El Maní Split, la nueva propuesta de la temporada, combina maní tostado, dulce de leche y chocolate (AFADHYA)

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Del 16 al 22 de noviembre, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, AFADHYA, va a celebrar en todo el país una nueva edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, con la décima edición de la Noche de las Heladerías como jornada central.

El miércoles 18 de noviembre, desde las 19 horas y hasta el cierre de cada establecimiento, casi 600 heladerías adheridas van a ofrecer la clásica promoción 2x1 en un cuarto kilo de helado. En el marco de esta celebración, la Asociación difundió un dato: el 94% de los argentinos considera al Helado Artesanal como el mejor postre para cualquier época del año.

La décima edición de la Noche de las Heladerías llega con una convocatoria federal, ya que los locales participantes se distribuyen en distintos puntos del país y permiten que cada persona encuentre el establecimiento más cercano para sumarse a la propuesta.

El mapa completo de heladerías adheridas puede consultarse en este sitio web, donde también se detallan las condiciones de la promoción. Durante la noche del 18, además, artistas itinerantes van a recorrer muchos de los locales participantes.

Las heladerías artesanales renuevan cada año su propuesta de sabores para el público argentino (AFADHYA)

Para esta edición, la Asociación presentó un sabor de edición limitada: Maní Split, una crema a base de maní tostado combinada con vetas de dulce de leche natural, lajas de chocolate con leche y cristales de sal marina. La novedad busca sumarse a las preferencias del público en las casi 600 heladerías adheridas de todo el territorio argentino.

Un sabor pensado por los maestros heladeros

Héctor Emede, miembro de la Comisión Directiva de AFADHYA y recientemente designado capitán de la Selección Argentina del Helado Artesanal, explicó: “El nuevo lanzamiento combina sabores muy presentes en las mesas y celebraciones de los argentinos, como son el maní, el dulce de leche y el chocolate”. Emede agregó: “Detrás de cada nuevo sabor que creamos, hay mucho trabajo de creatividad e innovación para encontrar ingredientes y combinaciones que se destaquen y lograr una combinación distinta, que sorprenda”.

Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, señaló que los estudios de la Asociación muestran que cuatro de cada diez consumidores probaron o están dispuestos a probar nuevos sabores, mientras los clásicos continúan liderando las preferencias. “Esto demuestra que no hay una sustitución, sino una ampliación de la cultura heladera: el público quiere conservar sus sabores afectivos y, además, descubrir cosas nuevas”, afirmó Maccarrone.

El miércoles 18 de noviembre, las heladerías adheridas ofrecen promociones especiales desde las 19 horas (AFADHYA)

Sobre el sentido de esta edición aniversario, Maccarrone declaró: “Queremos poner el foco en el sabor de lo nuestro”. El presidente de AFADHYA recordó que el helado artesanal argentino tiene una historia, una forma de elaboración y materias primas de calidad que forman parte de la identidad del sector. Según sus palabras, el consumidor conserva su amor por el dulce de leche, el chocolate y el sambayón, aunque también empezó a interesarse por la procedencia de los ingredientes, la estacionalidad y las nuevas combinaciones.

Hábitos de consumo según una encuesta nacional

La consultora D’Alessio IROL realizó una investigación de mercado por encargo de AFADHYA para relevar cuánto helado consumen los argentinos y qué lugar ocupa el producto en sus costumbres. El 67% de los encuestados consideró que el helado artesanal sigue siendo “un pequeño placer que vale la pena darse”, en un contexto en el que los consumidores cuidan sus gastos.

El relevamiento también indicó que el paladar de los argentinos se educó a través del consumo del producto: el 76% afirmó que puede reconocerlo y diferenciarlo de otros tipos de helado. A su vez, más de la mitad de los argentinos consume helado artesanal al menos una vez por semana, según los resultados difundidos por la Asociación.

Casi el 90% de los encuestados consideró que todo turista que visita la Argentina debería probar el producto, mientras que el 85% indicó que se trata de uno de los mejores del mundo, una valoración que, según el estudio, se apoya en la calidad, el sabor, el oficio y la creatividad de los maestros heladeros.

Maccarrone sostuvo: “Conocer las preferencias de los consumidores nos permite tener una mirada más cercana sobre el lugar que ocupa el helado en la vida cotidiana de los argentinos. Hay sabores clásicos que siguen vigentes y nuevas propuestas que despiertan interés. Esa combinación entre tradición e innovación es parte de lo que mantiene vivo al Helado Artesanal y al trabajo de las heladerías de todo el país”.

Los maestros heladeros argentinos renuevan cada año sus combinaciones para sorprender al público (AFADHYA)

El helado se vistió de gala

En Colón Fábrica, AFADHYA inauguró la 42.ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, en el marco del décimo aniversario de la Noche de las Heladerías. La Orquesta MCBA, Músicos Clásicos de Buenos Aires, ofreció un repertorio en vivo durante la jornada, que tuvo la conducción de Roberto Funes de Ugarte. Durante el encuentro, Maccarrone encabezó los discursos junto a la comisión directiva de AFADHYA y el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi.

Del evento participaron representantes de heladerías de todo el país, proveedores del sector y delegados de distintas entidades: la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), el Sindicato de Pasteleros, la Cámara de Pastas Frescas Capital y Provincia, la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Pizzerías APYCE, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y la CAME.

Acciones solidarias y marcas que acompañan

Durante la Semana del Auténtico Helado Artesanal se van a realizar donaciones y acciones solidarias a beneficio de la Fundación Natalí Dafne Flexer, Casa Garrahan, el comedor Los Piletones y la Casa del Teatro.

Entre las empresas que acompañan la 42.ª edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal y la 10.ª Noche de las Heladerías figuran BA Capital Gastronómica, Baires Cocina, Cattabriga, Milkaut Profesional, Aromitalia, Vacalin, Techfrost, ChefXpert, San Ignacio, Oyambre, Fabbri, Alyser, Piquim, La Serenísima, Águila, Materia Prima y Lodiser.