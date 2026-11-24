Animarse a emprender es uno de los valores que impulsa la iniciativa Mujeres Transformadoras (Disco)

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Disco, la cadena de supermercados de Cencosud, junto a Voces Vitales Cono Sur cerraron la 10ª edición de Mujeres Transformadoras, el programa gratuito que impulsa el desarrollo de negocios liderados por mujeres. La propuesta combina capacitaciones, mentorías y comunidad.

Este año participaron casi 280 emprendedoras de Buenos Aires, Córdoba y Venado Tuerto. Cada una recibió más de 20 horas de formación.

Diez años de impulso al emprendedurismo femenino

Desde 2017, la iniciativa se realiza sin interrupciones y ya acompañó a más de 1.700 mujeres emprendedoras.

El objetivo es derribar las barreras que enfrentan las mujeres al emprender, a través de instancias de formación, conexión y visibilidad. Así, promueve la igualdad de oportunidades y un ecosistema emprendedor más inclusivo y diverso, donde las mujeres asumen roles protagónicos y transforman sus comunidades.

Inteligencia artificial y herramientas digitales en la capacitación

Para la edición aniversario, el temario hizo foco sobre el uso de recursos tecnológicos aplicados a los emprendimientos. Las participantes trabajaron con herramientas digitales e inteligencia artificial y los contenidos incluyeron liderazgo, planificación, marketing y construcción de modelos de negocio rentables.

“Cumplir diez años de Mujeres Transformadoras y ver cómo cada edición acompaña proyectos que crecen y transforman su entorno es un orgullo para Disco. Cada una de estas emprendedoras es un ejemplo del valor que tiene animarse a emprender”, señaló Alejandro Arruiz, gerente general de Supermercados de Cencosud Argentina.

La formación, la conexión y la visibilidad ayudan a derribar las barreras que enfrentan las mujeres al emprender (Disco)

Cómo fue la instancia final

Los encuentros de cierre se realizaron el miércoles 4 y el jueves 12 de noviembre. Las participantes presentaron sus proyectos ante un jurado de referentes del ámbito empresarial y social, que eligió a las finalistas y a las ganadoras de cada sede.

El primer premio porteño quedó para Cecilia Loza Semprun, creadora de Quick Menú Digital (@quickmenudigital). Su plataforma combina tecnología e innovación para potenciar las ventas y transformar la gestión de los negocios gastronómicos.

Manuela Abaca, creadora de Miss Abaca (@zapatos_abaca), se impuso en la edición cordobesa y de Venado Tuerto. La marca se dedica al diseño de calzado femenino y produce de manera artesanal modelos atemporales.

Como reconocimiento, cada una recibirá un premio de $5.000.000 para destinar al desarrollo de su negocio. Además, accederá a una mentoría personalizada brindada por Voces Vitales Cono Sur.

Proyectos finalistas de esta edición

Otros cuatro emprendimientos llegaron a la última ronda de la competencia:

Marisa Olmedo, de TanCata (@tancataok), por Córdoba y Venado Tuerto.

Rosarith Aguilera, de Dolcerosmi (@dolcerosmi), por Córdoba y Venado Tuerto.

Sandra Pereyra, creadora de Pipina Higiene (@pipinahigiene), por Buenos Aires.

Melissa Rollhausr, de Ghaniun Alfajores y Chocolates (@Ghaniun.alfajoresychocolates), por Buenos Aires.

Con esta iniciativa, Disco figura entre las empresas pioneras en el impulso al emprendedurismo femenino, uno de los eslabones productivos del país. Para más información, se puede visitar el sitio web oficial.