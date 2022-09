Caso Pérez Roldán: la Justicia determinó que no prescribieron los delitos y se investigarán las denuncias contra el padre del tenista

Raúl Pérez Roldán y Guillermo Pérez Roldán

Años atrás, el ex tenista Guillermo Pérez Roldán hizo pública la dramática relación que mantuvo con su padre, quien además fue su entrenador. Su nombre volvió a ser noticia a partir de la serie documental estrenada el mes pasado en la plataforma Star+ que repasa su trayectoria en el tenis y relata en primera persona el calvario que le hizo padecer su papá. Guillermo lo acusa por agresiones físicas y psicológicas sufridas desde pequeño y de haberlo estafado haciéndolo perder los ingresos que ganó durante sus 10 años como profesional en los que obtuvo nueve títulos. Pese a que los hechos ocurrieron varias décadas atrás, la Justicia determinó que los delitos no prescribieron y se investigarán las denuncias contra Raúl Pérez Roldán.

Guillermo Pérez Roldán y Graciela Pérez, una tenista a quien Raúl entrenó antes que a Guillermo, presentaron la denuncia contra el entrenador y la ratificaron ante el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, quien en consonancia con el fiscal Santiago Eyherabide resolvió que está vigente la acción penal para investigar los delitos que damnificaron a los denunciantes cuando eran menores.

En efecto, pese al tiempo transcurrido, la causa no prescribió. Fuentes judiciales explicaron a Infobae que esto ocurre por una jurisprudencia novedosa que plantea que el plazo de la prescripción comienza a correr cuando las personas pueden efectuar la denuncia.

Las denuncias contra Raúl Pérez Roldán son por lesiones graves, administración infiel, privación de la libertad, abusos y reducción a la servidumbre. Además, el ex tenista y Pérez habían solicitado que se tratara el tema como un caso de lesa humanidad para evitar la prescripción, pero el juez lo rechazó. Di Giulio determinó que las denuncias por maltrato físico y psicológico tienen que ser investigadas por la justicia local, no la federal, por lo que se declaró incompetente y resolvió el pase de la causa a la justicia provincial con jurisdicción en Azul.

Mientras avanza el expediente, la Justicia dictó la prohibición de acercamiento con Graciela, Guillermo y su hijo. Además, a la mujer se le dio un botón antipánico dado que, al igual que el ex entrenador, reside en Tandil.

Pérez Roldán (hijo) también había planteado que se investigara a su padre por lavado de dinero debido al manejo de los cinco millones de dólares que ganó durante su etapa como tenista profesional. El juez no resolvió el planteo y ordenó realizar medidas de prueba sobre esta denuncia. De existir un caso de lavado de dinero, este tramo de la causa será abordado por la justicia federal.

La serie documental se estrenó el 24 de agosto

La palabra de Raúl tras las acusaciones de su hijo

Luego de las denuncias de maltrato que denunció Guillermo Pérez Roldán en la serie que relata su carrera deportiva, semanas atrás su padre salió a hablar públicamente: “Están haciendo daño”.

En un diálogo vía audio con el programa televisivo LAM (América), aseguró que “quiere mucho” a su hijo y que supone que está siendo “inducido por alguien”: “No creo que sea orquestado por él”.

“Me gustaría hablar con mi hijo, porque esto tuvo una trascendencia que no debió haber tenido. Él me bloqueó de todos los teléfonos. Con todo gusto hubiera hablado con él para mediar a través de quien quiera para solucionar este problema antes que haya nacido, no ahora que se armó un quilombo y mi mujer está loca. Mi hija también está muy afectada. Yo es lo de menos, muerto el perro se acabó la rabia”, aseguró.

Guillermo nació en la localidad bonaerense de Tandil en el año 1969. Debutó en 1986 como tenista profesional y de inmediato fue escalando hasta alcanzar el puesto 13 del ranking ATP en 1988. Fue miembro del equipo argentino de Copa Davis entre 1988 y 1993. A comienzos de los 90, su carrera se vio afectada por diferentes lesiones, y en 1996 se retiró debido a una lesión crónica en su muñeca derecha. En el 2000 fue destacado junto a otros cinco colegas por la Fundación Konex como tenista de la década.

Su carrera deportiva y la tortuosa relación con su padre volvieron a tomar trascendencia a partir de la serie documental “Guillermo Pérez Roldán confidencial”, producida por National Geographic Original Productions y estrenada en Star+ el pasado 24 de agosto.

La producción cuenta con testimonios de reconocidas figuras del tenis, incluyendo a Gabriela Sabatini, Mariano Zabaleta, Juan “Pico” Mónaco, Guillermo Coria, Javier Frana, Martín Jaite, Franco Davin y Mariano Puerta; los españoles Alex Corretja, Sergi Bruguera y Carlos Costa; los ecuatorianos Andrés Gómez y Nicolás Lapentti, y el ex N° 1 del mundo, el checo Iván Lendl. Junto con ellos también brindan sus aportes los periodistas Gonzalo Bonadeo y Guillermo Salatino y el neurólogo Facundo Manes.

Tiempo atrás, Guillermo declaró que con la difusión de su historia de vida busca “transformar todo lo malo que me pasó en algo positivo” y crear conciencia sobre la relación que deben tener los padres con los entrenadores de los jóvenes jugadores de tenis: “Hay que educar a los profesores porque los padres en muchos casos son un problema. Los que enseñamos lo tenemos que prevenir”.

