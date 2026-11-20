Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó, en Infobae Talks Salud.

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La inteligencia artificial llegó a todos los eslabones del sistema de salud, desde la prevención hasta la investigación científica, con impacto directo en pacientes, prestadores y laboratorios. En el marco de Infobae Talks Salud, Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó, explicó de qué manera la compañía incorporó esta tecnología a sus procesos y qué rol cumple la industria farmacéutica en el desarrollo económico de la Argentina.

“En el sistema de salud impacta de lleno”, afirmó Vázquez, quien detalló que la tecnología permite analizar grandes volúmenes de datos de manera ágil y establecer correlaciones y patrones de conducta de los pacientes. Esa capacidad está presente desde el inicio del desarrollo de un producto: según el directivo, las empresas que investigan optimizaron y redujeron sensiblemente sus tiempos de desarrollo a través de modelos predictivos creados con inteligencia artificial, que buscan predecir el comportamiento futuro de un medicamento.

“De una amplia gama de posibilidades queda reducido a un esquema mucho más acotado”, explicó Vázquez, quien agregó que esa reducción amplía las chances de convertir un descubrimiento científico en un producto con impacto en los pacientes en plazos más cortos.

La inteligencia artificial optimiza los procesos de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica (Maximiliano Luna)

La inteligencia artificial optimiza los procesos de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica (Maximiliano Luna)

Procesos industriales y control de calidad

Bagó sumó estas herramientas a sus procesos productivos, bajo el esquema de industria 4.0, y a sus controles de calidad, un trabajo que la compañía ya realizaba con modelos predictivos antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa. “La inteligencia artificial generativa nos permite hoy, en un lenguaje más coloquial, ponerla a disposición de diferentes actores en el sistema de salud”, remarcó el gerente general.

Tres décadas atrás, según describió, el proceso en la industria farmacéutica era secuencial: primero se producía, después se controlaba y finalmente se liberaba el producto para su comercialización. “Hoy, prácticamente el proceso de calidad y el proceso de producción se hacen al mismo tiempo”, indicó, y añadió que existe un control casi sobre el 100% de lo que la compañía produce. Esa simultaneidad, de acuerdo con el ejecutivo, le aporta mayor seguridad al paciente y le permite a Bagó verificar su propuesta de calidad en la totalidad de los productos.

Articulación entre los actores del sistema de salud

El sistema de salud argentino se caracteriza por su fragmentación, y la posibilidad de procesar grandes volúmenes de información ayuda, según Vázquez, a “unir puntas” entre sus distintos actores. “Vemos hoy a prestadores de salud que pueden optimizar el uso de sus recursos, que pueden optimizar el uso de un quirófano”, señaló, y agregó que también pueden conocer en tiempo real los resultados de sus prestaciones.

El sistema de salud argentino incorpora tecnología para optimizar recursos entre pacientes, prestadores y laboratorios (Maximiliano Luna)

Para los laboratorios, esa misma capacidad permite entender con mayor rapidez cómo se comportan sus medicamentos en grupos de pacientes más extensos, algo que el directivo ejemplificó con Bagóvit, a partir del comportamiento de sus consumidoras.

Dentro de ese esquema, empiezan a aparecer actores que se dedican a conectar partes del sistema que antes no estaban vinculadas. “Están viendo que el sistema tiene ciertas ineficiencias y están conectando a las dos partes como para reducir esas ineficiencias”, explicó Vázquez sobre el rol de las startups, que permiten ofrecer mejores soluciones de salud con los mismos recursos disponibles.

Peso de la industria farmacéutica en la Argentina

“Como sector industrial, somos un sector muy relevante”, afirmó el ejecutivo, quien precisó que el sector genera cerca de 45.000 empleos directos en el país y exporta productos por más de 1.200 millones de dólares al año. Bagó cuenta con varias plantas productivas en la Argentina, desde donde exporta a toda Latinoamérica y al sudeste asiático. “Somos un sector que damos muy buen empleo. Empleo calificado, dinámico en términos industriales, competitivo”, agregó.

Las exportaciones del sector crecieron de una manera muy significativa en los últimos dos años, según indicó Vázquez, al tiempo que también se expandió la producción. El directivo consideró que la industria farmacéutica se inserta como un sector capaz de dinamizar la actividad industrial e incorporar la formación académica como valor agregado para la sociedad.

Argentina sostiene su posición de liderazgo exportador en la industria farmacéutica de Latinoamérica (Maximiliano Luna)

Potencial de inversión y desafíos a futuro

La mayoría de las empresas de capital nacional del sector está cumpliendo cien años de existencia, resultado de “emprendedores que decidieron apostar por el país” e invirtieron cada año para mejorar el capital físico, según remarcó Vázquez. Esas compañías, agregó, se preocuparon por el desarrollo del capital humano y preservaron fuentes de empleo a través del tiempo, “que es todo un desafío”.

El gerente general mencionó que este año el sector crece entre un 1% y un 2% en materia de empleo a nivel general, un resultado que atribuyó a la voluntad de esos emprendedores de acompañar el desarrollo científico del país, incluso asumiendo riesgos.

De cara al futuro, Vázquez planteó que el proceso de reconversión que atraviesa el país va a desafiar al sector a repensar su propuesta de valor, aunque consideró que las empresas argentinas están preparadas: “La mayoría de las empresas argentinas hoy tienen presencia en todo el resto de Latinoamérica, son competitivas, exportan”, explicó, y sumó que varias avanzaron sobre plataformas tecnológicas complejas que lograron otorgar soluciones más accesibles a los pacientes.

El mayor desafío, según el directivo, pasa por mantener la competitividad a pesar de la escala. “Argentina no deja de ser un país que tiene 45 millones de habitantes y tenés que competir con países que tienen, como la India, 1.400 millones de habitantes”, comparó Vázquez, quien remarcó que ese tema de escala va a definir el nicho de competitividad del sector para sostener su posición de liderazgo en Latinoamérica.