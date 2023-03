Causa Pérez Roldán: Guillermo volverá a declarar contra su padre mientras pidieron citar a ex tenistas y periodistas

Los Perez Roldan: el hijo que denunció a su padre

“Lo peor era no poder saber por qué vendría el castigo. No importaba lo que hiciera... Algo iba a estar mal, algo iba a disparar el castigo de todos modos”. Las palabras de Guillermo Pérez Roldán, que llegó a ser número 13 en el ranking mundial de tenis y ganó nueve torneos internacionales, resuenan en la Justicia argentina.

La causa que se abrió para investigar a su padre, Rául Pérez Roldán, por explotación, lesiones, abuso, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero dio un nuevo impulso esta semana. La Justicia decidió volver a llamar a declarar para que declaren bajo el sistema Cámara Gesell a Guillermo Pérez Roldan y también a Graciela Pérez, otra ex tenistas que denunció a su ex entrenador por violación, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Te puede interesar Se complica la situación del padre del ex tenista Pérez Roldan, acusado de explotación sexual, lesiones, abuso y lavado de dinero

El nuevo escenario judicial es consecuencia del fallo que dictó hace un mes la Cámara Federal de Mar del Plata, cuando confirmó que los delitos no está prescriptos pese a que ocurrieron entre los años 80 y 90, que se avance sobre las figuras de lavado de activos y trata de personas. En ese contexto, el fiscal federal Santiago Eyherabide reencuadró el curso de la causa.

Y reclamó tomarles declaración como testigos, con cámara Gesell, a Pérez Roldan y a la ex tenista Graciela Pérez que también denunció haber sido víctima de su entrenador. Para el tribunal, no se trata de una simple reiteración de la denuncia, sino de dar detalles de información de “tiempo, modo y lugar” de la serie de episodios que se sostuvieron en la acusación. Para ello, además, se dará intervención a los expertos del Programa de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia.

Guillermo Perez Roldan en el zoom con Infobae, donde mostraba las huellas que le dejó los golpes de su padre

La acusación del ex tenista contra su padre forma parte de un documental Guillermo Pérez Roldán, Confidencial. “Lo golpeaba hasta cansarse: con un cinturón, con un palo o mediante golpes de puño, o bien le metía la cabeza en el inodoro al mismo tiempo que lo insultaba haciéndole saber la plata que había perdido por su única culpa”, describe el texto judicial de la presentación que dio inicio a la investigación.

Raúl Pérez Roldán no solo se encargaba de entrenar a su hijo para exhibirse en una cancha. Había sido avalado por la Asociación Argentina de Tenis para llevar adelante el centro de entrenamiento de menores en Tandil que, según la denuncia, se basaba en la violencia física y psicológica. Cuando los chicos no mostraban el rendimiento esperado, se ponía en juego el sistema de castigos. Los tormentos de Guillermo incluían golpes con cinturón, con palos, con toalla mojada o directas trompadas a mano cerrada o abierta.

Te puede interesar Caso Pérez Roldán: las escalofriantes declaraciones del tenista y de una compañera que revelan la brutal violencia de su padre

El caso de Graciela Pérez tiene otros ribetes igual de graves. De una familia sin recursos, Graciela tenía once años cuando Raúl Pérez Roldán la invitó a tomar clases gratis. La vio jugando contra un frontón en la sede del Club Independiente. Se convirtió en la primera tenista mujer en destacarse en la escuela: fue la número uno en los rankings femeninos juveniles y juniors entre 1979 y 1983.

Pero detrás de ese éxito se escondía una pesadilla. Según la denuncia, su entrenador le hacía sentir que no valía nada. De las palabras llegaron las agresiones. Cuando perdía un partido la llevaba a un patio de luz grande que había en la casa del fondo y la golpeaba con el cinto. Generalmente se cuidaba de dejarle marcas.

Los golpes le provocaron una fractura de costilla. Una vez la golpeó tanto que con la cara desfigurada salió a escondidas de su casa rumbo a entrenar. Pérez Roldán simuló un viaje para que sus padres no la vieran. Estuvo retenida en una quinta en las afueras de Tandil.

Perez Roldan (@perezroldantenis)

Desde que tenía 14 años, su entrenador la abusó sexualmente. La mayoría de las veces cuando la llevaba a su casa en el auto luego del entrenamiento. Nunca pudo contar lo que había vivida: ni a amigas, ni a parejas ni a nadie. Cuarenta años después se lo dijo a la Justicia.

Será el momento ahora de relatar, bajo los cuidados de la ley de víctimas, los padecimientos de Graciela y de Guillermo Pérez Roldan. En ese contexto, el Ministerio Público también reclamó escuchar como testigos: los ex tenistas Mariano Zabaleta y Martín Jaite o el periodistas como Guillermo Salatino. “Mirá lo que me hacés, me hiciste perder un montón de plata, le podría haber ganado al número uno”, escuchó el profesional de prensa decir al entrenador luego de una derrota en medio de insultos. En la lista de citados, incluyó desde preparadores físicos a un contacto de Guillermo Pérez Roldan en el Banco de Suiza.

Es que la pata económica de esta investigación radica en la acusación sobre los manejos de dinero de Raúl Pérez Roldan con el dinero que había ganado su hijo. Por intermedio de la sociedad BAKOTA SA, la acusación sostiene que se compraron inmuebles en la provincia de Buenos Aires y se invirtió en restaurantes, haras y caballos. El dinero fue a parar a un banco de Montecarlo. Cuando Guillermo, años después de haber dejado de jugar al tenis profesional, llamó a su banco para sacar dinero y así poder irse de vacaciones, le dijeron que no había nada. Se lo habían llevado sus padres, señala la denuncia.

Te puede interesar Caso Pérez Roldán: la Justicia determinó que no prescribieron los delitos y se investigarán las denuncias contra el padre del tenista

En ese contexto, los pedidos de la fiscalía incluyen solicitud de información a la AFIP y al Banco Central para saber qué movimientos y acreditaciones registra Pérez Roldán padre desde 1985 hasta la actualidad. También los resúmenes bancarios de las cuentas en el exterior. Hay solicitud de informes similares a la Superintedencia de Seguros de la Nación y la Caja de Valores.

Según pudo saber Infobae, el juez resolvió levantar el secreto bancario y bursátil de Raúl Perez Roldán y de la sociedad Bakota SA y solicitar información a la Caja de Valores y sus movimientos. “Ello es así habida cuenta que algunas de las conductas denunciadas involucrarían actividades financieras y/o bursátiles, cuya verificación requiere el acceso a fuentes de información oficial, relativas al imputado y a la persona jurídica que -en la hipótesis denunciada- habría sido utilizada con fines ilícitos”, dispuso el juez Giulio.

Seguir leyendo

La crisis en Rosario activó el Congreso: JxC y FDT retomarán el diálogo para avanzar con la creación de Fiscalías}