Las tormentas intensas asociadas a El Niño pueden generar riesgo eléctrico tanto en la vía pública como dentro del hogar (Adeera)

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El Niño favorece condiciones de lluvias intensas en determinadas regiones del país, aunque sus efectos no se presentan de manera uniforme en todo el territorio. Una tormenta fuerte puede modificar en minutos una situación cotidiana: una calle empieza a acumular agua, una rama cae sobre el tendido eléctrico, un poste resulta afectado o una filtración alcanza el interior de una vivienda.

Frente a estos escenarios, anticipar las decisiones correctas evita que un episodio climático derive en un accidente eléctrico. Algunas reacciones que parecen intuitivas, como acercarse a mirar qué pasó con un cable caído o cruzar una calle inundada, pueden generar situaciones de riesgo que no siempre son visibles.

Ante este contexto, Adeera, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, difundió una serie de recomendaciones de seguridad eléctrica para actuar de forma responsable durante tormentas e inundaciones.

Precauciones en la vía pública

Un cable caído en la calle no debe tocarse, moverse ni acercarse bajo ninguna circunstancia. La recomendación de Adeera es mantener distancia y comunicarse con Defensa Civil y con la distribuidora eléctrica que te brinda el servicio, a través de sus canales oficiales. La misma precaución aplica a postes, estructuras o cualquier instalación que pueda haber resultado dañada o que esté húmeda por efecto de la lluvia.

Frente a una calle inundada, lo recomendable es no atravesarla, dado que podría existir riesgo eléctrico aunque no se vea un cable o una instalación afectada. La conducta preventiva, en ese caso, consiste en mantenerse alejado y buscar una alternativa de circulación segura.

Medidas dentro del hogar

La llave general de una vivienda puede cortarse solo si resulta posible llegar hasta ella de forma segura. Si el tablero está mojado, si hay que atravesar agua para acceder o si existe cualquier duda sobre la situación, la recomendación es no intentarlo. Tampoco deben manipularse artefactos eléctricos con las manos húmedas ni mientras la persona esté en contacto con agua, ya sea que haya ingresado al interior de la casa o se encuentre acumulada en otro sector.

Estas precauciones buscan evitar que una filtración o un ingreso de agua, situaciones frecuentes durante las lluvias asociadas a El Niño, deriven en un contacto eléctrico dentro del propio hogar.

Revisión de las instalaciones tras la tormenta

Que la lluvia haya cesado no garantiza que una instalación eléctrica afectada esté en condiciones de volver a utilizarse. Por eso, una vez pasado el evento climático, conviene verificar el estado de las instalaciones y, ante cualquier falla o duda, consultar a un profesional matriculado antes de retomar el uso habitual.

Esta verificación cobra relevancia en los casos en que hubo contacto con agua, humedad en el tablero o algún daño visible durante la tormenta.

Antes de que llegue la tormenta

Durante un evento de lluvias intensas, conviene seguir las alertas y recomendaciones de los organismos oficiales encargados del seguimiento meteorológico. Esta información complementa la comunicación directa con la distribuidora de energía de cada zona, que continúa siendo la referencia específica frente a daños o situaciones vinculadas con la red eléctrica.