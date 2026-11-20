Laura Rapino, gerente general de Haleon, en Infobae Talks Salud.

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El concepto de autocuidado está ganando un lugar cada vez más relevante dentro de la salud cotidiana. En el marco de Infobae Talks Salud, Laura Rapino, gerente general de Haleon Cono Sur, explicó el propósito de la compañía, su trayectoria en la Argentina y los principales desafíos que identifican en materia de alfabetización en salud y acceso a información sanitaria.

Haleon es una compañía mundial líder en salud del consumidor, presente en más de 170 países, según detalló Rapino. “Tenemos un propósito muy importante, que es llevar salud en forma diaria a los consumidores con humanidad”, afirmó la ejecutiva, quien agregó que la compañía se basa en ciencia e innovación para estar cerca de los consumidores. Entre sus marcas más reconocidas se encuentran Sensodyne, Corega, IbuEvanol, Hinds, Uvasal, Alikal, Centrum y Voltaren.

Trayectoria y producción en la Argentina

Casi 70 años de presencia en el país respaldan la trayectoria de la compañía, con una planta ubicada en San Fernando que constituye la segunda planta de Corega a nivel mundial. “Producimos productos como Uvasal, como Alikal, Hinds, y exportamos el 50% de la producción”, precisó Rapino. La gerente general remarcó que esa trayectoria se sostiene en marcas “muy queridas” por los consumidores.

El autocuidado implica tomar decisiones informadas sobre la salud en el día a día (Maximiliano Luna)

La planta de San Fernando incorpora además un fuerte componente de sustentabilidad, de acuerdo con la ejecutiva. “Tenemos el 100% de la electricidad renovable”, señaló Rapino, quien agregó que la compañía se propuso una meta de cero emisión neta de carbono para 2030, desde el inicio hasta el final del proceso productivo. Según indicó, esa planta cumple además con los estándares de calidad más altos de la región y con los parámetros globales de la compañía.

Brecha entre el interés y el conocimiento en salud

El autocuidado ocupa un lugar central en la estrategia de Haleon, según explicó Rapino, porque la compañía busca que cada persona se adueñe de su salud y pueda tomar decisiones informadas en el día a día.

La ejecutiva citó datos del Health Inclusive Index, una investigación que mide diferentes dimensiones del autocuidado, entre ellas el interés y la seguridad de las personas en el cuidado de su salud: “El 80% de las personas tiene un interés altísimo en poder cuidar su salud. Pero cuando vamos a cuán seguros se sienten para tomar decisiones en forma diaria, solo el 20% relata que se siente seguro con información y conocimiento suficiente”.

La salud bucal mantiene un vínculo directo con la salud cardiovascular (Maximiliano Luna)

Esa brecha, atribuida en gran parte a la falta de información y conocimiento, tiene un impacto que excede lo individual. “El rol del autocuidado es no solo desde el lado de las personas, sino también que tiene una contribución enorme en reducir gastos en el sistema de salud”, remarcó Rapino, quien calificó esa dinámica como un escenario en el que todos los actores del sistema de salud pueden ganar.

El impacto de la alfabetización en salud dental y digestiva

Rapino ejemplificó esa brecha de información con datos de categorías específicas que trabaja la compañía. En el caso de Sensodyne, marca líder en sensibilidad dental, el 64% de las personas declara padecer sensibilidad, pero solo el 24% utiliza una pasta específica para mejorar esa condición. “Este gap no es disponibilidad del producto, no es tema de acceso o tema económico, es realmente a veces la falta de información específica sobre cómo tratar el tema”, explicó.

Un patrón similar se repite en los productos para la acidez estomacal, donde los episodios mensuales promedio son cinco, aunque muchas personas solo tratan uno de ellos, lo que puede empeorar el cuadro. Según la ejecutiva, la compañía busca que se sepa cómo actuar frente a esos síntomas, pero también que las personas puedan reconocer claramente cuándo resulta necesario escalar la consulta hacia un profesional de la salud.

Sensibilidad dental y acidez estomacal figuran entre las condiciones con mayor brecha de información (Maximiliano Luna)

Salud bucal y su vínculo con la salud cardiovascular

Rapino también se refirió al vínculo entre la salud bucal y otras condiciones del organismo, un tema que, según remarcó, se desconocía años atrás. La compañía trabaja fuertemente en acompañar a los consumidores en esta categoría. Para el cuidado de encías, cuenta con Parodontax, una marca especialista que previene el sangrado y se asocia con esa relación entre la salud dental y la cardiovascular. En paralelo, con Corega atiende otra realidad: el 80% de los adultos tiene al menos una pieza dental faltante, mientras que un 8% presenta edentulismo.

Para abordar esa problemática, Haleon trabaja junto a la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad del Nordeste, además de un equipo de expertos que visita a profesionales odontólogos para informar y acompañar su trabajo con los pacientes.

Esa articulación con los profesionales de la salud se extiende también al canal farmacéutico, según indicó Rapino, con un trabajo conjunto tanto con cadenas de farmacias como con farmacias independientes, además de la comunicación directa que la compañía mantiene con los consumidores. “Nuestro lema es el consumidor siempre al centro”, afirmó la gerente general, quien remarcó que la compañía busca estar presente en todos los puntos de contacto donde se encuentra esa persona o paciente.