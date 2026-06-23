Honduras

Incomunicadas más de 900 familias en Honduras por las lluvias

La Costa de los Amates permanece aislada tras la crecida del río Goascorán, en la zona sur, limitando el acceso

Guardar
Google icon
El edil dijo que la interrupción del acceso se repite cada invierno y afirmó que, pese a gestiones ante instituciones estatales, no se han ejecutado proyectos que reduzcan la vulnerabilidad en el cruce
Las lluvias elevan el río Goascorán y dejan incomunicadas a comunidades de Alianza

Las lluvias en el sur del país elevaron el caudal del río Goascorán y dejaron sin conexión terrestre a decenas de comunidades del municipio de Alianza, en el departamento de Valle. El tránsito vehicular quedó interrumpido en el vado de la Costa de los Amates y se habilitó transporte en lancha.

Habitantes del sector señalaron que el problema se repite en cada temporada lluviosa, cuando el crecimiento del Goascorán interrumpe el paso en ese punto y obliga a la población a enfrentar períodos de aislamiento.

El alcalde de Alianza, Faustino Manzanares, expresó su preocupación por la reiteración de esta situación y dijo que, pese a múltiples gestiones ante instituciones del Estado, no se han ejecutado obras permanentes para resolver la vulnerabilidad del paso.

PUBLICIDAD

Impacto en las comunidades

El edil explicó que las comunidades afectadas dependen de ese acceso para trasladarse a centros de salud, abastecerse de alimentos, movilizar productos agrícolas y realizar actividades cotidianas, por lo que el aislamiento impacta en su economía y en su calidad de vida.

El edil dijo que la interrupción del acceso se repite cada invierno y afirmó que, pese a gestiones ante instituciones estatales, no se han ejecutado proyectos que reduzcan la vulnerabilidad en el cruce
Las lluvias elevan el río Goascorán y dejan incomunicadas a comunidades de Alianza

“Cada vez que aumenta el nivel del río, cientos de familias quedan prácticamente aisladas. Hemos realizado múltiples solicitudes, pero aún no se concretan soluciones definitivas”, reiteró Manzanares al referirse a la falta de infraestructura de mitigación en la zona.

El aislamiento también afecta actividades económicas locales, sobre todo la agricultura y el comercio de subsistencia, que dependen del acceso constante a mercados y centros de distribución en otras zonas del municipio y del departamento.

PUBLICIDAD

Habitantes de la zona señalaron que el uso de lanchas, aunque necesario, no sustituye una solución permanente, ya que limita la movilidad de vehículos, el transporte de mercancías y el acceso oportuno a servicios básicos, especialmente en casos de emergencia médica.

Monitoreo y medidas de emergencia

El edil dijo que la interrupción del acceso se repite cada invierno y afirmó que, pese a gestiones ante instituciones estatales, no se han ejecutado proyectos que reduzcan la vulnerabilidad en el cruce
El edil dijo que la interrupción del acceso se repite cada invierno y afirmó que, pese a gestiones ante instituciones estatales, no se han ejecutado proyectos que reduzcan la vulnerabilidad en el cruce.

Ante la emergencia, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene monitoreo permanente del comportamiento del río Goascorán, especialmente en el sector conocido como paso de Ercilia, donde el incremento del caudal representa un riesgo para quienes intentan cruzar.

Las autoridades de emergencia advirtieron que las condiciones pueden variar rápidamente según las lluvias en la parte alta de la cuenca, por lo que no descartan el reforzamiento de medidas preventivas o la suspensión total del paso si la situación empeora.

Como respuesta inmediata, se habilitó el servicio de transporte en lancha para permitir el traslado de personas entre ambas orillas del río, una medida temporal para reducir el impacto del aislamiento mientras se mantienen las condiciones de riesgo.

Las autoridades recomendaron a la población evitar traslados innecesarios y priorizar solo los viajes urgentes, debido a la fuerza de la corriente y la incertidumbre sobre el comportamiento del afluente en las próximas horas.

