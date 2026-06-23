La Justicia citó a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero

José Luis Espert, ex diputado de La Libertad Avanza. Foto: Matias Arbotto

El ex diputado nacional José Luis Espert fue llamado a indagatoria por el presunto lavado de 200.000 dólares que recibió de parte del empresario Fred Machado, recientemente extraditado desde la provincia de Río Negro a los Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico y fraude financiero. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo citó para el 30 de junio.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la orden del magistrado también alcanzó al contador del ex diputado de La Libertad Avanza, Mariano Alejandro Cosentino, y la empresa Varianza SA, que pertenece al economista y a su esposa, María de las Mercedes González.

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De acuerdo con la investigación del fiscal federal Fernando Domínguez, el 22 de enero de 2020 una cuenta bancaria a nombre de Espert en los Estados Unidos recibió una transferencia de 200.000 dólares provenientes de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las corporaciones utilizadas por la red delictiva que lideraba Fred Machado.

Para la fiscalía, el origen de este dinero es ilícito y el ex legislador intentó disimular la procedencia de los fondos a través de la firma de un contrato de locación de servicios con la minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. Dicho acuerdo estipulaba un pago total de un millón de dólares por “asesorías financieras”.

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Sin embargo, los investigadores comprobaron que Espert no registró viajes a Guatemala ni antes ni después de la rúbrica del documento, y que tampoco existen constancias de que hubiese visitado la explotación minera o contratado profesionales idóneos para realizar las tareas acordadas. Además, el fiscal remarcó que Minas del Pueblo carecía de actividad real en ese momento.

Para el fiscal Domínguez, la contratación de Espert no habría sido más que una pantalla para blanquear los dólares.

El empresario Federico "Fred" Machado fue señalado como el presunto líder de una red de lavado, narcotráfico y estafas

Parte de los 200.000 dólares que recibió el ex candidato a presidente ingresaron luego a la economía argentina. Según consta en el expediente, hizo dos transferencias de 50.000 dólares cada una hacia su cuenta local del banco BBVA en 2020.

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Esos fondos se destinaron, entre otras cosas, a la compra -en efectivo- de un BMW M240i por un valor de 47.800 dólares. Posteriormente, ese vehículo fue vendido para adquirir una camioneta Lexus de alta gama por casi 130.000 dólares.

La situación judicial de Fred Machado, detenido en abril de 2021 y con domiciliaria en Viedma, desató la alarma en el entorno del economista. El empresario fue extraditado a pedido de la Justicia estadounidense en noviembre último, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El análisis de los teléfonos secuestrados a los asesores de Espert reveló que se organizaron múltiples reuniones de urgencia para evaluar el impacto penal y tributario de la noticia.

En esos encuentros, según dictaminó el fiscal Domínguez, se diseñaron diversas estrategias para evitar que se detectaran los 118.271 dólares que aún estaban depositados en la cuenta del ex legislador en Estados Unidos, radicada en el banco Morgan Stanley.

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Finalmente, el fiscal de San Isidro detectó que Espert omitió estos activos en sus declaraciones juradas presentadas en julio de 2021.

José Luis Espert explicó en un video su vínculo con Fred Machado

En los documentos digitales incautados al contador Cosentino, se justificó esta decisión bajo el argumento de evitar un “pánico impositivo” y resguardar la carrera política del entonces candidato a diputado, ante posibles filtraciones desde organismos estatales.

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En los papeles de trabajo de los imputados se dejó por escrito que el objetivo de la omisión era impedir que el kirchnerismo -por entonces en el Gobierno- accediera a esos datos y “den a conocer hechos de una forma distorsionada”, ya que tener que dar explicaciones públicas sobre esa transferencia y el contrato con la minera guatemalteca en plena campaña electoral de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política” (SIC).

La fiscalía calificó la conducta de Espert bajo el delito de lavado de activos y rechazó los argumentos de la defensa que apuntaban el ex legislador libertario no sabía de los negocios de Machado, quien además financió sus aspiraciones electorales.

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“La estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”, dictaminó el fiscal de San Isidro.

En cuanto al rol de los colaboradores, la acusación ubicó al contador Cosentino como partícipe necesario de la maniobra, ya que confeccionó certificaciones de origen de fondos falsas para canalizar las compras de los vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

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