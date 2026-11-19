Equipo de Grupo Supervielle, Banco Supervielle e IOL Inversiones (Supervielle)

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Grupo Supervielle cumplió sus primeros diez años de cotización en BYMA. El aniversario remite a mayo de 2016, cuando las acciones de la compañía comenzaron a operar en el mercado argentino.

El aniversario tuvo lugar en el nuevo espacio institucional de la Bolsa de Valores de Argentina y puso el foco en el papel de BYMA como motor del financiamiento empresarial y del crecimiento de las firmas locales.

Un encuentro entre directivos del sector financiero

Entre los invitados que participaron del encuentro se encontraban Patricio Supervielle, presidente y CEO del Grupo; Gustavo Manríquez y Diego Pizzulli, CEOs de Banco Supervielle e IOL Inversiones, respectivamente; y Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA y Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

El encuentro puso en valor la trayectoria de la entidad como empresa cotizante. También resaltó el vínculo entre las compañías y los inversores que acompañan el desarrollo del mercado de capitales.

Claudio Zuchovicki, Presidente de BYMA; Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Banco Supervielle y Diego Pizzuli, CEO de IOL Inversiones (Supervielle)

Casi 140 años de historia en el país

Fundada en 1887, la firma atravesó diversos escenarios económicos y sociales con una visión emprendedora y una vocación permanente de evolución y transformación. En la actualidad integra servicios bancarios, inversiones, seguros y soluciones digitales destinados a personas, familias y empresas.

Su ecosistema de soluciones financieras reúne las siguientes compañías:

Banco Supervielle

IOL InvertirOnline (IOL Inversiones)

Supervielle Securities

Supervielle Seguros

Supervielle Asset Management

Se trata de la franquicia privada con mayor trayectoria del sistema financiero argentino. Desde mayo de 2016 cotiza en BYMA y en la Bolsa de Nueva York.

Nueva identidad y una propuesta integrada

El aniversario coincide con el lanzamiento de la imagen renovada de Supervielle y de una oferta de valor basada en la articulación de las capacidades del Grupo.

Patricio Supervielle, presidente y CEO del Grupo, destacó el compromiso de la compañía con la transparencia y el crecimiento sostenible del país (Supervielle)

La sinergia entre Banco Supervielle e IOL Inversiones busca facilitar el acceso de los clientes a soluciones de ahorro e inversión, mediante una experiencia más ágil, simple y personalizada. El objetivo también apunta a profundizar el mercado de capitales argentino.

“Cumplir diez años en el mercado de capitales representa mucho más que recordar una decisión financiera. Abrir nuestro capital expresó nuestra vocación de crecimiento, nuestro compromiso con la transparencia y nuestra confianza en el futuro del país. A lo largo de nuestra historia aprendimos que la mejor manera de honrar el camino recorrido es seguir transformándonos. Hoy renovamos nuestro compromiso de crear valor sostenible para nuestros clientes, accionistas, colaboradores y para la Argentina”, señaló Patricio Supervielle, presidente y CEO de Grupo Supervielle.

Fuerte expansión de la base de inversores

El décimo aniversario de cotización se produce en un contexto de crecimiento sostenido del mercado de capitales argentino. Según datos de BYMA y Caja de Valores, al 27 de octubre de 2026 se registraban más de 27,6 millones de cuentas comitentes, correspondientes a más de 14,1 millones de personas distintas.

Estas cifras reflejan una participación cada vez mayor de los argentinos en la bolsa. En ese escenario, las empresas cotizantes como Grupo Supervielle ofrecen alternativas a los ahorristas que buscan invertir sus ahorros.

Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA, remarcó el objetivo de transformar la inversión en trabajo y desarrollo para la Argentina (Supervielle)

“El desafío que compartimos es construir un sistema financiero que acompañe el crecimiento de la Argentina. La tecnología y los nuevos productos tienen sentido cuando permiten que más personas y empresas puedan ahorrar, invertir, financiarse y crecer. Desde BYMA trabajamos con ese objetivo y con un propósito claro: transformar la inversión en trabajo y desarrollo. Felicitamos a todo el equipo de Supervielle por estos diez años de cotización”, destacó Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA.

Qué ofrece la bolsa local

BYMA abarca todas las etapas de la industria bursátil mediante una integración vertical: listado, negociación, registro, liquidación, custodia con depósito central, pago de acreencias y otros servicios pre y posnegociación. Como Cámara Compensadora, cuenta con calificación QCCP.

Su catálogo incluye renta fija, acciones, fondos cerrados, CEDEARs, cauciones, futuros, opciones, cheques y productos que promueven el financiamiento de las pymes en todo el territorio.

A una década de su llegada a BYMA, Grupo Supervielle renueva su visión a futuro. Su compromiso apunta a acompañar a ahorristas, inversores, emprendedores y generadores de empleo, con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable del país. Más información en su sitio web oficial.