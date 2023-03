La crisis en Rosario activó el Congreso: JxC y FDT retomarán el diálogo para avanzar con la creación de Fiscalías

Los orificios de bala que impactaron las ventanas del supermercado Único, propiedad de la familia de su esposa situado en la ciudad de Rosario. Argentina, y que fue atacado a balazos, el jueves 2 de marzo de 2023. (AP Foto/Sebastián López Brach)

“A eso le vamos a dar bola”. Uno de los hombres fuertes del PRO reconoció ante Infobae que el proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en Santa Fe sería uno de los pocos temas que actualmente puede reunir consenso para destrabar la semi parálisis del Congreso.

La iniciativa, que lleva las firmas de todos los diputados santafesinos, incluidos los del PRO, la UCR, el FDT y el Socialismo, propone, entre otras cuestiones, la creación de 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales en distintas ciudades de la provincia. También se busca crear 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión.

De esta manera, se podrá adecuar la estructura judicial en esa provincia para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, como el que rige en Estados Unidos, divide con claridad las funciones requisitoria y judicial, entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve.

Tras el cimbronazo político que generó la amenaza sufrió la familia de Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, el oficialismo decidió convocar a un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal para reactivar el proyecto presentado en mayo del año pasado.

La amenaza que recibió la familia de Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi

El discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el miércoles pasado, había generado un fuerte malestar en la oposición, que interpretó las renovadas críticas contra el Poder Judicial como una confirmación de que el Gobierno seguirá priorizando la agenda judicial sin intención de buscar consensos más amplios “sobre los verdaderos problemas de la Argentina”.

“Fue el mensaje de un presidente terminado. No dijo nada respecto al Congreso porque no hay planes profundos. Porque si hubiera alguna línea concreta eso requiere de respaldo legislativo. Pero no anunció proyectos”, analizó un diputado que aspira a ser candidato a gobernador. Según su visión, la dinámica legislativa para los próximos meses será “por impulsos y espasmos en función de temas muy puntuales”.

Desde la bancada radical coincidieron en que hoy por hoy “es muy difícil acordar con el Gobierno salvo excepciones, como podría ser la crisis en Santa Fe”. También adelantaron que la oposición buscará avanzar con sesiones en minoría, como ocurrirá con el proyecto de deudores hipotecarios UVA, para “terminar con las acusaciones de que no se trabaja”.

Para los bloques “del medio”, como el Federal, los liberales y la izquierda, “ya no queda margen para que el Frente de Todos imponga temas sin amplio consenso”. Ante la consulta de Infobae, desde el interbloque Federal adelantaron que no buscarán coordinar acciones con el Frente de Todos sino que exigirán “acuerdos extendidos que incluyan a más sectores de la oposición”.

El bloque que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez, con ocho bancas, mantiene su rol central fiel de la balanza, ya que es una pieza casi ineludible tanto para Juntos por el Cambio como para el Frente de Todos a la hora de alcanzar el quórum, tal como sucedió el martes pasado con la moratoria previsional.

