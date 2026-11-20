Philip Glaser, líder de la División Pharma para Cono Sur en Bayer, en Infobae Talks Salud.

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La longevidad se consolidó como uno de los principales objetivos de la medicina actual, aunque acompañada de un desafío adicional: sostener la calidad de vida durante esos años adicionales. En el marco de Infobae Talks Salud, Philip Glaser, líder de la División Pharma para Cono Sur en Bayer, explicó de qué manera la compañía aborda la salud de la mujer, la articulación público-privada y la investigación clínica en la Argentina.

“Necesitamos hacerlo con calidad de vida”, afirmó Glaser sobre el aumento de la expectativa de vida, y remarcó que vivir más años trae consigo otros desafíos asociados a la edad. Entre ellos mencionó la menopausia, un área que, según el ejecutivo, atravesó un largo período sin innovaciones: “Por 15 o 20 años se habló muy poco”.

El directivo destacó la aparición de productos no hormonales que tratan los síntomas vasomotores, como los sofocos, y los disturbios del sueño asociados a esa etapa de la mujer, que llegarían a Argentina en 2027. Según estima el INDEC, en 15 años aproximadamente, 10 millones de personas en el país van a superar los 60 años de edad.

Nuevos tratamientos no hormonales abordan los síntomas de la menopausia (Maximiliano Luna)

Detección temprana y abordaje del cáncer de próstata

Glaser se refirió también a la importancia de la detección temprana en otras condiciones vinculadas al envejecimiento, como el cáncer de próstata. El ejecutivo mencionó el trabajo conjunto para apoyar a profesionales de la salud del Hospital Durand, que llevan a cabo hace tres años la Carrera Celeste, una iniciativa para promover la concientización sobre esta enfermedad.

Con el avance de la longevidad, aumenta también la posibilidad de que muchos hombres sean diagnosticados con cáncer de próstata en algún momento, señaló, aunque remarcó una tendencia positiva: “Cada vez menos cirugía será necesaria para cáncer de próstata, porque desde el punto de vista de medicamento, en una fase temprana ya es muy fácil que el paciente tenga una muy buena calidad de vida sin necesidad de una cirugía”.

Ese enfoque preventivo se enmarca en una estrategia más amplia de articulación público-privada, según explicó el directivo. “Cuando hablamos de políticas públicas, hay que siempre pensar que son stakeholders o son entidades distintas que tienen que trabajar juntos”, indicó, en referencia a los laboratorios, los gobiernos, el sector regulatorio y los financiadores. El ejecutivo remarcó que estos actores enfrentan hoy una presión por presupuesto, lo que exige balancear innovación y sustentabilidad del sistema de salud.

La detección temprana reduce la necesidad de cirugía en casos de cáncer de próstata (Maximiliano Luna)

El rol de las universidades en la investigación clínica

Bayer lleva adelante estudios clínicos en Argentina, en estadios de investigación temprana, fases II y III, de medicaciones que podrían estar disponibles en cinco o 10 años. La investigación clínica permite, a través de la innovación abierta, el trabajo colaborativo con universidades, startups y empresas de innovación en salud.

“Imaginemos el caso de terapia génica”, ejemplificó el ejecutivo, quien señaló que ese trabajo temprano permite que los distintos actores —gobierno, reguladores y normativas— avancen en conversaciones para que el acceso a esas medicaciones sea posible cuando finalmente lleguen al mercado. Sobre el atractivo de la Argentina para este tipo de inversiones, Glaser fue contundente: “Para mí, Argentina es uno de los países más atractivos de Latinoamérica porque rápidamente se da la aprobación regulatoria para traer un estudio clínico”.

El ejecutivo precisó que Bayer logró posicionar en el país al primer paciente del mundo en algunos de sus estudios clínicos, mientras que otros países demoran mucho más en otorgar esa aprobación. Según remarcó, esa agilidad normativa llevó a que varios laboratorios instalen en el país un hub de innovación para la región, siempre sostenido en la calidad del cuerpo médico local.

Especialistas argentinos lideran estudios clínicos de alcance internacional (Maximiliano Luna)

“Me da mucha pena ver que talentos que tenemos en Latinoamérica, en Argentina, vayan solamente a Europa, a Estados Unidos”, agregó, y remarcó que contar con condiciones para traer estudios clínicos permite que esos profesionales permanezcan en el país.

Propiedad intelectual y tiempos de desarrollo

Glaser explicó por qué un marco regulatorio que proteja la propiedad intelectual resulta clave para sostener la investigación farmacéutica. “De cada 100 medicaciones que nosotros empezamos a descubrir y hacer desarrollo, solamente una llega al mercado”, detalló, en un proceso que puede extenderse entre 10 y 15 años a lo largo de las fases I, II y III hasta lograr comercializar un producto. Una vez en el mercado, según el ejecutivo, la molécula todavía necesita entre 4 y 5 años adicionales para lograr un acceso amplio a través de las obras sociales.

Esos plazos inciden directamente en la protección de la patente, de acuerdo con Glaser, porque la solicitud se presenta cuando el producto todavía es una molécula en desarrollo, sin certeza de que vaya a funcionar. El directivo precisó que, una vez descontados los años de investigación y aprobación, la protección efectiva de la patente en el mercado suele reducirse a un plazo de entre 3 y 5 años antes de la llegada de las copias.