Denunciaron a un comediante por agraviar a Alberto Fernández: el caso fue archivado

Alberto Fernández (Foto: Franco Fafasuli)

A finales de octubre pasado la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) -que depende del gobierno nacional-presentó una denuncia en Comodoro Py. No fue por haber hallado una persona con paquetes de droga antes de salir de viaje, no fue por haber detectado una mula con los intestinos repletos de cápsulas de cocaína ni por haber encontrado un paquete con explosivos en el Aeroparque. La denuncia se hizo porque un standapero insultó al presidente de la Nación Alberto Fernández. Pero no era un standapero cualquiera.

La PSA hizo lo que se llama “ciberpatrullaje” en momentos sensibles luego del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y de la circulación de mensajes violentos por las redes sociales. Y fue por eso que luego de analizar la cuenta de Instagram del comediante “Negro Almeida” decidió denunciarlo porque en sus presentaciones “resultan notorias las expresiones de violencia y agravios contra el presidente de la Nación”. En la denuncia además señalaron que los espectáculos eran calificados como “clandestinos” por el propio comediante.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, se intentó sumar esa denuncia a la causa en la que se investiga el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el juzgado a cargo señaló que no tenía relación con aquel expediente y envió el caso a sorteo.

Martín Almeida, comediante e integrante de Nueva Centro Derecha

La denuncia de la PSA tiene fecha del 27 de octubre de 2022. Dos días antes “Negro Almeida”, cuyo nombre real es Martín Ezequiel Grosso Almeida, había pasado por el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py.

Había declarado como testigo en la causa en la que se investiga el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque a su cumpleaños, festejado en un bar de Palermo el 20 de agosto de 2022, habían asistido Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Sabag Montiel fue quien el 1 de septiembre pasado apretó el gatillo en la cara de Cristina Fernández de Kirchner y Uliarte era su pareja, participó de la planificación del intento de asesinato. Ambos fueron procesados con prisión preventiva y están detenidos.

También te puede interesar: Cristina Kirchner volvió a pedir la detención de tres miembros de Revolución Federal

La relación entre Negro Almeida y Sabag Montiel y Uliarte es Hernán Carrol. Carrol encabeza el grupo político llamado Nueva Centro Derecha en el que también participaba Grosso Almeida. El standapero, cuando declaró en Comodoro Py, aseguró que Carrol había invitado a Sabag Montiel y Uliarte a su cumpleaños “abierto” en un bar de karaoke de Palermo. Que hablaron poco, que ellos estuvieron una media hora en el lugar y que no hubo nada más. Que luego del atentado contra Fernández de Kirchner le envió un mensaje por Instagram a Uliarte que decía: “Se pudrió?”. Además, explicó que ese mensaje tenía la intención de preguntarle “¿Qué pasó?” y que la mujer jamás le contestó.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte estuvieron en el cumpleaños de Martín Almeida

Es decir que la PSA denunció por sus posteos a Grosso Almeida luego de que declarara en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti y fuera interrogado por la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo y por la querella que representa a Fernández de Kirchner.

El caso le tocó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita. El fiscal le pidió a la PSA un informe detallado de las “agresiones” de Almeida al presidente.

Y así fue como los agentes del Departamento de Inteligencia Criminal de la PSA relevaron varias publicaciones de los últimos años de la cuenta de @Negro.Almeida en Instagram.

En principio la PSA había denunciado solo “violencia y agravios” contra el presidente de la Nación. Pero cuando vieron mejor los posteos y videos se dieron cuenta de que aludía también a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En uno de los posteos relevados por los agentes de la PSA se lee: “Se quedó sin suministro eléctrico la quinta de Olivos. Otra muestra de que este un gobierno con pocas luces. Y además agrega: Y adentro hay unos cortocircuitos que ni te cuento”.

La PSA relevó una publicación más para respaldar la denuncia. Aquella decía: “A esta altura del partido si Alberto no se fue es porque aumentó tanto la nafta y no le da el presupuesto para cargar el helicóptero”.

