foco estuvo en las llamadas de esas horas, previas y posteriores, con Brenda. Hubo un primer llamado cinco horas antes, luego otro a las 21:04 (el ataque acababa de ocurrir), otro 20 minutos después y otro diez minutos más tarde. Al día siguiente también se registraron mensajes. Le mostraron planillas, le reclamaron precisiones y la querella le hizo notar que una quincena de veces había dicho “no me acuerdo”. Se interrumpió la audiencia dos veces porque se pidió su detención por falso testimonio.

“Nos ha mentido en la audiencia, de la manera más evidente. Dijo que había levantado notas y hemos podido cotejar que esas notas son mentira, son obtenidas por internet. No podemos seguir interrogando a una persona que le decimos mentirosa”, dijo el abogado de Cristina Kirchner, José Ubeira. El joven insistía en que no recordaba (“no le voy a mentir, no recuerdo”) y, después de un rato, terminó ofreciendo su celular para que lo revisaran y comprobaran qué llamadas había hecho aquel día. Finalmente, el tribunal deliberó y resolvió que no se lo iba a detener, pero que se extraerían testimonios para que se lo investigara.

El Presto: su vínculo con Brenda y su hipótesis del atentado

Eduardo Miguel Prestofelippo, un comunicador conocido como el “Presto”

El segundo testimonio fue el de Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, un youtuber vinculado a la militancia libertaria, anticuarentena y antikirchnerista, y que fue denunciado por amenazar en redes sociales a Cristina Kirchner. De hecho, el comunicador tiene una causa en la justicia federal de Córdoba por haber escrito un tuit el 27 de agosto de 2020, durante una sesión virtual por la reforma laboral en el Senado, diciendo: “Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”.

Como la fiscal Baigún le recordó esa causa, “El Presto” aseguró que su mensaje había sido malinterpretado, que había dicho que no iba a salir “viva políticamente” del intento de reforma judicial y que, como consecuencia de su mensaje, se allanó su casa y terminó detenido. “Yo dije que no iba a salir viva políticamente, jamás dije que hay que matarla. Quiero aclarar eso, si me lo permite. A mí se me utilizó. Se me hizo un allanamiento, me llevaron detenido por un tuit. Cuando acá tenemos comunicadores que han publicado imágenes de Mauricio Macri con un balazo en la cabeza y jamás les hicieron nada. Yo dije que detrás de la detención nuestra había otros intereses porque nosotros habíamos publicado información sobre los funcionarios que estuvieron en la AFI en ese momento”, afirmó.

Cuando, en su hipótesis de que mediaba la violencia de género en el atentado, la fiscal le preguntó por qué no criticaba a Alberto Fernández, el testigo afirmó que en ese momento los cuestionamientos apuntaban al Senado.

En su exposición, “El Presto” explicó que su intención es “dar una batalla cultural desde las ideas de la derecha en contra de los gobiernos populistas”, pero rechazó que en sus iniciativas se busque incentivar la agresión física al kirchnerismo. “Puedo tener un léxico desaforado o vehemente, pero jamás mandaría a los jóvenes… Es más, está el material donde digo que no tenemos que repetir lo que hicieron en los ‘70 y las cárceles del pueblo. El camino es la batalla cultural y siempre voy por eso”. Aclaró que no conocía ni al espacio Nuevo Centro Derecha ni a Revolución Federal, y afirmó que estuvo a punto de ser candidato en 2021 por el partido de José Luis Espert en Córdoba, pero no fue habilitado, y que una vez visitó a Patricia Bullrich en la sede del PRO.

La fiscal exhibió fotos de El Presto con Bullrich y con Javier Milei, junto a otros libertarios que buscaban dar pelea a los medios hegemónicos, “los que tienen el control de las voces”. Presto decidió “apoyar a Javier Milei porque era una voz disruptiva en ese momento que necesitaba un diputado como él”, dijo. La fiscal también lo mostró con el exdictador Rafael Videla (“me reuní para entrevistarlo y también me reuní con integrantes de Montoneros”) y con Ximena Tezanos Pintos, quien aparecía con un redondel que decía “vecina” (de CFK). “Quizás suene pedante, pero tengo más de un millón y medio de personas que me siguen en todas las redes”, afirmó.

Sabag Montiel al declarar en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner

Finalmente, le preguntaron por Brenda Uliarte. “En uno de los actos de Javier Milei, en Lezama, se me acercó a saludar. Yo la conocía como Ambar. Y me escribió por privado en un Instagram que tenía otro nombre, y después sí tuve conversación cuando tenía ese IG con el nombre Ambar. Me escribía asiduamente. Le di mi número. Me empezó a escribir por WhatsApp. Yo no sabía que hacía contenido erótico. Y un día, estando acá en Buenos Aires, en el departamento de un amigo, me escribió; estábamos bebiendo (con mi amigo), era de madrugada y ella se acercó esa noche. Después desapareció, me siguió escribiendo y no le volví a responder”, afirmó el testigo.

