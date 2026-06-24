Encontraron muerto a un hombre en Chaco y detuvieron a una mujer como la principal sospechosa

La sospechosa quedó detenida por un "supuesto homicidio" (Google Maps)

Miguel Valentín Ramírez, de 64 años, fue encontrado muerto en un domicilio de la provincia de Chaco y por el crimen detuvieron a una mujer como principal sospechosa.

La presunta agresora de 28 años quedó detenida pocas horas después por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín. Los investigadores consideraron que la víctima falleció tras haber sido apuñalada en la vivienda del barrio Eva Perón, en Pampa del Indio, debido a elementos que encontraron en la vivienda.

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Según fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado este martes alrededor de las 10.30 y, tras recibir el aviso, los efectivos de la comisaría local se trasladaron al lugar junto con personal de Bomberos, integrantes del Gabinete Científico y autoridades judiciales para dar inicio a las pericias correspondientes.

Durante la inspección del domicilio, los investigadores secuestraron dos cuchillos tipo serrucho ensangrentados y una moto, considerados de interés para la causa. La presencia de estos elementos en el lugar reforzó la hipótesis del crimen por arma blanca.

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De acuerdo con la información detallada por el portal Diario Chaco, los agentes localizaron a la sospechosa del “supuesto homicidio” —en línea con la carátula de la causa— a partir de los testimonios recabados y de diversas tareas investigativas desplegadas en las horas siguientes. Tras su localización, fue trasladada a la comisaría y notificada formalmente de su detención.

Por otro lado, se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias de la muerte, tras haber trasladado el cadáver al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la ciudad.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, que además deberá establecer el vínculo entre la detenida y la Ramírez.

La calle Gobernador Franklin R. en Neuquén, escenario del asesinato de un hombre y la detención de una mujer. (Google Maps)

Investiga a una mujer por el crimen de un hombre en Neuquén

Una sospechosa de 29 años fue detenida en la ciudad de Neuquén por la muerte de su pareja, un hombre de 31 años, ocurrida en la madrugada del lunes tras un episodio de violencia en la vía pública del barrio Villa Ceferino. La causa quedó caratulada como "homicidio en contexto de violencia de pareja".

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El hecho se desencadenó sobre la calle Rawson al 1400. Los efectivos ya habían intervenido en el mismo domicilio alrededor de las 20 horas, tras un primer episodio conflictivo entre la pareja. En esa ocasión, la mujer se retiró del lugar. Aproximadamente, una hora después regresó, y fue entonces cuando se produjo el desenlace fatal.

Testigos del lugar relataron que la pareja protagonizó una discusión que escaló en violencia en pocos minutos. El hombre cayó desplomado sobre la vereda con una lesión visible en la cabeza, lo que motivó la intervención de vecinos y el llamado a las fuerzas de seguridad. El personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó a la escena cuando la víctima aún presentaba signos vitales y procedió a su traslado inmediato al Hospital Castro Rendón, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el hombre falleció cerca de las 4.30 de la madrugada del lunes.

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El comisario mayor Sergio Llaytuqueo explicó, según informó Diario Neuquino, que la fiscal Lorena Juárez dispuso la demora inmediata de la mujer mientras avanzaban en la recolección de pruebas.

La causa de muerte aún no fue esclarecida de manera concluyente. Las autoridades informaron que la autopsia será determinante para establecer si la lesión en la cabeza del fallecido fue producto de una caída accidental o si intervino algún objeto contundente o cortopunzante, lo cual podría modificar la acusación.

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