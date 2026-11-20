Federico Gorganchian, jefe de Cirugía y Quirófanos del Sanatorio Finochietto, en Infobae Talks Salud.

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La cirugía robótica se consolidó como uno de los avances más importantes de la medicina moderna, y el Sanatorio Finochietto ocupa un rol protagónico en su desarrollo dentro de la Argentina. En el marco de Infobae Talks Salud, Federico Gorganchian, jefe de Cirugía y Quirófanos de la institución, explicó cómo combinan la tecnología robótica con el trabajo médico y qué cambios genera en la experiencia del paciente.

“Lo que nosotros hacemos y seguimos haciendo es una combinación”, señaló Gorganchian, quien remarcó que detrás de cada intervención hay todo un equipo médico que aporta su visión y forma de trabajar para llevar la tecnología a su máxima expresión.

Sobre la autonomía del sistema, el cirujano fue contundente: “El robot no se mueve solo. Es completamente dependiente de lo que hace el cirujano. Se puede decir que el control es 100% del cirujano”, precisó Gorganchian, quien agregó que el robot aporta una potenciación de las capacidades médicas sin ningún grado de autonomía propia.

La cirugía robótica permite realizar intervenciones con incisiones de pocos milímetros (Infobae Argentina)

Dos plataformas para distintas especialidades

El sanatorio cuenta con dos tecnologías robóticas, de acuerdo con el especialista: el Da Vinci Xi, utilizado principalmente en cavidades abdominales y de tórax, y el Mako SmartRobotics™, destinado a traumatología, cadera y rodilla. “Son las dos tecnologías más importantes que hay en el mundo para operar en forma robótica”, afirmó Gorganchian, quien detalló que la combinación de ambas plataformas permite cubrir especialidades como urología, ginecología, cirugía general y traumatología.

Esa combinación también se refleja en el tipo de intervenciones que hoy resultan posibles. “Con el Da Vinci Xi, nosotros podemos hacer cirugías que antes teníamos que hacer con incisiones muy grandes y con mucha recuperación en el postoperatorio”, explicó el jefe de cirugía, quien precisó que ahora se trabaja con incisiones de 5 a 8 milímetros, lo que reduce considerablemente los tiempos de recuperación.

Los sistemas robóticos dependen por completo de las decisiones del equipo quirúrgico (Infobae Argentina)

Impacto en la experiencia del paciente

Gorganchian diferenció el impacto de la tecnología para el equipo médico y para quien se somete a una intervención. “A nosotros nos da mucho cambio en el control y en la seguridad dentro de la cirugía”, indicó, y agregó que para el paciente el beneficio se traduce en el postoperatorio: una recuperación más rápida, menos complicaciones y un regreso a la vida cotidiana en pocos días.

Dentro de la región, el sanatorio también cumple un rol formativo, según remarcó el especialista. “Viene gente tanto de la Argentina como del exterior a ver cómo nosotros operamos y nosotros los formamos, les mostramos las técnicas quirúrgicas”, explicó, con el objetivo declarado de que esos profesionales repliquen lo aprendido en sus lugares de origen y contribuyan a mejorar la salud en el país.

Pacientes operados con tecnología robótica registran menos complicaciones y una recuperación más rápida (Infobae Argentina)

El rol de la inteligencia artificial y el modelo centrado en el paciente

De cara al futuro, el cirujano anticipó que la inteligencia artificial va a sumarse como herramienta de apoyo, aunque aclaró los límites de esa incorporación: “Nos va a empezar a ayudar claramente la inteligencia artificial, no para manejar el robot ” , sino para generar alertas que reduzcan la probabilidad de complicaciones durante la cirugía”. Consultado sobre un escenario de autonomía total del robot, fue tajante: “No todavía. No, para nada”, y calificó esa posibilidad como “muy lejana”.

Gorganchian también describió el modelo centrado en el paciente que rige en la institución. “Nosotros lo que logramos con toda la tecnología que tenemos, incluidos los robots, es continuar con nuestro modelo, que es centrado en el paciente y en toda la familia del paciente”, explicó, y detalló que esa mirada abarca desde el ingreso al sanatorio hasta cada decisión sobre medicación o traslado.

Respecto de las dudas más frecuentes entre pacientes, el especialista identificó un patrón recurrente: “La principal curiosidad es quién está atrás, si opera solo el robot”. Frente a esa incertidumbre, remarcó que la potestad absoluta de la intervención sigue en manos del equipo quirúrgico, mientras que el sistema robótico aporta una maniobrabilidad adicional a través de sus micropinzas.