Las autoridades municipales y comunitarias insisten en la necesidad de construir una solución estructural permanente, como un puente o infraestructura de mitigación, que permita garantizar la conectividad de las comunidades durante todo el año.

Mientras tanto, Copeco mantiene vigilancia en la zona y coordina acciones con autoridades locales para responder a cualquier cambio en las condiciones del clima que pueda agravar la situación.

Temas Relacionados

HondurasLluviasAlertaFamiliasCostaAmates

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reforma láctea en El Salvador suma respaldo empresarial para alinear la regulación con Centroamérica

La gremial ASILECHE apoyó el cambio promovido por el Ejecutivo para actualizar las reglas del sector, reforzar la inocuidad y sostener el suministro ante riesgos como El Niño y la falta de insumos.

La reforma láctea en El Salvador suma respaldo empresarial para alinear la regulación con Centroamérica

Perfiles falsos de abogados engañan a nicaragüenses que buscan liberar familiares detenidos en EE. UU.

Los delincuentes crean cuentas falsas y prometen sacar a familiares de la custodia del ICE, luego exigen pagos por supuestos trámites y honorarios, entregan papeles apócrifos y desaparecen tras recibir el dinero

Perfiles falsos de abogados engañan a nicaragüenses que buscan liberar familiares detenidos en EE. UU.

Congreso Nacional de Honduras prepara juramentación de autoridades interinas en el CNE

A partir del próximo 2 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) contará con nuevos integrantes de manera temporal

Congreso Nacional de Honduras prepara juramentación de autoridades interinas en el CNE

Panamá se paraliza por el Mundial: Gobierno decreta cierre de oficinas y suspende clases para el duelo ante Croacia

Un martes atípico vivirá el territorio panameño luego de que el Órgano Ejecutivo y el Meduca ordenaran frenar las labores gubernamentales y las clases presenciales de la tarde y la noche para volcar la atención total al plano mundialista

Panamá se paraliza por el Mundial: Gobierno decreta cierre de oficinas y suspende clases para el duelo ante Croacia

La dominicana Carolina Mejía lidera el ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en junio con 58.9% de aprobación

El balance de CBGLOBALDATA ubica a la alcaldesa de Santo Domingo en el primer lugar regional, con una percepción negativa de 37,5% y una mejora frente a mayo que confirma una trayectoria ascendente

La dominicana Carolina Mejía lidera el ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en junio con 58.9% de aprobación

TECNO

Epic Games Store y Steam regalan 4 juegos para PC: así puedes sumarlos gratis hoy

Epic Games Store y Steam regalan 4 juegos para PC: así puedes sumarlos gratis hoy

La Steam Machine ya es una realidad: esto costará la consola de Valve y no será barata

Cómo lucirían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Death Note, según la IA

Steam Machine costará más de 1.000 dólares: ¿es más potente que una PS5?

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

ENTRETENIMIENTO

Chiwetel Ejiofor, protagonista de Backrooms, analizó el trasfondo de la película y el papel del terror como espejo de la realidad

Chiwetel Ejiofor, protagonista de Backrooms, analizó el trasfondo de la película y el papel del terror como espejo de la realidad

Olivia Rodrigo anuncia un festival solo de mujeres que donará el 100% de las ganancias: “Es un verdadero testimonio de sus corazones”

Condenan a fan brasileña por acosar a Jungkook de BTS: tocó el timbre 133 veces en su casa

Keith Richards baja el volumen a una nueva gira y The Rolling Stones afina el plan de residencia

Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y Zendaya lo eliminó con el voto final

MUNDO

Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

Japón implementará la mayor subida de tasas de visado en casi medio siglo

El régimen de Irán y el sultanato de Omán formaron un grupo de trabajo que pretende arancelar la gestión del estrecho de Ormuz

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

Nuevas operaciones de Israel en el sur del Líbano tras dos amenazas del grupo terrorista Hezbollah dentro de la zona de seguridad