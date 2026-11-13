El Malbec patagónico muestra otra faceta con un nuevo rosado

Rosado Patagónico 2026, un 100% Malbec elaborado con uvas de viñedos de Bodega Del Fin Del Mundo en San Patricio del Chañar (BDFM)

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Pocas uvas admiten tantas lecturas como esa tinta convertida en símbolo vitivinícola nacional. Por eso, el Malbec ocupa un lugar central en el trabajo de Bodega Del Fin Del Mundo. La variedad atraviesa distintas propuestas de su portfolio, desde vinos orgánicos hasta etiquetas de viñedo único.

Con Rosado Patagónico 2026, la bodega suma una nueva interpretación de esa cepa. Se trata de un rosado 100% Malbec elaborado con uvas de sus viñedos propios en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén.

Un vino que lleva la Patagonia argentina a la copa

Los días largos y luminosos se combinan con noches frescas y vientos secos en esta región del sur del país. Esas condiciones acompañan la maduración de las uvas y permiten conservar su acidez natural.

La búsqueda de la bodega es trasladar ese origen al vino patagónico que elabora. También apunta a mostrar cómo una misma variedad puede expresarse en distintos estilos.

“Queremos que cada vez más personas conozcan y elijan los vinos de la Patagonia. El Malbec tiene una identidad propia en nuestros viñedos, marcada por la frescura y por un perfil floral que nos interesa destacar. Con Rosado Patagónico buscamos potenciar esa expresión y ofrecer otra manera de disfrutar una variedad que es parte de nuestra historia”, señaló Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente de Bodega Del Fin Del Mundo.

Fresco, floral y envolvente, el nuevo rosado muestra otra forma de expresión del Malbec patagónico (BDFM)

Cómo se hizo este rosado fresco y floral

El enólogo Ricardo Galante trabajó las uvas con el método de un blanco: prensado inmediato y una parte fermentada en barricas usadas. Ese paso aporta cuerpo sin dejar gusto a madera.

Las principales características de la nueva etiqueta son:

Variedad: 100% Malbec.

Origen: viñedos propios en San Patricio del Chañar, Neuquén.

Elaboración: prensado inmediato y fermentación parcial en barricas usadas.

Perfil: fresco, floral, de textura suave y envolvente.

Muchas formas de disfrutar el Malbec

Un aperitivo, una comida al aire libre o una mesa con bocados para compartir son algunas de las ocasiones que permite explorar este estilo. Su frescura lo vuelve una opción versátil para distintos momentos.

La propuesta amplía el recorrido de la variedad en la gastronomía y la acerca a encuentros más informales.

Juliana Del Aguila Eurnekian, Ana Irie, Pamela Villar y Estefanía Maiorano presentaron Rosado Patagónico con un high tea en Bravado, el restaurante de la bodega en Vicente López (BDFM)

Un té de la tarde en Bravado para el lanzamiento

Bodega Del Fin Del Mundo eligió una tarde dedicada al encuentro entre el vino y la pastelería para dar a conocer la etiqueta. El evento tuvo lugar en el restaurante que la bodega comparte con Karas Wines en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Juliana Del Aguila Eurnekian, Ana Irie —pastelera de Bravado—, Pamela Villar y Estefanía Maiorano fueron las anfitrionas. En la mesa, el rosado convivió con sándwiches de trucha y queso crema, quesos y gougères.

La pastelería sumó torta vasca con salsas y toppings, marquise de chocolate al 70%, fraisier, cannelés y alfajores de dulce de leche. El menú se completó con café de Ako y tés de Inés Berton especiales para Bravado. Entre ellos, el blend Muy Nuestro incluyó sauco y arándanos patagónicos, otro guiño al origen del vino.

Dónde conseguirlo y a qué precio

Rosado Patagónico 2026 tiene un valor sugerido de $20.000. La etiqueta está disponible en vinotecas, en la tienda online de la bodega y en Bravado, en Av. del Libertador 1410, Vicente López.