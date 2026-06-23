El Salvador

Agricultores advierten que la “súper sequía” en El Salvador podría afectar la producción agrícola y ganadera

Ante el pronóstico de lluvias mínimas y temperaturas elevadas, agricultores en El Salvador, según Mateo Rendón, adoptan estrategias como la siembra anticipada y el uso de riego para enfrentar la supersequía y proteger sus cosechas.

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Mateo Rendón advirtió que la supersequía afecta la producción agrícola y ganadera por la combinación de El Niño y el aumento de las temperaturas oceánicas. (Foto: Óscar Domínguez, Viceministro de Agricultura y ganadería)
Mateo Rendón advirtió que la supersequía afecta la producción agrícola y ganadera por la combinación de El Niño y el aumento de las temperaturas oceánicas. (Foto: Óscar Domínguez, Viceministro de Agricultura y ganadería)

“Las instituciones encargadas de velar por el clima, está claro que todas concuerdan con este tema de la súper sequía”. Con estas palabras, Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, describió el escenario que enfrenta actualmente el sector agrícola en la entrevista Frente a Frente. Señaló que los pronósticos de la NOAA indican que el 28 de junio finalizará el periodo de lluvias, con precipitaciones mínimas previstas para los siguientes meses. Atribuyó la complejidad de la situación a la combinación del fenómeno de El Niño y el aumento de las temperaturas oceánicas, lo que, según su análisis, dificulta la producción tanto agrícola como ganadera.

Durante su intervención, mencionó la frase: “Como decimos en los territorios, en guerra avisada no hay soldado muerto. Tanto los agricultores como ganaderos tenemos que prepararnos para este periodo, como decía la Biblia, las siete vacas gordas y las siete vacas flacas”. Relató que ya hay productores tomando decisiones ante la falta de agua y forrajes. “Hay una señora en Morazán, me dice: ‘Mateo, yo voy a vender mi ganado, yo no soporto esto... que se nos viene, si hablamos’”.

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Rendón explicó que decidió adelantar la siembra de maíz y frijol como una medida ante el clima adverso. “Esta apuesta que hicimos, que fue adelantar siembras, nos está dando la razón”. Indicó que su caso es particular, ya que cuenta con sistemas de riego. “Tengo quince días de agua, veinte días, lo que sea, yo le voy a meter agua”.

Los pronósticos de la NOAA señalan que el 28 de junio finalizará el periodo de lluvias y anticipan precipitaciones mínimas en los meses siguientes. (Foto: Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena)
Los pronósticos de la NOAA señalan que el 28 de junio finalizará el periodo de lluvias y anticipan precipitaciones mínimas en los meses siguientes. (Foto: Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena)

El dirigente advirtió que quienes esperaron a sembrar en junio, dependiendo solo de la lluvia, arriesgan la cosecha por el agotamiento anticipado del recurso hídrico, según las agencias meteorológicas. Subrayó la importancia de planificar con antelación y de contar con alternativas de riego para sostener la producción ante periodos de sequía.

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Estado y manejo de los cultivos: frijol y maíz

Durante la entrevista, Rendón mostró imágenes y videos de sus parcelas. Detalló que los frijolares ya están en etapa de formación de ejotes, a pesar de la escasez de precipitaciones. “Eso ya está ejoteando. Ya tiene los ejotillos... Eso con foliar, con poca lluvia y con foliar, eso, eso, eso ya es un éxito”.

Afirmó que, con dos o tres lluvias más, la cosecha de frijol estaría asegurada. Relacionó el éxito de los cultivos al uso de fertilizantes foliares y a la siembra anticipada. Sobre el maíz, señaló que buena parte de sus milpas ya está floreando. Explicó que la densidad del cultivo contribuye a conservar la humedad en el suelo. “Ya la humedad la guarda, ya la temperatura ya no llega tanto a la tierra... lo que hemos hecho es que al agricultor se le ha dotado de foliares para que aguante la presión atmosférica”.

Rendón sostuvo que las prácticas adaptativas son clave para la seguridad alimentaria y confió en asegurar maíz y frijoles de invierno si julio evoluciona favorablemente. (Foto: Óscar Domínguez, Viceministro de Agricultura y ganadería)
Rendón sostuvo que las prácticas adaptativas son clave para la seguridad alimentaria y confió en asegurar maíz y frijoles de invierno si julio evoluciona favorablemente. (Foto: Óscar Domínguez, Viceministro de Agricultura y ganadería)

Rendón sostuvo que el manejo agronómico y las prácticas adaptativas resultan esenciales para resistir la sequía y mantener la producción.

El coordinador manifestó optimismo sobre la seguridad alimentaria en los próximos meses. “Si nosotros salimos bien este mes de julio... tenemos garantizado maíz y frijoles de invierno para estos meses, de las vacas flacas que se nos vienen”. Planteó que los ciclos lunares podrían favorecer la llegada de lluvias adicionales, a pesar de los pronósticos oficiales. “La luna se va el 14 de julio. Nosotros consideramos que la luna nunca se ha quedado seca. Esta luna trae agua, entonces consideramos que puede haber agua”.

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