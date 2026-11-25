Grindelia Eco Apart Hotel & Spa suma cancha de pádel, quincho y parque aéreo para los chicos, entre otras propuestas para cuando el clima no acompaña (Grindelia)

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Con El Niño como telón de fondo y familias que revisan cada gasto antes de reservar, el corredor de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul vuelve a figurar entre los destinos más buscados de la Costa Atlántica para el verano 2027.

En ese escenario, la pregunta ya no es solo adónde ir. También importa qué hacer cuando el plan de playa se cae un par de días.

El sector al aire libre de la piscina, con reposeras y sombrillas, complementa el área cubierta para los días de sol (Grindelia)

El Niño y un pronóstico con matices

La temporada llega con un factor que pocas veces tuvo tanto peso en la elección del destino. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que El Niño será muy intenso en los próximos meses y la Organización Meteorológica Mundial estimó que el fenómeno se extenderá al menos hasta febrero. Los especialistas, sin embargo, piden cautela.

Una proyección estacional marca tendencias y no permite anticipar lluvias constantes durante todo el verano. En el este bonaerense, además, la tendencia húmeda pierde fuerza y se orienta a registros normales. Aun así, la incertidumbre ya cambia hábitos: muchas familias prefieren esperar al último momento para consultar el pronóstico antes de cerrar el alojamiento.

En Grindelia, las 12 unidades de dos y tres ambientes incluyen desayuno (Grindelia)

Un corredor de bosque y calles de arena

A unos 380 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Villa Gesell, las tres localidades combinan arboledas, senderos arenosos y playas extensas. El ritmo es distinto al de los grandes centros turísticos.

La zona viene de temporadas sólidas. Para el último fin de año, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Cariló concentraron las mayores demandas de la Costa, y en la primera quincena de enero de 2026 Mar de las Pampas y Mar Azul superaron el 80% de ocupación.

Cada localidad tiene su perfil. Mar de las Pampas suma un paseo comercial con restaurantes, cafés y locales de diseño y artesanías, mientras que Las Gaviotas conserva un carácter más residencial, con alojamientos integrados al paisaje.

El edificio de Grindelia, rodeado de pinos y calles de arena, incorpora energía solar, recuperación de agua de lluvia y ventilación natural (Grindelia)

Propuestas cubiertas para las jornadas nubladas

En enero de 2026, en Las Gaviotas abrió Grindelia Eco Apart Hotel & Spa, a 300 metros del mar, que sumó una opción de alta gama a la oferta de la zona. El complejo tiene 12 unidades de dos y tres ambientes, con desayuno incluido.

El alojamiento combina la independencia de un departamento con servicios propios de un resort. Su principal diferencial son los más de 200 m2 de espacios comunes cubiertos, pensados justamente para los días en que el tiempo no acompaña.

Entre las instalaciones disponibles se encuentran:

Kids Club para los chicos.

Salón de usos múltiples con mesas de pool y ping pong.

Piscina climatizada con un sector cubierto y otro al aire libre.

Spa con sauna seco y zona de relax.

Gimnasio con máquinas profesionales, una opción para no cortar la rutina en vacaciones.

En el exterior, cancha de pádel, beach vóley y un parque aéreo para los más chicos.

La lógica de la propuesta es que cada integrante del grupo encuentre algo para hacer dentro del alojamiento, y que un día nublado no se convierta en un día perdido.

Las extensas playas del corredor de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul invitan a caminar incluso en los días nublados (Grindelia)

Diseño sustentable y apertura durante todo el año

El edificio incorpora criterios ambientales desde la etapa de proyecto, con energía solar, un sistema de recuperación de agua de lluvia y ventilación natural en los ambientes.

Grindelia funciona los doce meses, por lo que apunta además a escapadas y fines de semana largos fuera de la temporada alta.

Para la próxima temporada, cuando el disfrute puede depender del pronóstico más de lo habitual, la oferta del corredor suma así una alternativa que hace del propio alojamiento una parte central de las vacaciones.