Mañana se conocerá el veredicto a Katya Daura por la contratación de seguridad privada en Casa de la Moneda

Una de las audiencias del juicio oral

El Tribunal Oral Federal (TOF) 7 dará a conocer mañana el veredicto en un doble juicio que se sigue por hechos ocurridos en la Casa de la Moneda durante la presidencia de Cristina Kirchner. El primero es por el libro “La década ganada” que nunca se imprimió donde el actual senador Oscar Parrilli será absuelto porque la fiscalía no lo acusó. El segundo caso contra la ex titular del organismo Katya Daura por la presunta contratación irregular de seguridad privada.

La audiencia comenzará a las 9.30 horas cuando los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero escuchen las últimas palabras de Parrilli y otros dos acusados si hacen uso de ese derecho. Luego los magistrados fijarán el horario en el que darán el veredicto por la tarde. Se trata del mismo tribunal que tiene a su cargo el caso de los “cuadernos de la corrupción” en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Como ex secretario General de la Presidencia, Parrilli llegó a juicio acusado de haber autorizado el uso de 800 mil pesos para que la Casa de la Moneda imprima el libro “La década ganada” como parte de los festejos por el bicentenario de la revolución de mayo de 1810. Pero el texto nunca se imprimió.

En sus alegatos, la fiscal federal Dafne Palópoli pidió la absolución de Parrilli, de Daura, de Javier Grossman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y de Matías Njirjiak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda, los acusados que llegaron a juicio.

La fisca sostuvo que hubo errores en la interpretación del caso durante la investigación en primera instancia y que la acusación contra los ex funcionarios no se pudo probar. Que en rigor pudo haber existido incumplimientos en funcionarios de segunda línea pero todos ellos fueron sobreseídos. Palópoli aseguró que los funcionarios padecieron “obsecuencia institucional” porque prometieron hacer el libro para que la presidenta de entonces lo tuviera en sus manos para el 25 de mayo de 2013.

Te puede interesar: Pidieron cinco años de prisión para la ex titular de la Casa de la Moneda por gastos millonarios injustificados en seguridad privada

Katya Daura (Télam)

Con esa decisión solo resta la formalidad de que el tribunal absuelva a Parrilli, lo que ocurrirá mañana. El caso no tiene querellante que pueda seguir con la acusación. Y así lo plantearon Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño y abogado de Parrilli, y Matías Molinero, defensor de Daura que señalaron que por precedentes de la Corte los acusados deben quedar absueltos frente a la ausencia de acusación Fiscal.

En el segundo caso que se juzga sí hubo pedido de condena. Es en la acusación de que Daura entre 2012 y 2015 contrató con fondos de la Casa de la Moneda un sistema de seguridad privada para ella, su familia y su domicilio cuando no estaba justificado. Junto con la ex titular del organismo están acusados el ex asesor de seguridad de la Casa de la Moneda, Mario Enrici, y el ex gerente general, Raúl Desmarás.

El fiscal federal Gabriel González Da Silva pidió en sus alegatos cinco años de prisión para Daura, tres años de prisión en suspenso para Enrici y Desmarás por el delito de peculado de servicios. Además solicitó la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 98 millones de pesos, el monto actualizado de lo que se gastó en forma injustificada. Además, para Enrici y Desmarás reclamó la realización de tareas comunitarias de tres horas por semana en una institución pública.

El fiscal dio por probado que entre 2012 y 2015 la Casa de la Moneda contrató un servicio de seguridad privada que no estaba justificado y por un monto desproporcionado, lo que generó un perjuicio al estado nacional por el gasto realizado. Fueron 5.511.166,51 de pesos que actualizados alcanza los 98.090.716,24.

Concretamente, la Casa de la Moneda contrató cuatro agentes de custodia para la casa de Daura, dos choferes para su traslado y el de su familia, un sistema de seguimiento satelital a seis vehículos y la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio de la ex funcionaria.

“Llevaron a cabo una maniobra que fue perpetrada en conjunto para tratar de justificar, de manera artificiosa e indebida, un gasto desproporcionado, que no estaban habilitados a hacer, todo esto en perjuicio del erario público”, dijo el fiscal en sus alegatos en los que agregó que la decisión se tomó sin antes consultar si hay recursos públicos de seguridad.

Te puede interesar: La defensa de Katya Daura pidió su absolución en el juicio oral por la contratación de seguridad privada

Oscar Parrilli en una de las audiencias del juicio oral

El abogado de Daura rechazó la acusación y pidió la absolución de la ex funcionaria. Lo mismo hicieron las defensas de Desmarás, a cargo de a defensora oficial Claudia Corregidor, y de Enrici, que lleva el también defensor oficial Sergio Steizel.

“La Fiscalía no mencionó una sola norma que diga cuál es la conducta debida para valorar la situación de los imputados. Es un principio básico de legalidad, del derecho penal ¿Qué norma decía que Casa de la Moneda estaba obligada a pedirle al Ministerio de Seguridad de la Nación? Hay que indicar una norma”, dijo Molinero.

El abogado repasó la declaración de los peritos que expusieron en el juicio oral y concluyó que dijeron que las medidas adoptadas para la custodia de Daura y su familia era “las adecuadas y las mínimas para cumplir con el objetivo del dispositivo”. “Históricamente Casa de la Moneda cubrió su custodia con personal del organismo, con empresas privadas y de Policía Federal. Ninguna norma la condicionaba a contratar seguridad privada”, señaló Molinero y enfatizó que “la fiscalía no probó nada en este juicio”.

El lunes pasado el TOF 7 hizo la última audiencia antes del veredicto para escuchar la réplica que había pedido el fiscal González Da Silva pero luego desistió. El tribunal le dio la oportunidad a los acusados de decir sus últimas palabras y Daura optó por no hablar.

Al juicio solo le resta la formalidad de las últimas palabras de Parrilli y los acusados por el libro “La década ganada” y luego el veredicto.

Seguir leyendo: