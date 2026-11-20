José De All, CEO de Medicus y director ejecutivo del Sanatorio Otamendi, en Infobae Talks Salud.

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La atención médica en la Argentina reúne a prepagas, sanatorios, centros de diagnóstico y profesionales que interactúan dentro de una misma cadena de valor. En el marco de Infobae Talks Salud, José De All, CEO de Medicus y director ejecutivo del Sanatorio Otamendi, explicó cómo se estructuran los planes de cobertura, qué rol cumple la inteligencia artificial en la optimización de recursos y cuáles son los principales desafíos del sector en el país.

“El sistema de salud es una cadena de valor donde vos tenés los prepagos, que están como a la cabeza de esa cadena”, señaló De All. El ejecutivo agregó que, después, aparecen los prestadores, como sanatorios, centros de diagnóstico y médicos individuales en sus consultorios. Según indicó, ese entramado necesita un financiamiento adecuado, al que contribuyen la prevención y promoción de la salud al permitir detectar enfermedades en tiempo y forma antes de que ocurran.

Algoritmos de inteligencia artificial permiten seleccionar a los pacientes con mejor respuesta a tratamientos de última generación (Maximiliano Luna)

Calidad, accesibilidad y precio en los planes de salud

Tres criterios conviven en permanente tensión a la hora de diseñar los planes de cobertura, de acuerdo con De All: calidad, accesibilidad y precio. “El que viene y te dice ‘yo te doy la más alta calidad con la más alta accesibilidad, la cartilla enorme, a un bajo precio’, ese te está engañando”, afirmó el CEO, quien remarcó que siempre existe un compromiso entre esas variables.

Medicus trabaja sobre aspectos puntuales de la accesibilidad para ofrecer alternativas de precio, según explicó el directivo. Los planes con copagos, por ejemplo, implican cierta limitación en ese aspecto, pero permiten bajar los costos hasta un 40%. “Nosotros preferimos dar vuelta las cartas y mostrarlas”, sostuvo De All, en referencia a la transparencia comercial con la que la compañía comunica ese tipo de decisiones a sus asociados.

Inteligencia artificial para optimizar tratamientos

Las tecnologías en salud tienden, en general, a elevar los costos del sistema, según planteó De All. El ejecutivo vinculó ese fenómeno con el aumento de la expectativa de vida: “Alguien tiene que pagar esa cuenta, sea el sistema público o privado, no importa quién financie”. Sin embargo, remarcó que la inteligencia artificial se ubica dentro de las tecnologías que ayudan a reducir costos, a diferencia de otras innovaciones del sector.

La calidad, la accesibilidad y el precio conviven en tensión permanente dentro de los planes de salud (Maximiliano Luna)

Como ejemplo, el CEO mencionó un trabajo conjunto con la empresa española Topazium, con el que presentaron papers científicos sobre el uso de un algoritmo de inteligencia artificial capaz de seleccionar, con bajo costo inicial, a los pacientes mejor predispuestos a responder a terapias de última generación. “Realmente no darle medicación a un paciente que no va a mejorar, que aparte para ese paciente va a ser tóxica”, explicó De All, quien citó como ejemplo de aplicación el cáncer de próstata y el cáncer avanzado de colon.

Comparación internacional y barreras de acceso

Todos los sistemas de salud del mundo presentan falencias, de acuerdo con De All, incluidos aquellos que suelen tomarse como modelo. El directivo citó el caso de Gran Bretaña, donde un paciente debe pasar primero por un médico general antes de acceder a un especialista, con derivaciones que en promedio demoran seis meses. Según precisó, una cirugía de cadera no urgente programada para septiembre puede postergarse hasta marzo o abril del año siguiente si el presupuesto no alcanza.

El financiamiento adecuado del sistema de salud depende de un equilibrio entre todos sus actores (Maximiliano Luna)

“La nueva tecnología no le pregunta quién la va a financiar”, remarcó el CEO, quien advirtió sobre el riesgo de aplicar controles de precios sobre la cadena de valor de la salud privada en la Argentina. De All comparó ese escenario con cualquier mercado de bienes: un precio artificial reduce los incentivos a producir y, en consecuencia, cae la oferta disponible, una dinámica que, según sostuvo, ya se observó en años anteriores en el sector.

El directivo contrastó además la experiencia argentina con la de Estados Unidos, país donde nacieron dos de sus tres hijos. “Yo no veía, no tenía acceso al pediatra. Tenía que pasar por tres filtros hasta que el pediatra me atendiera”, relató De All, en comparación con la cercanía médica que suele ofrecer la obstetricia en la Argentina.

Asimismo, reconoció que ese nivel de accesibilidad tiene un costo asociado, vinculado a las inversiones multimillonarias que realizan los laboratorios para desarrollar nuevas soluciones frente a enfermedades crónicas o debilitantes, un desafío que, según remarcó, también enfrentan países como Canadá, Australia y Gran Bretaña.