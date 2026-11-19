Un encuentro con especialistas y referentes del sector para conocer sus experiencias, perspectivas y reflexiones sobre los cambios que atraviesa la medicina y el impacto que tienen en la vida de las personas.

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La prevención, la innovación tecnológica y el acceso a los tratamientos se consolidaron como ejes de la transformación que atraviesa el sistema de salud. Ese fue el recorte temático de una nueva edición de Infobae Talks Salud, que reunió a referentes de Haleon, Medicus, Bayer, Laboratorios Bagó, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), el Sanatorio Finochietto y TELUS Health.

Entre los temas abordados se destacaron el autocuidado, el financiamiento de la salud privada, la investigación clínica, la cirugía robótica y la salud mental laboral, con datos concretos sobre la situación de cada sector en el país.

Laura Rapino, gerente general de Haleon Southern Cone en Haleon, describió a la compañía como líder mundial en salud del consumidor, presente en más de 170 países con marcas como Sensodyne, Corega, Centrum y Voltaren. En la Argentina opera desde hace casi 70 años una planta en San Fernando que exporta el 50% de su producción y funciona con electricidad 100% renovable, con la meta de alcanzar cero emisión neta de carbono para 2030.

Laura Rapino, gerente general de Haleon Southern Cone en Haleon (Maximiliano Luna)

Rapino citó datos del Health Inclusive Index según los cuales el 80% de las personas muestra interés en cuidar su salud, pero solo el 20% se siente con información suficiente para tomar decisiones diarias. Como ejemplo, mencionó que el 64% declara sensibilidad dental, aunque solo el 24% usa una pasta específica. “El consumidor siempre al centro” es el lema que guía los puntos de contacto de la compañía, desde farmacias hasta universidades como la de Buenos Aires, con las que Haleon capacita a odontólogos.

Financiamiento y tecnología en el sistema privado

José De All, CEO de Medicus y director ejecutivo del Sanatorio Otamendi, describió al sistema de salud como una cadena de valor integrada por prepagas, sanatorios y médicos. “Hay tres criterios que están en permanente tensión: calidad, accesibilidad y precio”, afirmó, y explicó que un plan con copagos puede reducir hasta un 40% la cuota respecto de esquemas sin esa limitación.

José De All, CEO de Medicus y director ejecutivo del Sanatorio Otamendi (Maximiliano Luna)

El directivo mencionó el uso de algoritmos de inteligencia artificial, desarrollados junto con la empresa española Topazium, para seleccionar pacientes con cáncer de próstata o cáncer avanzado de colon que responden mejor a terapias de última generación. “La nueva tecnología no le pregunta quién la va a financiar”, remarcó De All, al comparar la espera de hasta seis meses para acceder a especialistas en sistemas públicos como el británico con la accesibilidad del sistema privado argentino.

Innovación en el desarrollo de medicamentos

Philip Glaser, líder de la División Pharma para Cono Sur en Bayer, puso el foco en la salud de la mujer durante la menopausia, un área que, según el ejecutivo, recibió pocas innovaciones durante quince o veinte años. “La longevidad es lo que todos queremos, pero necesitamos hacerlo con calidad de vida”, señaló, y mencionó el desarrollo de tratamientos no hormonales para los sofocos y los trastornos del sueño asociados a esa etapa.

Philip Glaser, líder de la División Pharma para Cono Sur en Bayer (Maximiliano Luna)

Glaser destacó además la iniciativa Carrera Celeste, orientada a la detección temprana del cáncer de próstata, y explicó que de cada 100 moléculas que una compañía investiga, solo una llega al mercado tras un proceso de entre 10 y 15 años. Según detalló, la solicitud de patente se realiza en la etapa temprana de desarrollo, por lo que el período real de exclusividad comercial suele reducirse a entre tres y cinco años.

Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó, explicó que la inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos desde las primeras etapas de desarrollo de un medicamento, lo que redujo los tiempos de investigación. “Hoy, prácticamente, el proceso de calidad y el proceso de producción se hacen al mismo tiempo”, afirmó, al describir el cambio frente al esquema secuencial que regía la industria hace tres décadas.

Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó (Maximiliano Luna)

Vázquez indicó que la industria farmacéutica genera cerca de 45.000 empleos directos en el país y exporta productos por más de 1.200 millones de dólares anuales. Bagó cuenta con varias plantas desde las que exporta a Latinoamérica y al sudeste asiático, y el ejecutivo identificó como principal desafío mantener la competitividad frente a mercados de mayor escala, como la India.

Inversión en ensayos clínicos y cirugía robótica

Roy Benchimol, director ejecutivo de CAEMe, definió a la Argentina como un centro relevante de investigación clínica internacional. “Argentina hoy es un centro donde se hace investigación clínica”, sostuvo, y explicó que participar de un ensayo permite a pacientes sin alternativas de tratamiento acceder de forma temprana a terapias en desarrollo.

Roy Benchimol, director ejecutivo de CAEMe (Maximiliano Luna)

Benchimol detalló que la investigación clínica implica una inversión de más de 700 millones de dólares anuales en el país, a la que se suma una proyección de 8.000 millones de dólares para los próximos seis años impulsada por los laboratorios asociados a la cámara. Entre los desafíos pendientes, mencionó federalizar los ensayos clínicos, hoy concentrados en pocas provincias, y ampliar la participación de instituciones públicas.

Federico Gorganchian, jefe de Cirugía y jefe médico de Quirófano en Sanatorio Finochietto, explicó que la institución combina dos plataformas robóticas: el sistema Da Vinci, para cirugías abdominales, torácicas, urológicas y ginecológicas, y el sistema Mako, para traumatología de cadera y rodilla. “El robot no se mueve solo. Es completamente dependiente de lo que hace el cirujano”, aclaró.

Federico Gorganchian, jefe de Cirugía y jefe médico de Quirófano en Sanatorio Finochietto (Maximiliano Luna)

El médico señaló que la cirugía robótica permite incisiones de entre cinco y ocho milímetros en procedimientos que antes requerían aberturas mayores, con una recuperación posoperatoria más rápida. Gorganchian agregó que el sanatorio forma a profesionales de la Argentina y del exterior en estas técnicas, y adelantó que la inteligencia artificial podría sumarse como herramienta de alertas durante las cirugías, aunque descartó un escenario de autonomía total a corto plazo.

El impacto laboral de la salud mental

Diez mil trabajadores de diez países, 1.000 de ellos en la Argentina, formaron parte del relevamiento que presentó Magdalena Olazábal, VP, Head of Latam en TELUS Health. Se trata del índice de salud mental que la compañía desarrolla desde 2020 y que este año se aplicó por primera vez en Latinoamérica junto con Ipsos, con un resultado que ubicó a los trabajadores de la región en un nivel de vulnerabilidad, con cuatro de cada diez argentinos en riesgo alto.

Magdalena Olazábal, VP, Head of Latam en TELUS Health (Maximiliano Luna)

“El colaborador no deja su mochila antes de entrar a la organización”, remarcó Olazábal, al señalar que ocho de cada diez trabajadores argentinos asisten a su puesto sintiéndose mal al menos un día por semana, un fenómeno conocido como presentismo. Según el estudio, quienes carecen de ahorros para una emergencia registran un índice de salud mental 15 puntos más bajo, y siete de cada diez temen que su empleador se entere de una dificultad de ese tipo por el impacto que creen que podría tener sobre su carrera.

Las voces que participaron de Infobae Talks Salud coincidieron en que la transformación del sistema sanitario argentino ya no depende de una sola variable, sino de la articulación entre laboratorios, prestadores, cámaras del sector y nuevas tecnologías. Detrás de cada plan de salud, de cada ensayo clínico o de cada cirugía asistida por robótica, hay un denominador común: la combinación entre innovación y criterio profesional define hoy el acceso y la calidad de la atención que recibe cada paciente.