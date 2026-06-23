Wall Street y Europa ceden terreno ante el freno de los gigantes tecnológicos

NUEVA YORK, 23/06/2026.- Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York en una jornada marcada por la caída global de los valores tecnológicos, arrastrados por los desplomes en Seúl y Tokio ante el temor a nuevas alzas de tasas. (Foto: EFE/Ángel Colmenares)

Una severa ola de ventas en las grandes compañías del sector tecnológico se propagó el martes desde los mercados de Asia hacia Europa y Wall Street, arrastrando a las principales plazas globales ante la creciente preocupación por las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial (IA) y la perspectiva de nuevas alzas en las tasas de interés.

El retroceso generalizado cobró fuerza tras los desplomes históricos en Seúl y Tokio, contagiando el pesimismo a los parqués europeos, que cerraron en rojo, y golpeando al índice Nasdaq de Nueva York. El detonante principal fue el temor a que los multimillonarios desembolsos en infraestructura tecnológica comiencen a financiarse con deuda, sumado a las señales de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de incrementar su tasa de referencia antes de fin de año para contener una inflación persistente.

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El dilema de la IA y el fantasma de las tasas en EEUU

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, en una pantalla durante la reciente salida a bolsa de la firma. Los planes de endeudamiento de la compañía para financiar su división de inteligencia artificial reavivaron los temores sobre las valoraciones del sector tecnológico. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

La confianza de los inversores se debilitó tras conocerse que SpaceX planea una emisión de bonos de hasta 20.000 millones de dólares para financiar el desarrollo de su división de inteligencia artificial. El movimiento reavivó los temores del mercado sobre la rentabilidad a largo plazo de estas inversiones y los riesgos de sobreendeudamiento. Aunque los títulos de la firma de Elon Musk fluctuaron al alza en Nueva York tras caer un 16% el lunes, otras grandes firmas sufrieron caídas: Micron Technology se desplomó un 10% y Nvidia cedió un 3%.

A media jornada en Wall Street, el índice S&P 500 retrocedía un 1% y el compuesto tecnológico Nasdaq caía un 1,5%. En contraste, el Promedio Industrial Dow Jones, con menor exposición al sector tecnológico, avanzaba 105 puntos, o un 0,2%, reflejando que el impacto estaba concentrado en las firmas de alta valoración.

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El panorama macroeconómico también presionó a las acciones. Wall Street calcula ahora un 85% de probabilidades de que la Fed eleve las tasas de interés este año, frente al 60% registrado una semana atrás. La persistencia de la inflación en EE.UU., que alcanzó un 4.2% interanual en mayo debido al impacto de los aranceles y los costos energéticos derivados de la reciente guerra con Irán, sostiene los rendimientos de los bonos en niveles elevados, con el Tesoro a 10 años cotizando en 4,48%.

Por su parte, los precios del petróleo registraron descensos moderados debido al avance de las negociaciones bilaterales en Suiza para consolidar el cese al fuego en Oriente Medio. El crudo Texas estadounidense (WTI) cayó un 1,2% a 72,99 dólares el barril, mientras que el Brent de referencia internacional bajó un 1,3% para situarse en 76,88 dólares.

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Cierre en rojo en los mercados europeos

Las plazas europeas amortiguaron parcialmente las pérdidas hacia el final de la sesión, pero no lograron revertir la tendencia negativa originada por el sector tecnológico. El índice DAX de Fráncfort cayó un 0,98% y el CAC 40 de París retrocedió un 0,71%.

En Milán, el indicador MIB bajó un 1,46%, mientras que el IBEX 35 de Madrid cedió un 0,34%. Londres mostró una mayor resistencia a la corriente vendedora y su índice FTSE 100 cerró con una variación negativa marginal del 0,09%.

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Descalabro bursátil en Seúl y Tokio

Operadores financieros trabajan en el Hana Bank de Seúl. El índice surcoreano Kospi sufrió un desplome del 10% arrastrado por pérdidas récord en gigantes como Samsung, liderando una ola de ventas tecnológicas que se propagó a los mercados globales. (Foto: EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

La jornada de pérdidas había comenzado en Asia, donde el índice Kospi de Corea del Sur encabezó el derrumbe con un desplome del 10%. La caída estuvo motivada por una venta agresiva de inversores extranjeros que liquidaron posiciones en los gigantes de los semiconductores; Samsung Electronics se hundió un 12,3%, mientras que SK hynix acusó pérdidas generalizadas. Los analistas locales atribuyeron el ajuste a una corrección necesaria tras un rally en el que el Kospi casi había duplicado su valor en lo que va de 2026.

Por su parte, la Bolsa de Tokio cerró con una pérdida del 3,55%, contagiada por el nerviosismo del sector de los microchips, esenciales para los centros de datos donde se entrenan los modelos de IA. En el resto de la región, Hong Kong retrocedió un 1,8% y Shanghái cedió un 1,4%.

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