Un empresario ofreció dinero para salir de la causa Cuadernos, con el mismo recurso que usó Alberto Fernández en el juicio por la Fiesta de Olivos

Fabián Parolari ofreció una reparación económica en el caso Cuadernos (Crédito: Matias Arbotto)

La Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó el pedido del empresario Fabián Parolari, vinculado a las operaciones inmobiliarias del ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, en Estados Unidos, para cerrar la causa mediante una “reparación integral”. Parolari había invocado el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, la misma norma que fue utilizada por el presidente Alberto Fernández en el caso por la Fiesta de Olivos.

El artículo 59 sostiene que “la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”. En el caso del Olivos Gate, el Presidente transfirió $3 millones a una cuenta bancaria del Instituto Malbrán: fueron dos transferencias por $1,6 millón y $1,4 millón desde una cuenta personal radicada en el Banco Santander. El juez de esa causa, Lino Mirabelli, homologó los acuerdos pero nunca firmó los sobreseimientos.

En el caso de Parolari, procesado por el delito de lavado de dinero, el TOF 7 rechazó en diciembre del año pasado la aplicación de la reparación integral y luego la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci, declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado.

El tribunal tuvo en cuenta el dictamen de la fiscal Fabiana León, que ya se había expresado en contra teniendo en cuenta “la gravedad de las conductas investigadas, la endilgada participación en los hechos de funcionarios públicos, y la alegada imposibilidad de satisfacer en el caso concreto la extensión de la afectación a los bienes jurídicos presuntamente afectados con la devolución y/o pago del dinero ofrecido en la reparación integral”.

Contra esa resolución, la defensa de Parolari, a cargo de Juan Manuel Dragani, planteó la nulidad, lo que también fue rechazado in limine por la Sala III. En su voto, al que adhirieron sus colegas, el juez Borinsky resaltó que del escrito presentado por la defensa no se advertía cuál habría sido el agravio. En esa línea, recordó que los pronunciamientos válidamente dictados por el Tribunal no son susceptibles, como regla, de recurso de nulidad, siendo recurribles –en principio- sólo por la vía extraordinaria federal prevista en el art. 14 de la ley 48.

El ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Fabián Parolari, ex colaborador de Muñoz, está acusado de realizar maniobras de lavado de dinero. Muñoz murió en 2016

Parolari estuvo 70 días preso por el caso que involucra a Muñoz. La Justicia lo acusa de haber sido parte del entramado de dinero que movió el ex secretario de los Kirchner y sus prestanombres en los Estados Unidos para comprar 16 propiedades en Miami y en Nueva York, que –más tarde- se apuraron a vender porque había estallado el escándalo de los Panamá Papers y había que desviar la ruta del dinero.

En concreto, figura como gestor en una serie de operaciones que realizaron Elisabet Municoy y su ex esposo, Sergio Todisco -ambos arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas-, por 13 millones de dólares en 2011.

“Compraron tres departamentos en Miami por cifras que van entre 200 y 300 mil dólares. Y sugirió la compra de una unidad en el Hotel Plaza de Nueva York, “la más chica de tamaño y a un precio de 1,8 millones de dólares”, contó el empresario en una entrevista con Infobae. Parolari aseguró, además, que nunca supo que estaba tratando con la mano derecha de Néstor Kirchner.

El empresario intentó sumarse a la lista de arrepentidos pero en ese momento el juez Claudio Bonadio rechazó la homologación del acuerdo que había alcanzado con la Fiscalía por entender que no aportaba información valiosa para la investigación. La decisión luego fue confirmada por la Cámara Federal.

