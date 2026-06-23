Jésica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia

Uno de los videos de Jésica Cirio donde se ven los fajos de dólares

El teléfono celular de la modelo Jésica Cirio fue entregado este martes en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, con lo que se cumplió así una intimación que cursó el magistrado, luego de la difusión de videos donde la ex esposa de Martín Insaurralde filmó fajos de dólares ocultos en el que sería el vestidor del ex funcionario en la casa que compartieron en el country Fincas de San Vicente

El celular fue llevado al juzgado por un abogado de Cirio y entregado de manera formal para ser peritado en busca dar con los videos originales en los que aparece la voz de Cirio hablando y mostrando los fajos de miles de dólares guardados en bolsas selladas debajo de remeras de Insaurralde y en una bolsa de tela, entre otros sitios.

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La Justicia intenta determinar si esas imágenes que datarían de 2023 se grabaron con el celular que aportó ahora Cirio.

La Justicia investiga al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito

El juez investiga al ex intendente de Lomas de Zamora por enriquecimiento ilícito intimó a la modelo para que entregue su celular en 24 horas. En allanamientos el domingo último también se buscaron notebooks, tarjetas de memoria y cualquier dispositivo donde pudieran llegar a estar los videos almacenados.

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El fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde a partir del “yate gate”, busca incorporar a la causa los videos originales que difundió La Nación para peritarlos. Con ese fin es que el juez Armella ordenó allanar a Cirio y a su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien supuestamente tenía en su poder el material.

Los allanamientos no arrojaron resultados positivos. Cirio no estaba en su departamento y Piccirillo, detenido con prisión preventiva por plantarle un arma y droga a un ex socio, no tenía almacenado en sus dispositivos ningún archivo de interés para la investigación, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

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En el departamento de Palermo de Cirio la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de la actual pareja de la modelo, el empresario Nicolás Trombino, con quien espera un hijo.

Los videos de Cirio mostrando los dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación y las imágenes datarían de 2023. Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

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La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con otra mediática, Sofía Clerici, en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.