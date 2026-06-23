Economía

Las escrituras de compraventa en Buenos Aires cayeron 3,1% en mayo y el crédito hipotecario acumula una baja de 37% en el año

El mercado inmobiliario porteño cerró el quinto mes del año con 5.435 actos. El financiamiento para la vivienda, en tanto, profundizó su retroceso frente a 2025

Guardar
Google icon
Las hipotecas formalizadas en mayo cayeron 54,8% frente a igual mes de 2025
Las hipotecas formalizadas en mayo cayeron 54,8% frente a igual mes de 2025

Las escrituras de compraventa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron 5.435 actos en mayo de 2026, lo que representa una baja del 3,1% frente a los 5.610 registros del mismo mes del año anterior, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El monto total de las transacciones, en cambio, trepó un 8,5%, hasta los $848.932 millones.

El valor medio de cada operación se ubicó en $156.197.247, equivalente a USD 110.080 al tipo de cambio oficial promedio. En términos nominales, ese monto creció un 12% en 12 meses, aunque medido en moneda estadounidense acusó una caída del 7,7%, una brecha que refleja el efecto del tipo de cambio sobre el poder adquisitivo en dólares de los compradores locales.

PUBLICIDAD

Si se compara contra abril de 2026, la actividad retrocedió un 0,7%, cuando se registraron 5.572 escrituras. Si bien la variación es marginal, consolida una tendencia de estabilización en torno a las 5.400-5.500 operaciones mensuales que se observa desde el inicio del año. En el acumulado de los primeros cinco meses, las operaciones sumaron 23.487 compraventas, un 1,2% por debajo del mismo período de 2025, que había cerrado con 23.765 actos.

La serie histórica de compraventas acumuladas en los primeros cinco meses del año, que se extiende desde 1998, ubica a los 23.487 actos de 2026 en un nivel intermedio dentro del rango histórico. Lejos quedan el pico de 28.789 operaciones de 1998 y las 26.702 del boom UVA de 2018, pero también del mínimo de 4.896 registrado durante el aislamiento de 2020. El mercado porteño de bienes raíces transita, según los datos del Colegio de Escribanos, una fase de actividad sostenida pero sin el impulso del crédito que caracterizó los períodos de mayor dinamismo.

PUBLICIDAD

Hombre en traje firma documentos en un escritorio de banco, frente a empleada sonriente. Mesas con monitores, carpetas, planta. Ventana con edificios urbanos.
Las escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires sumaron 5.435 actos en mayo de 2026, un 3,1% menos que en el mismo mes del año anterior

Cae la participación de los créditos hipotecarios

El dato que más preocupa al sector es el del crédito hipotecario. En mayo se formalizaron unas 587 escrituras con hipoteca, un derrumbe del 54,8% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-mayo, las hipotecas totalizan 3.387, contra 5.394 del mismo periodo de 2025 —una caída del 37,2%—. La participación del crédito sobre el total de compraventas cayó al 10,8%, frente al 22,7% que representaba en igual período del año anterior.

La serie histórica expone la magnitud del retroceso: en los primeros cinco meses de 2018, durante el auge de los créditos UVA, se habían formalizado 9.387 hipotecas en CABA, casi el triple de las registradas en el mismo período de 2026. Aquel pico contrasta también con los mínimos alcanzados durante la pandemia en 2020, cuando las restricciones redujeron las hipotecas acumuladas a apenas 350 actos. El nivel actual, si bien muy por encima de ese piso, se aleja de los volúmenes que el mercado inmobiliario necesita para sostener un ciclo de expansión.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, atribuyó la desaceleración del crédito a factores que el sector anticipaba. “Mayo confirma una tendencia que venimos observando desde enero: el mercado de compraventas se sostiene con solidez, pero el crédito hipotecario se desacelera respecto a 2025 por todo lo que adelantamos”, afirmó e insistió: “Llevamos cinco meses con más de 37% menos de hipotecas que en el mismo período de 2025.”

Para Tato, la demanda de vivienda no está ausente —“lo demuestran las más de 23.000 escrituras acumuladas en el año”—, pero enfrenta una barrera de acceso al financiamiento. “La demanda de vivienda existe, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas. Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda”, completó la presidenta de la entidad.

Temas Relacionados

escriturascabacompraventapropiedadesreal estatecrédito hipotecarioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La otra cara de la mejora laboral: cada vez más argentinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Pese a la baja del desempleo, crece el pluriempleo. “Hay gente que trabaja nueve horas y cobra $600.000”, afirmó una especialista

La otra cara de la mejora laboral: cada vez más argentinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al "RIGI" de la Municipalidad de Tres de Febrero

Un nuevo régimen de incentivos busca atraer inversiones y fomentar empleos calificados en el oeste del conurbano bonaerense

Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al "RIGI" de la Municipalidad de Tres de Febrero

Sturzenegger sueña con el modelo Temu para empresas argentinas: la regulación que prepara para impulsar pequeñas exportaciones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que impulsarán el sistema de envíos postales para bajar el costo de las ventas al exterior. Los detalles de cómo será y los números del boom de importaciones vía courier

Sturzenegger sueña con el modelo Temu para empresas argentinas: la regulación que prepara para impulsar pequeñas exportaciones

Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país argentino en una jornada negativa en todo el mundo

Los índices de Wall Street pierden hasta 1,8%, ante la venta acciones de fabricantes de chips de memoria, que genera dudas sobre el sector de la IA. El S&P Merval cae 1,2% y el riesgo país sube a 435 puntos

Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país argentino en una jornada negativa en todo el mundo

Ola de frío: las distribuidoras de GNC limitan el despacho a las estaciones de servicio del AMBA

Se suspendió “hasta nuevo aviso” el suministro interrumpible en surtidores e industrias. Es el tercer episodio de frío extremo del año y la medida se mantendrá mientras duren las bajas temperaturas

Ola de frío: las distribuidoras de GNC limitan el despacho a las estaciones de servicio del AMBA

DEPORTES

EN VIVO: con un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Uzbekistán por el Mundial 2026

EN VIVO: con un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Uzbekistán por el Mundial 2026

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

¿Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita? Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial según las probabilidades

“Probablemente nos ganen y sean campeones”: la inesperada declaración de Haaland sobre el duelo con Francia que recorre el mundo

“Enzo Fernández es el elegido”: La decisión que tomó el Real Madrid en pleno Mundial tras la llegada de Mourinho

TELESHOW

Las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se reunieron en una audiencia por la cuota alimentaria: “No hubo acuerdo”

Las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se reunieron en una audiencia por la cuota alimentaria: “No hubo acuerdo”

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere que desató una ola de comentarios: “¿Otra vez?”

El contundente mensaje del padre de Titi tras su eliminación de Gran Hermano: “El amor no se compra, se gana”

Primera salida pública: Adabel Guerrero blanqueó su romance con su nueva pareja

La particular visita de Joaquín Furriel al Valle de la Luna: paisajes imponentes y el partido de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tendrá sistema propio para auditar la transmisión de resultados electorales en 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tendrá sistema propio para auditar la transmisión de resultados electorales en 2027

Ortega y Murillo, siete años de represión en Nicaragua: nueve muertes bajo custodia, protestas de 2018 y un informe divulgado en Costa Rica

Agricultores advierten que la “súper sequía” en El Salvador podría afectar la producción agrícola y ganadera

Incomunicadas más de 900 familias en Honduras por las lluvias

Todo lo que se debe saber sobre el parásito “come carne” que se expande en Estados Unidos