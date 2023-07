Tras el cruce con Bullrich por los días de clases en CABA, Larreta presentará en San Luis sus propuestas educativas

Larreta presentará en San Luis sus propuestas educativas

La interna presidencial entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich mantiene en vilo a Juntos por el Cambio (JxC). Desde que inició formalmente la campaña, luego del cierre de listas, ambos candidatos pasaron a una etapa de ataque mutuo. En la última semana, los cruces fueron en ascenso. Ninguno de los dos se quedó callado. En medio de este clima, el jefe de Gobierno porteño estará este mediodía en San Luis para presentar propuestas junto a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y su compañero de fórmula, Maximiliano Ferraro, precandidato a diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, así como legisladores y dirigentes de su frente.

Hay un punto que vuelve significativa la visita de Larreta a tierra puntana: el subterfugio proselitista para el viaje es presentar sus propuestas educativas de campaña. Y lo hará al día siguiente de tener un fuerte cruce con Bullrich. Justamente, porque la ex ministra de Seguridad objetó que la ciudad de Buenos Aires no está entre los distritos con más días de clase. La precandidata es una política profesional y conoce que tocó una fibra sensible para el larretismo. El jefe de Gobierno porteño tiene a la gestión educativa en CABA como una de sus principales banderas políticas.

“Solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año, mientras que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la Ciudad de Buenos Aires, 71″, señaló ayer Bullrich desde su Twitter y remató: “¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones”.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Inmediatamente, Larreta cruzó a su contrincante a través de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad y precandidata porteña al Parlasur. “Te informaron mal, Patricia”, aclaró la funcionaria. “Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20 % de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza”, agregó.

En este contexto, Larreta exhibirá hoy sus propuestas relacionadas a la educación. No sólo lo acompañarán Morales y Claudio Poggi, gobernador puntano electo, sino que también estará la propia Acuña. El jefe de Gobierno insiste en público con que no va a confrontar con Bullrich ni con otro candidato. “Yo voy a ser presidente sin agredir a nadie”. No obstante, su equipo político y de discurso analiza con lupa los pasos de la ex ministra de Seguridad y diseñan respuestas, reacciones y contra ataques. A veces, son de modo camuflado. Otras, de manera directa. No se descarta que hoy, ante una posible pregunta de la prensa, Larreta recoja el guante y marque la cancha respecto a la crítica de la referente del PRO.

Por su parte, Bullrich hará foco esta semana en la provincia de Buenos Aires. Está en la etapa de resaltar su perfil, con significantes tales como “fuerza” y “coraje”. Con ese eje, recorrerá hoy Almirante Brown y Lomas. En tanto, el viernes estará en Zarate y Pergamino. El fin de semana visitará Junín y Carlos Casares, el sábado, y el domingo encabezará un acto La Matanza. La última semana de julio tiene previsto desplegar spot y eventos en los que presentará sus propuestas de campaña.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, y Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño

El viaje de Larreta a San Luis surge luego de haber presentado propuestas en los ejes trabajo y “fin de los privilegios”, que realizó días atrás en distritos bonaerenses. El larretismo tiene intención de desplegar sus propuestas en presentaciones a lo largo del país. Lo ejecutarán de acá a las PASO del 13 de agosto.

El anuncio de hoy tendrá lugar en la primera escuela que fundó Domingo Faustino Sarmiento, “Solar histórico”. El autor del Facundo impartió clases en ese establecimiento en 1826. Además de Morales, Poggi y Acuña, también acompañarán a Larreta la precandidata a senadora nacional por San Luis, Gabriela González Riollo, y el precandidato a diputado nacional, Alejandro Cacace.

