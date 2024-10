Veto universitario: agredieron a un militante libertario frente al Congreso y debió refugiarse en una pizzería

Manifestantes agredieron a Fran Fijap

Menos de una hora después de la ratificación por parte de la cámara de diputados del veto que dispuso el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, se produjeron incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación. En efecto, el influencer libertario Fran Fijap, creador de contenido popular en el universo digital que comulga con el gobierno, recibió golpes de puño y fue corrido por militantes de partidos de izquierda, luego de acercarse al lugar en donde estos se encontraban manifestándose contra el Gobierno.

El joven debió salir corriendo del sitio, justo enfrente de las puertas del Congreso, y se refugió en una pizzería cercana, a la que los manifestantes también le rompieron la persiana. Luego, efectivos de la policía de la Ciudad debieron escoltarlo para que abandonara el lugar.

El joven volvió a ser agredido en una marcha opositora. Lo mismo le había pasado la semana anterior, cuando denunció que lo golpearon militantes radicales que acompañaban a Martín Lousteau.

El creador de contenidos se acercó al vallado que desplegó la policía frente al Congreso Nacional, puntualmente en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia. Allí se concentraban las últimas filas de organizaciones de izquierda, grupos estudiantiles y manifestantes autoconvocados, entre los que también había jubilados, y que hasta el momento habían mantenido una jornada pacífica.

Fijap estaba acompañado por, al menos, un militante libertario más. La secuencia comenzó con gritos para que se vayan del lugar, y siguieron empujones, escupitajos, incluso le lanzaron algunos proyectiles, que impactaron en su cabeza.

Incidentes afuera del Congreso tras la confirmación del veto a la ley de financiamiento universitario

Luego de esas primeras agresiones, cuando la situación se volvió insostenible, Fijap corrió por la avenida Callao para escapar de la escalada de violencia. Unos 50 metros más adelante lo interceptaron dos hombres que lo volvieron a golpear. Un tercero, vestido con ropa negra, gorra, anteojos y una mochila, lo ayudó a levantarse y lo refugió dentro de una pizzería.

Esa misma persona, segundos después, arrojó gas pimienta desde adentro del local hacia los manifestantes que corrieron detrás de Fijap, según puede verse en las imágenes televisivas. La situación enardeció a los participantes de la protesta, que llevaron el foco de la marcha al lugar donde se protegió el influencer.

La pizzería donde está refugiado Fran Fijap, rodeada por manifestantes

Todavía dentro del comercio, Fijap dialogó con el canal de noticias TN: “Estoy cortado en las manos, estoy todo golpeado. Como siempre voy a las marchas a hacer entrevistas, voy a preguntar, a debatir, como tiene que ser en un país sano, normal. Se ve que esto no se puede hacer”, declaró.

Luego hizo una reconstrucción de cómo vivió el momento en el que empezaron los incidentes: “Vino toda una horda y me empezaron a cagar a piñas, me escupieron, me robaron el celular. Es con lo que laburo, me lo manotearon. Gracias a Dios tengo todo grabado con audio con el otro celular”, explicó.

Y siguió: “Me empezaron a correr todos. Uno me quiso venir a pegar y empecé a correr. Era toda una horda que estaba atrás, en un momento me encerraron, me tiraron al piso y justo un chico vino y me cubrió con la bicicleta me parece, no sé bien cómo fue la secuencia. Eso me dio tiempo para entrar al local”.

Tensión en la puerta del comercio donde se resguardó el influencer libertario (Gustavo Gavotti)

En tanto, Fijap intentó identificar a quienes lo agredieron frente al Congreso: “Los que me empezaron a pegar tienen la bandera de derechos humanos, también los del Polo Obrero y alguna gente que estaba ahí. Se me tiraron todos encima y fue lo que pude ver. Dicen que son de derechos humanos y terminan cagando a piñas a un periodista que no piensa igual y va a hacer preguntas, en ningún momento fui a agredir”.

Luego de casi media hora de tensión en la puerta del comercio, la Policía de la Ciudad logró sacar al influencer y lo escoltaron hacia un punto seguro, donde recibió atención del SAME.

El militante libertario se autodefine en la red social X, donde lo siguen casi 30.000 usuarios, como un “periodista odiado por los zurdos”. En Instagram acumula 43.000 seguidores y en su canal de YouTube ostenta 631.000 suscriptores.

Fuentes de la fuerza porteña le confirmaron a Infobae que en medio de los incidentes hubo dos detenidos, ambos mayores de edad. Según precisaron, un arresto se dio por atentado y resistencia a la autoridad, y el otro por “arrojar elementos contundentes” contra personal policial.