A la hora de analizar el caso Pollicita señaló que: “Se determinó que si bien del perfil de Instagram ´Negro.Almeida´ se desprenden ciertas publicaciones conteniendo imágenes, comentarios y/o videos haciendo referencia a pensamientos personales sobre el accionar del Dr. Alberto Fernández en su rol de Presidente de la Nación y de otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que dichas manifestaciones y/o expresiones no encuadran en ninguna figura penal contemplada en el ordenamiento de fondo que amerite proseguir con el curso de una investigación penal”.

El fiscal agregó que: ”Los comentarios en cuestión son publicados desde su perfil personal, el cual al momento de ingresar posee la siguiente descripción: ´Martin Almeida- #NoBlanco Humor Stand up- conducción de eventos´ siendo que además el nombrado a través del mismo realiza shows de stand-up para sus seguidores, donde posteriormente formula comentarios meramente personales sobre distintas situaciones que ocurren en el país”.

Pollicita concluyó que: “…Más allá de lo cuestionables que puedan ser las manifestaciones esgrimidas por Martín Almeida, por cuanto promulga insultos o frases agresivas y/o violentas en particular hacia el Presidente de la Nación u otros funcionarios públicos, lo cierto es que las mismas se encuentran amparadas por las garantías constitucionales que resguardan la libertad de expresión, toda vez que el sentido contextualizado de sus palabras no fue otro que el de un reclamo social o una disconformidad a la situación actual del país”.

El fiscal dijo que: “Se advierte que la difusión de expresiones y/o comentarios realizados por Martín Almeida en relación a distintos pensamientos sobre el rol del Presidente de la Nación y de otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, se encuentran contemplados dentro del derecho fundamental de expresar, difundir las ideas, pensamientos y opiniones, las cuales pueden ser manifestadas por cualquier medio sin censura e incluye tanto las expresiones personales como aquellas reproducidas mediante producciones artísticas, científicas, técnicas y las comunicaciones de información veraz en los medios de difusión”.

La cuenta de Instagram del humorista tiene 11.000 seguidores

Con esos argumentos el fiscal Pollicita planteó el archivo de la causa por inexistencia de delito. Ante la falta de impulso fiscal el caso generalmente es cerrado por el juez.

Martínez De Giorgi coincidió con la propuesta de Pollicita y archivó el caso. El juez argumentó que: ”Lo que se advierte a partir de lo detallado en el informe confeccionado por el Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria, es que de las publicaciones realizadas por Martín Grosso Almeida no se desprenden más que manifestaciones de una opinión, apreciaciones, críticas que realiza acerca de la gestión del gobierno actual y la realidad social, que no encuadran en figura penal alguna”.

El juez agregó que: “No surge de ellas una incitación a la violencia o al odio hacia cierta persona o grupo determinado, lo que sí justificaría proseguir con el curso de una investigación penal en su contra. Además, no puede soslayarse que todas las expresiones analizadas fueron realizadas a través de su cuenta personal en la cual especifica que se dedica a hacer humor a través de espectáculos de stand up y que conduce eventos”.

Para cerrar su argumentación y archivar la causa contra Gorsso Almeida, Martínez De Giorgi señaló que: “Así como lo señaló el Sr. Fiscal, resulta necesario analizar las expresiones vertidas por el encartado dentro de un contexto y, en este sentido, se puede concluir que forman parte de un reclamo social que expresa un pensamiento crítico contra la actual gestión ejecutiva. Por ello, sin perjuicio del cuestionable tenor de las manifestaciones aquí analizadas, lo cierto es que éstas se reducen a expresiones de ideas formuladas públicamente y que no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos que finalmente resultan inmunes a restricciones por parte del poder público por encontrarse alcanzadas y resguardadas por el derecho fundamental de la libertad de expresión amparado por la Constitución Nacional y que hace, en definitiva, una de las características del sistema republicano”.

El caso fue archivado y no hay reclamo penal por los dichos de Grosso Almeida. Sin embargo su nombre sigue presente en los pedidos que hace la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga la vinculación de la agrupación Revolución Federal con el atentado.

Hace unos días la querella que representa Fernández de Kirchner pidió la detención de los integrantes de Revolución Federal y en ese escrito hicieron referencia a Martín Almeida. Pidieron que se incorpore a la causa en la que se investiga a Revolución Federal un informe de la PSA sobre Carrol y Almeida. La querella considera a la agrupación “Nueva Centro Derecha” que integran Carrol y Almeida como una organización “fascista”.

Seguir leyendo: