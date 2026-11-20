Roy Benchimo, director ejecutivo de CAEMe, en Infobae Talks Salud.

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La investigación clínica en la Argentina atraviesa un momento de consolidación, con capacidad científica y médica instalada y la participación creciente de laboratorios internacionales. En el marco de Infobae Talks Salud, Roy Benchimol, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), explicó la situación del país en esta materia, los beneficios para los pacientes y los planes de inversión del sector para los próximos años.

“Argentina hoy es un centro de referencia regional para el desarrollo de la investigación clínica”, afirmó Benchimol, quien remarcó que el país cuenta con capacidad técnica, capacidad científica y centros de investigación de calidad que lo convirtieron en un actor relevante dentro del ecosistema mundial de desarrollo de medicamentos. Según el directivo, esos atributos explican por qué laboratorios internacionales eligen radicar sus estudios en el país.

Qué implica participar en un ensayo clínico

Los ensayos clínicos ofrecen beneficios concretos para los pacientes que se incorporan a ellos, de acuerdo con Benchimol.

El directivo explicó que los desarrollos de nuevos medicamentos suelen apuntar a patologías sin tratamiento disponible o con oportunidades de mejora en eficacia y seguridad. “La posibilidad que brinda traer un ensayo clínico a la Argentina es que aquellos pacientes que están fuera de tratamiento, que no tienen una alternativa de tratamiento, tienen la oportunidad, al participar de un ensayo clínico, de poder acceder a ese tratamiento de manera más temprana”, señaló.

La investigación clínica permite a determinados pacientes acceder a tratamientos de manera temprana (Maximiliano Luna)

Un grupo adicional de pacientes recibe, dentro del mismo estudio, el estándar de tratamiento vigente para su condición. Según precisó el directivo, ambos esquemas conviven dentro de un mismo protocolo de investigación.

Impacto económico y en el sistema de salud

Benchimol identificó distintas dimensiones de impacto en la investigación clínica, que exceden lo individual. En términos económicos, el directivo precisó que las compañías invierten en el país más de 700 millones de dólares cada año de forma sostenida, una cifra que se traduce en trabajo, equipamiento y desarrollo de los centros de investigación.

El ahorro en el sistema de salud también se desprende de ese esquema, de acuerdo con el ejecutivo, porque los pacientes tratados dentro de un protocolo de ensayo clínico quedan cubiertos por ese mismo protocolo. Además, remarcó que la participación en estudios clínicos deja un efecto derrame sobre los centros médicos involucrados: se tecnifican, crecen en conocimiento y mejoran su calidad de atención general.

Plan de inversión para los próximos seis años

CAEMe y sus laboratorios asociados anunciaron este año una proyección de inversión de 8.000 millones de dólares para los próximos seis años, según detalló Benchimol. El directivo explicó que esa cifra se apoya en la base de capacidades científicas, técnicas y profesionales ya existentes en el país, además de los 700 millones de dólares anuales que ya se invierten de manera sostenida.

Federalizar los ensayos clínicos figura entre los principales desafíos del sector (Maximiliano Luna)

Esa iniciativa incluye una articulación público-privada junto con CAOIC, cámara que agrupa a las organizaciones de investigación clínica del país, con el objetivo de avanzar en dos frentes, según precisó el directivo: la federalización de los ensayos clínicos, hoy concentrados principalmente en CABA, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y, en menor medida, Mendoza, y el crecimiento de la investigación dentro de instituciones públicas, un ámbito donde la participación todavía es acotada frente al sector privado.

Competitividad frente a otros países

Benchimol describió a la investigación clínica como un terreno competitivo, donde la Argentina disputa cada estudio con otros países del mundo. “Tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más rápidos en la aprobación, con mayor calidad, más previsibles”, sostuvo el directivo, quien agregó que los retrasos en la aprobación de protocolos pueden derivar en que otros centros comiencen antes a enrolar pacientes, con la consecuente pérdida de esa oportunidad para el país.

El directivo también destacó los avances logrados en los últimos años en la protección de la propiedad intelectual generada a partir de los datos de investigación, un factor que, según remarcó, contribuye a la competitividad del país a la hora de definir dónde localizar nuevas inversiones.

“Hoy ya somos un país atractivo, tenemos la capacidad científica y médica y una gran oportunidad para seguir creciendo”, afirmó Benchimol, quien concluyó que sostener ese trabajo en federalización, desarrollo público y previsibilidad regulatoria permitiría a la Argentina ampliar su rol dentro del desarrollo de medicamentos a nivel mundial.