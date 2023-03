Ricardo Lorenzetti: “Siempre vamos a defender la independencia del Poder Judicial, no vamos a ceder”

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia (Adrián Escándar)

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti habló en el encuentro “Desafíos de la gobernabilidad en Argentina”, organizado por la Fundación Mediterránea que se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y dijo que siempre van a defender la independencia del Poder Judicial. “Lo hemos hecho durante 15 años que hace que yo estoy en la Corte y también mis predecesores y en esto tengan la tranquilidad de que no vamos a ceder”, afirmó el magistrado.

Sin embargo, remarcó que es importante hacer una autocrítica sobre como funciona la Justicia federal y en la provincias. En ese sentido señaló que el Poder Judicial siempre ha sido regulado como distribución de poderes. “Estos jueces que quiero poner yo, estos otros jueces o juezas que quiere poner él y este no es el tema”, dijo Lorenzetti. “Nosotros necesitamos que exista una carrera judicial que garantice que las personas tengan experiencia, serenidad, templanza, equilibrio; y además celeridad en las designaciones”, sostuvo el magistrado.

Sobre la demora en los nombramientos de los jueces resaltó: “No sé si ustedes saben que en materia federal demora seis años un concurso, seis años. La persona que se anota para concursar espera seis años, ya no sabe si seguir o no al cargo, es una vida”. Al referirse a este aspecto, el juez destacó que hay que hacer reformas institucionales serias para agilizar los nombramientos de jueces y para garantizar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. Dijo que otra reforma importante y de la que se habla poco, es la de la Justicia como servicio. “Tenemos que hacer muchas reformas para que los juicios sean más rápidos, para que sean más equilibrados, para segmentar el tipo de juicio de acuerdo al tipo de conflicto. No puede ser que nosotros tenemos el mismo tipo de juicio para diferentes conflictos. Tratamos de que el conflicto se ajuste al proceso y no a la inversa”, remarcó el magistrado.

Lorenzetti destacó que hay que hacer una gran reforma que tiene que ser dialogada entre poderes. En ese sentido afirmó: “Lo que no es bueno y que ha pasado reiteradamente, es que sorpresivamente sale una reforma sin que nadie haya consultado a nadie. Tiene que haber un diálogo de poderes institucionales en este tema serio donde participe la sociedad también para resolver este aspecto.”

El ministro de la Corte se refirió además al funcionamiento del sistema político y afirmó que es “otro conflicto institucional que se vive en gran parte del mundo.” “Tal vez la tragedia más importante que se ve es el fraccionamiento, el fraccionamiento dificulta la gobernabilidad”, dijo Lorenzetti.

El magistrado del máximo tribunal agregó en este sentido: “Este es un tema muy relevante. Por eso es importante la reforma institucional del sistema político para crear incentivos que ayuden a que haya más interés en quedarse dentro del sistema a abrirse y participar en una multiplicidad de aspectos muy diferentes que hacen luego difícil la gobernabilidad”. Por ese motivo, Lorenzetti remarcó que es muy importante la reforma de una ley de partidos políticos y de financiamiento del sistema político.

“También es importante disminuir la conflictividad. Disminuir la conflictividad que existe es algo que no es difícil pero tenemos que acordarlo y hacerlo de una buena vez. Tenemos demasiados conflictos innecesarios en los sistemas judiciales y no judiciales”, señaló el juez.

En otro tramo de su discurso, Lorenzetti sostuvo que hay que crear ámbitos institucionales donde se traten políticas de Estado que no dependan del sistema electoral. Sobre esto mencionó la problemática que se vive en Rosario con el narcotráfico. “Nosotros propusimos en Rosario crear una agencia de seguridad. ¿Por qué? Porque el problema del narcotráfico no se resuelve si no hay una institución”, dijo el magistrado. Según explicó el ministro de la Corte, esa agencia se debe enfocar primero en el análisis del delito. “Si uno desarticula el régimen de lavado, de circulación de dinero del narcotráfico, esa es la mejor manera de disminuir el delito y al mismo tiempo coordinar la acción de los Poderes Judiciales con las fuerzas”, dijo Lorenzetti y añadió “tiene que haber protocolos de actuación común. Para que eso suceda tiene que haber una agencia donde estén todos actúen permanentemente y no cambie la política de seguridad con cada ministro”.

Por último, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti afirmó: “Creo que podemos pasar de esa era del desencanto a una era de más esperanza porque Argentina no es uno de esos países fallidos o inviables, es un país que puede tener un enorme desarrollo si nos ponemos de acuerdo en cuestiones generales básicas. Es un poco lo que alguna vez escribió a Borges, ‘un grupo de hombre y mujeres tomaron la extraña decisión de ser razonable’. No hace falta más que eso”.

