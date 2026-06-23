Incomunicadas más de 900 familias en Honduras por las lluvias

Las lluvias elevan el río Goascorán y dejan incomunicadas a comunidades de Alianza

Las lluvias en el sur del país elevaron el caudal del río Goascorán y dejaron sin conexión terrestre a decenas de comunidades del municipio de Alianza, en el departamento de Valle. El tránsito vehicular quedó interrumpido en el vado de la Costa de los Amates y se habilitó transporte en lancha.

Habitantes del sector señalaron que el problema se repite en cada temporada lluviosa, cuando el crecimiento del Goascorán interrumpe el paso en ese punto y obliga a la población a enfrentar períodos de aislamiento.

El alcalde de Alianza, Faustino Manzanares, expresó su preocupación por la reiteración de esta situación y dijo que, pese a múltiples gestiones ante instituciones del Estado, no se han ejecutado obras permanentes para resolver la vulnerabilidad del paso.

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Impacto en las comunidades

El edil explicó que las comunidades afectadas dependen de ese acceso para trasladarse a centros de salud, abastecerse de alimentos, movilizar productos agrícolas y realizar actividades cotidianas, por lo que el aislamiento impacta en su economía y en su calidad de vida.

Las lluvias elevan el río Goascorán y dejan incomunicadas a comunidades de Alianza

“Cada vez que aumenta el nivel del río, cientos de familias quedan prácticamente aisladas. Hemos realizado múltiples solicitudes, pero aún no se concretan soluciones definitivas”, reiteró Manzanares al referirse a la falta de infraestructura de mitigación en la zona.

El aislamiento también afecta actividades económicas locales, sobre todo la agricultura y el comercio de subsistencia, que dependen del acceso constante a mercados y centros de distribución en otras zonas del municipio y del departamento.

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Habitantes de la zona señalaron que el uso de lanchas, aunque necesario, no sustituye una solución permanente, ya que limita la movilidad de vehículos, el transporte de mercancías y el acceso oportuno a servicios básicos, especialmente en casos de emergencia médica.

Monitoreo y medidas de emergencia

El edil dijo que la interrupción del acceso se repite cada invierno y afirmó que, pese a gestiones ante instituciones estatales, no se han ejecutado proyectos que reduzcan la vulnerabilidad en el cruce.

Ante la emergencia, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene monitoreo permanente del comportamiento del río Goascorán, especialmente en el sector conocido como paso de Ercilia, donde el incremento del caudal representa un riesgo para quienes intentan cruzar.

Las autoridades de emergencia advirtieron que las condiciones pueden variar rápidamente según las lluvias en la parte alta de la cuenca, por lo que no descartan el reforzamiento de medidas preventivas o la suspensión total del paso si la situación empeora.

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Como respuesta inmediata, se habilitó el servicio de transporte en lancha para permitir el traslado de personas entre ambas orillas del río, una medida temporal para reducir el impacto del aislamiento mientras se mantienen las condiciones de riesgo.

Las autoridades recomendaron a la población evitar traslados innecesarios y priorizar solo los viajes urgentes, debido a la fuerza de la corriente y la incertidumbre sobre el comportamiento del afluente en las próximas horas.

Las autoridades municipales y comunitarias insisten en la necesidad de construir una solución estructural permanente, como un puente o infraestructura de mitigación, que permita garantizar la conectividad de las comunidades durante todo el año.

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Mientras tanto, Copeco mantiene vigilancia en la zona y coordina acciones con autoridades locales para responder a cualquier cambio en las condiciones del clima que pueda agravar la situación.