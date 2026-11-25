Toque de campana en BYMA (Crédito: Galicia Asset Management)

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Invertir en acciones argentinas ya no requiere necesariamente elegir y comprar cada empresa por separado. Con la llegada de gForce MSCI Merval FCIA ETF, el mercado de capitales local suma una nueva alternativa para quienes buscan participar de la evolución de las principales compañías del país a través de un único instrumento.

El fondo fue desarrollado por Galicia Asset Management junto con Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y comenzó a operar el 3 de noviembre de 2026 bajo el ticker MERV.

Se trata del primer ETF desarrollado localmente, cuyo objetivo es replicar el comportamiento del índice MSCI MERVAL, una de las principales referencias del mercado accionario argentino. Su incorporación amplía las alternativas disponibles para los inversores y acerca al mercado local una herramienta ampliamente utilizada en las principales plazas financieras internacionales.

Federico Alcalde Bessia, Managing Director Markets (Crédito: Galicia Asset Management)

Cómo invertir en distintas acciones a través de un solo instrumento

Tradicionalmente, un inversor que busca construir una cartera de acciones debe seleccionar las compañías en las que quiere invertir, definir cuánto destinar a cada una y realizar las operaciones correspondientes. Los ETF (Exchange Traded Funds) ofrecen una alternativa diferente: son fondos de inversión cuyas participaciones cotizan en bolsa y permiten obtener exposición a una cartera de activos mediante una única operación.

En el caso de gForce MSCI Merval FCIA ETF, el fondo busca seguir el comportamiento del índice MSCI MERVAL, integrado por acciones representativas del mercado argentino. De esta manera, el inversor puede acceder a una cartera de empresas locales sin necesidad de comprar individualmente cada una de las acciones que la componen. Además, las participaciones del ETF pueden comprarse y venderse durante la rueda bursátil, de manera similar a una acción, a precios determinados por las condiciones del mercado.

Diversificación: qué significa y qué riesgos hay que considerar

Una de las principales características de los ETF es la posibilidad de distribuir una inversión entre distintos activos a través de un único instrumento. Esto permite reducir la dependencia del comportamiento de una sola compañía, aunque no elimina los riesgos propios del mercado en el que se invierte.

Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA (Crédito: Galicia Asset Management)

Al buscar replicar un índice de renta variable argentina, el desempeño del fondo estará vinculado con la evolución de las acciones que integran el MSCI MERVAL. Por lo tanto, su valor puede aumentar o disminuir de acuerdo con las condiciones del mercado. Por eso, antes de incorporar un ETF a una cartera, es importante considerar los objetivos personales, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo de cada inversor.

Una nueva alternativa dentro del mercado de capitales argentino

Hasta ahora, los inversores argentinos podían acceder a ETF internacionales a través de distintos mecanismos, pero no contaban con un producto de estas características desarrollado localmente para seguir el índice MSCI MERVAL. Con este lanzamiento, Galicia Asset Management y BYMA incorporaron una nueva opción que combina la exposición a una cartera de acciones argentinas con la posibilidad de negociarla durante la rueda bursátil.

Para Galicia Asset Management, administradora de los reconocidos Fondos Fima, el desarrollo de gForce forma parte de una estrategia orientada a ampliar las soluciones disponibles para distintos perfiles de inversores. La compañía tiene más de 65 años de trayectoria en el mercado de capitales argentino y más de 19 billones de pesos administrados.

Lanzamiento del primer ETF local (Crédito: Galicia Asset Management)

“Queremos que cada vez más personas puedan conocer y acceder a las distintas alternativas que ofrece el mercado de capitales. Con gForce sumamos una nueva herramienta para quienes buscan invertir en acciones argentinas, combinando la posibilidad de acceder a una cartera de empresas con una operatoria sencilla a través de un único instrumento. Es parte de nuestro compromiso de seguir acercando soluciones que acompañen los objetivos de los inversores”, señaló Darío Hallac, presidente de Galicia Asset Management.

Cómo se puede operar gForce

Desde el 3 de noviembre, el ETF se encuentra disponible para operar en el mercado argentino bajo el ticker MERV, a través de los intermediarios habilitados. Al cotizar en bolsa, sus participaciones pueden comprarse y venderse durante la rueda bursátil, a precios de mercado.

Antes de invertir, se recomienda conocer las características del instrumento, comprender los riesgos de la renta variable y evaluar si resulta adecuado para los objetivos y el perfil de cada persona. Con gForce, Galicia Asset Management y BYMA suman una nueva alternativa dentro del mercado de capitales argentino, orientada a ampliar las opciones para participar del mercado accionario local.