-Es terrible, uno pasa por distintas situaciones cada día, varias veces le decía a mi familia que era como estar detrás de un vidrio, mirando hacia afuera cómo lo iban destruyendo a uno y su familia, uno estaba quebrado emocionalmente, no pudiendo seguir trabajando. Yo no es que me dedique toda mi vida a trabajar para un cliente puntual. Hice estas ventas de esas tres unidades pero después seguí trabajando en diferentes partes del mundo. (…) Estuve en un estado que realmente… Es mas pensé que cuando salía de la cárcel iba a tocar el cielo con las manos y todavía no me puedo recomponer… Sigo estando en un estado donde tengo mis bajones, estoy hablando ahora pensando y por dentro es como que me agarra un quiebre emocional terrible.