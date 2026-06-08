Judiciales

Vialidad: Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para evitar el decomiso de los bienes de sus hijos

A casi un año de que se confirmara la condena por defraudación al Estado, vuelve a recurrir al Máximo Tribunal para frenar la ejecución de sus propiedades

Guardar
Google icon
Vialidad: Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para evitar el decomiso de los bienes de sus hijos
Vialidad: Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para evitar el decomiso de los bienes de sus hijos

Cristina Fernández de Kirchner acaba de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia en contra del decomiso que puso en marcha el Tribunal Oral Federal 2, en el marco de la causa Vialidad por la que cumple seis años de condena, bajo la modalidad de prisión domiciliaria en San José 1111.

En el escrito al que tuvo acceso Infobae, solicitó que se haga lugar al planteo directo ante el Máximo Tribunal, con el propósito de impugnar la ejecución de las propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner.

PUBLICIDAD

A la vez, la defensa de la ex presidenta destacó que el Ministerio Público Fiscal conserva la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.

El abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, sostuvo que “la primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva.”

PUBLICIDAD

Agregó que en este caso “se llevó a cabo una exégesis extensiva del instituto del decomiso, contraria a la literalidad del artículo 23 del Código Penal y los propios precedentes del TOF 2 y la Cámara Federal de Casación”.

En el mismo sentido, el defensor expresó su rechazo porque “se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”.

Los bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La defensa de CFK rechaza el decomiso de un conjunto de 19 bienes cedidos por la exmandataria a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, porque considera que lesiona el derecho de propiedad y el principio de inocencia.

El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

El TOF 2 validó el pedido de la fiscalía que los incluyó en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

Además, los abogados de la familia Kirchner sostuvieron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Como parte de sus argumentos remarcaron que las propiedades que pretenden ser decomisadas “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

Los hijos de la expresidenta quieren conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

El fallo de Casación

La Cámara de Casación ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

En cuanto al planteo de los hijos de la ex jefa de Estado respecto a conservar los bienes heredados, Casación afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

Temas Relacionados

últimas noticiasVialidadDecomisoCristina Kirchner

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Revocaron el fallo que le impedía al Gobierno empezar a administrar bienes incautados en causas penales

La Cámara Federal de Casación Penal validó la constitucionalidad del DNU 575/25 y anuló una resolución previa de la Cámara en lo Penal Económico. Los bienes secuestrados pasarán a la órbita del Ministerio de Justicia

Revocaron el fallo que le impedía al Gobierno empezar a administrar bienes incautados en causas penales

Espionaje a jueces: citaron a indagatoria a tres acusados por asociación ilícita

Las víctimas fueron jueces de la Corte Suprema, de Casación y tribunales orales, entre otros

Espionaje a jueces: citaron a indagatoria a tres acusados por asociación ilícita

Los clientes de Sur Finanzas le pidieron a la Justicia que libere las cajas de seguridad para sacar sus ahorros

La jueza María Eugenia Capuchetti mantiene una consigna policial sobre la bóveda de la financiera de Ariel Vallejo, empresario ligado a la AFA y al rulo con el dólar oficial. El fiscal Eduardo Taiano se pronunció a favor de que accedan a sus bienes

Los clientes de Sur Finanzas le pidieron a la Justicia que libere las cajas de seguridad para sacar sus ahorros

La Corte confirmó la condena a 40 años contra un profesor de artes marciales por el abuso de cinco víctimas

El máximo tribunal declaró inadmisible el planteo de la defensa y confirmó una sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1

La Corte confirmó la condena a 40 años contra un profesor de artes marciales por el abuso de cinco víctimas

La Cámara Federal debe resolver si “Chiqui” Tapia puede ser testigo en la causa local abierta contra Nicolás Maduro

Organizaciones de Derechos Humanos se sumaron a la fiscalía para pedir que el presidente de la AFA dé explicaciones a la justicia sobre el operativo que permitió el regreso de Nahuel Gallo después de 448 días preso en Venezuela

La Cámara Federal debe resolver si “Chiqui” Tapia puede ser testigo en la causa local abierta contra Nicolás Maduro

DEPORTES

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

El futbolista de la selección argentina que puede ser la sorpresa de la formación para el debut en el Mundial 2026

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

TELESHOW

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

INFOBAE AMÉRICA

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán