La madre, identificada con el apellido Chavarría, habría intentado asfixiar a su hija durante más de diez minutos, según la información preliminar policial. Crédito: MSP

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Una niña de apenas un año y tres meses de edad fue rescatada por oficiales de la Fuerza Pública después de que presuntamente su propia madre intentara asfixiarla durante más de diez minutos en Barrio San José de Alajuela, en un caso que las autoridades investigan como un posible intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron el domingo 15 de noviembre, cuando el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada de alerta en la que se informaba que una menor de edad no estaba respirando, situación que provocó la movilización inmediata de unidades policiales hacia el lugar.

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Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a la pequeña con múltiples lesiones y marcas visibles en el rostro y el cuello, señales que, según las autoridades, eran compatibles con una posible agresión.

La condición en la que fue encontrada la niña encendió las alarmas de los uniformados, quienes procedieron a intervenir para protegerla y garantizar que recibiera atención médica.

Madre habría intentado asfixiarla durante varios minutos

Según la información preliminar suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la principal sospechosa de la agresión es la propia madre de la menor, una mujer identificada únicamente con el apellido Chavarría.

Las primeras informaciones policiales apuntan a que la mujer presuntamente habría intentado asfixiar a su hija durante más de diez minutos, una circunstancia que deberá ser esclarecida mediante la investigación judicial.

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La Fuerza Pública no precisó cómo se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda ni quién realizó la llamada al servicio de emergencias que permitió alertar a las autoridades.

Tampoco se informó sobre las circunstancias que habrían desencadenado la presunta agresión.

Ante las lesiones observadas y la gravedad de la situación reportada, los policías procedieron con la aprehensión inmediata de la madre, con el propósito de evitar que la menor continuara expuesta a un posible riesgo.

La intervención de los oficiales fue determinante para que la pequeña pudiera ser trasladada a un centro médico, según destacó la institución policial.

Niña fue trasladada de emergencia a un hospital

Mientras se realizaba la detención de la sospechosa, los uniformados coordinaron la movilización de una ambulancia para trasladar a la niña hasta un establecimiento de salud, donde recibiría valoración y atención especializada.

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Las marcas encontradas en el rostro y el cuello constituyen elementos relevantes dentro de la investigación, debido a que podrían ayudar a determinar las circunstancias de la presunta agresión.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la rápida respuesta de sus oficiales permitió salvarle la vida a la menor, luego de la alerta recibida mediante el sistema de emergencias.

La menor fue traslada a un centro médico por las múltiples lesiones y marcas en el rostro y el cuello. Imagen Ilustrativa Infobae)

PANI interviene para proteger a la menor

Además de la respuesta policial y médica, la Fuerza Pública coordinó con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución encargada de intervenir en situaciones en las que los derechos y la integridad de personas menores de edad puedan encontrarse en riesgo.

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La participación del PANI busca garantizar la protección de la niña y determinar las medidas correspondientes para resguardar su bienestar.

Hasta el momento, no se ha informado quién asumirá su cuidado ni cuáles serán las disposiciones de protección que podrían adoptarse.

La sospechosa quedó a disposición de la Fiscalía de Alajuela, mientras el PANI intervino para garantizar la protección de la menor. Fuente: PANI

Por su parte, la mujer de apellido Chavarría quedó a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela, instancia que deberá investigar los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso permanece bajo investigación y corresponderá al Ministerio Público esclarecer lo sucedido, mientras las instituciones involucradas trabajan para garantizar la seguridad y protección de la pequeña.