Según señaló, ella se apareció en el departamento de su amigo y, después, en la presentación de una película sobre el peronismo que él presentaba en La Plata. “A mí esa situación me afectó muchísimo. Cuando se da la película, ella no va a ver la película. Llega media hora antes, se queda a un costado. Hacía mucho frío y ella iba con ropa liviana. Se quedó sentada en un banco, y después se acercó y dijo: ‘puedo ir con ustedes, no tengo cómo volverme’. Una productora le dijo que no había lugar. En el auto agregó: ‘no sé para qué se quería subir esa mina en el auto si la trajo un auto con vidrios polarizados’. No volvimos a tener contacto. Pero me siguió escribiendo y un día me escribió un texto muy raro, hablando de un amor... Un delirio. A una persona que vi 15 minutos, 15 minutos y una noche, en donde fue un encuentro sexual y nada más”, afirmó.

Pero además Presto dijo sentirse shockeado por los diálogos que reveló Infobae el 7 de agosto del 2022: los mensajes de Brenda permiten ver una “actitud obsesiva” por parte de la acusada en su intención de vincularse con el periodista, e incluso pensó en hackearle el teléfono. “No creo que se trate de dos lúmpenes. Yo creo que acá hay olor a las cloacas de los servicios. Y a mí esto me ha hecho daño”, afirmó. “Yo tengo una causa que me armaron. Tampoco soy tan importante, pero nunca nos van a perdonar que pusimos un presidente gracias a las redes sociales. No me cierra esta historia. Como no me cierra lo que pasó, que 20 días después una persona dijo que oyó en un bar ‘cuando la maten yo voy a estar camino a la costa’ y los mensajes no están”, aseguró.

Prestofelippo afirmó que “hubo una mano muy negra para ensuciar a comunicadores críticos al kirchnerismo” y marcó la obsesión de Brenda por “quererse meter a diferentes grupos” como el de Nuevo Centro Derecha. “Se han comportado muy burdamente”, dijo. “Yo aborrezco al kirchnerismo, pero no me metería en una marcha del kirchnerismo a provocar”, afirmó. “Estas personas, desde que estoy sentado acá, se ríen de todo eso, carajo”, gritó. Fue el límite para la jueza, que lo llamó a cuidar sus expresiones.

Cuando terminaba, el testigo afirmó que jamás llamó a matar a Cristina Kirchner. “Yo la quiero viva eternamente y que tenga prisión efectiva”, agregó.

Los referentes de Nueva Centro Derecha

Hernan Carrol junto a Patricia Bullrich

La investigación por el atentado a Cristina Kirchner en la instrucción también apuntó a la agrupación “Nueva Centro Derecha” y su líder, Hernán Carrol, para saber qué vínculos tenían con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel. Todo comenzó con una carta que escribió Sabag Montiel en prisión y que habría redactado cuando estaba alojado en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y lo separaba una pared de distancia de su entonces novia. En aquella carta, Sabag Montiel pedía echar a su abogado defensor y aseguraba que “en breve” iba a designar “el nuevo abogado”. “Dejo en poder a elección del señor Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado”.

Carrol había conocido a Brenda y a Sabag cuando la joven comenzó a salir en Crónica TV peleándose con una planera. Como su agrupación se había movilizado contra las medidas impuestas en la cuarentena (Carrol era personal trainer y no podía trabajar) y promovían ideas de derecha, la “copito” que decía estudiar medicina se había hecho viral y les pareció un personaje a entrevistar en los vivos de Instagram que proliferaron durante la pandemia. En la entrevista, que tuvo buena repercusión entre sus seguidores, también apareció Sabag Montiel. Durante la charla, los invitaron al cumpleaños de un standapero del espacio Martín Almeida, que se hacía en un bar abierto.

Según contó Carrol, la pareja se apareció en el bar, estuvieron media hora, casi no interactuaron con ellos, pero Brenda les contó que tenía una relación con un periodista, aunque, a diferencia de este, Sabag sí la trataba bien. “Me causa gracia porque se ha dicho una cantidad de barbaridades... Nunca se habló de política en el cumpleaños”, afirmó. También dijo que, tras la detención de Sabag, un abogado conocido le pidió tener un puente, vía Brenda, porque le interesaba representarlo por el marketing que prometía la causa. Sin embargo, nunca llegó a contactarlo porque Brenda también fue arrestada.

