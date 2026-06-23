Las escrituras de compraventa en Buenos Aires cayeron 3,1% en mayo y el crédito hipotecario acumula una baja de 37% en el año

Las hipotecas formalizadas en mayo cayeron 54,8% frente a igual mes de 2025

Las escrituras de compraventa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron 5.435 actos en mayo de 2026, lo que representa una baja del 3,1% frente a los 5.610 registros del mismo mes del año anterior, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El monto total de las transacciones, en cambio, trepó un 8,5%, hasta los $848.932 millones.

El valor medio de cada operación se ubicó en $156.197.247, equivalente a USD 110.080 al tipo de cambio oficial promedio. En términos nominales, ese monto creció un 12% en 12 meses, aunque medido en moneda estadounidense acusó una caída del 7,7%, una brecha que refleja el efecto del tipo de cambio sobre el poder adquisitivo en dólares de los compradores locales.

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Si se compara contra abril de 2026, la actividad retrocedió un 0,7%, cuando se registraron 5.572 escrituras. Si bien la variación es marginal, consolida una tendencia de estabilización en torno a las 5.400-5.500 operaciones mensuales que se observa desde el inicio del año. En el acumulado de los primeros cinco meses, las operaciones sumaron 23.487 compraventas, un 1,2% por debajo del mismo período de 2025, que había cerrado con 23.765 actos.

La serie histórica de compraventas acumuladas en los primeros cinco meses del año, que se extiende desde 1998, ubica a los 23.487 actos de 2026 en un nivel intermedio dentro del rango histórico. Lejos quedan el pico de 28.789 operaciones de 1998 y las 26.702 del boom UVA de 2018, pero también del mínimo de 4.896 registrado durante el aislamiento de 2020. El mercado porteño de bienes raíces transita, según los datos del Colegio de Escribanos, una fase de actividad sostenida pero sin el impulso del crédito que caracterizó los períodos de mayor dinamismo.

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Las escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires sumaron 5.435 actos en mayo de 2026, un 3,1% menos que en el mismo mes del año anterior

Cae la participación de los créditos hipotecarios

El dato que más preocupa al sector es el del crédito hipotecario. En mayo se formalizaron unas 587 escrituras con hipoteca, un derrumbe del 54,8% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-mayo, las hipotecas totalizan 3.387, contra 5.394 del mismo periodo de 2025 —una caída del 37,2%—. La participación del crédito sobre el total de compraventas cayó al 10,8%, frente al 22,7% que representaba en igual período del año anterior.

La serie histórica expone la magnitud del retroceso: en los primeros cinco meses de 2018, durante el auge de los créditos UVA, se habían formalizado 9.387 hipotecas en CABA, casi el triple de las registradas en el mismo período de 2026. Aquel pico contrasta también con los mínimos alcanzados durante la pandemia en 2020, cuando las restricciones redujeron las hipotecas acumuladas a apenas 350 actos. El nivel actual, si bien muy por encima de ese piso, se aleja de los volúmenes que el mercado inmobiliario necesita para sostener un ciclo de expansión.

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Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, atribuyó la desaceleración del crédito a factores que el sector anticipaba. “Mayo confirma una tendencia que venimos observando desde enero: el mercado de compraventas se sostiene con solidez, pero el crédito hipotecario se desacelera respecto a 2025 por todo lo que adelantamos”, afirmó e insistió: “Llevamos cinco meses con más de 37% menos de hipotecas que en el mismo período de 2025.”

Para Tato, la demanda de vivienda no está ausente —“lo demuestran las más de 23.000 escrituras acumuladas en el año”—, pero enfrenta una barrera de acceso al financiamiento. “La demanda de vivienda existe, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas. Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda”, completó la presidenta de la entidad.

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