El testimonio avanzó, no obstante, sobre su militancia en su agrupación de derecha y con qué políticos se vinculaban. “Soy más de Milei que de Bullrich”, comentó. Confesó que fue uno de los que organizó el encuentro en donde el hoy presidente se vio por primera vez con la actual ministra de Seguridad. Cuando le preguntaron si era allegado a Bullrich, respondió que ojalá la funcionaria lo registrara. Aprovechó también para desmentir que alguna vez hubiera viajado con el diputado bullrichista Gerardo Milman a Perú. “En mi vida vi a Milman. La ex primera dama (por CFK) dijo que yo estuve en Perú. No conozco Perú”, afirmó.

En su declaración, Carrol también aseguró que, al principio, no creyó que el intento de homicidio a Cristina Kirchner fuera cierto. “Yo no creí que fuera un atentado, pensé que era una puesta en escena, un arma de juguete. Porque para mí había cosas que no cerraban: que se haya penetrado el anillo de seguridad, que se colocara al acusado del lado de la ventana y no en el medio... Después tomé conocimiento de lo que pasaba. Puedo estar en las antípodas del pensamiento de CFK, pero nunca iría contra la vida de nadie”, afirmó.

Juicio a CFK: declaró el testigo Martin Almeida

Luego fue el turno de su amigo “El Negro” Almeida”. Aunque ya había pasado más de siete horas esperando a ser llamado, el joven entró haciendo chistes. De hecho, como tanto la fiscal como los abogados de la querella se habían levantado y salido de la sala de audiencias, el humorista comentó que lo estaban discriminando por ser negro y que justo iba a contar unos “chistardos”.

“Conozco a Javier Milei. No es que hablo todos los días, pero tenemos una relación. Lo considero un amigo. No sé cómo me considera a mí”, dijo cuando la fiscal le preguntó por sus vínculos con la política. A Patricia Bullrich dijo que solo la conocía de saludarla cuando armaban movilizaciones después de la cuarentena. ¿Cómo llegó a conocer a Brenda? “El 17 de agosto de 2022, nosotros le decíamos ‘copito’, la invité a mi cumpleaños. Era un bar abierto”, relató. Entre risas, añadió que no le llevaron nada de regalo. “¿En el cumpleaños les dijeron que iban a atentar contra Cristina Kirchner?”, preguntó la fiscal. “No, no tuve interacción. Llegaron, los saludé y me fui”, respondió.

El 2 de septiembre, al día siguiente del atentado, Almeida le escribió un mensaje a Brenda. Explicó que estaba cenando con amigos, el atentado a CFK ya era viral y reconoció la cara del atacante. Era la pareja de Brenda. “Todo el mundo decía que era la pareja de copito. Yo voy a la fuente. Le digo: ‘¿Qué pasó, se pudrió?’ Quería saber qué había pasado”. Pero Brenda no le contestó.

El abogado de Nicolás Carrizo, Gastón Marano, quiso saber sobre una humorada que Almeida había publicado también por esas horas. El joven la recordó y la celebró. “Hice un montón... Tengo un chiste que escribí: ‘Está bueno pasar a la acción si querés cambios, excepto que seas Sabag Montiel. Ahí mejor no hagas nada’”, contó. Se escucharon risas en la audiencia. “Es bueno, ¿viste?”, dijo. Marano le preguntó si se podía hacer humor con esto. “Con todo se puede hacer humor”, respondió. No es un dato menor para el abogado: su cliente también aseguró que está preso por haber hecho una broma diciendo que sabía del atentado.

Sobre el final, declaró una joven que estaba saliendo con David Robles, el supuesto agente de la DEA que conocía a Brenda Uliarte y declaró la semana pasada. La joven también había conocido a Sabag Montiel en un boliche y contó que se había acercado a él porque lo apartaban de los grupos y se sentía identificada. Incluso confesó que lloró cuando se enteró que estaba preso porque “se había cagado la vida”. Opinó que seguramente Brenda lo había llevado a esa situación.

Su testimonio, sin embargo, tuvo momentos curiosos. Por ejemplo, cuando apenas se sentó, dijo que quería hacer un descargo porque estaba enojada tras enterarse en la audiencia pasada que su ex la llamaba “la tóxica” y que le había mentido sobre su relación con Brenda. También, en un momento, mientras la interrogaban sobre el círculo en el que se movía, lo que habló después del atentado y por qué decía que “en el ambiente se sabe todo”, la joven miró al tribunal y le preguntó a la jueza: “¿señora jueza, qué opina?”. Ya habían pasado muchas horas dentro del tribunal, y Namer soltó una carcajada.