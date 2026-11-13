Cómo evoluciona el negocio bancario frente a las nuevas demandas de los usuarios

El banco presentó "Te sigue el ritmo", su renovada identidad visual, junto con nuevas herramientas digitales para clientes y empresas.

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El sistema financiero atraviesa una etapa de transformación acelerada. Los usuarios ya no buscan solo una cuenta o una tarjeta: esperan herramientas ágiles, personalizadas y disponibles en cualquier momento del día.

En ese escenario, las entidades tradicionales enfrentan el desafío de adaptarse sin perder la confianza construida durante décadas. La tecnología dejó de ser un complemento para convertirse en el eje de cualquier estrategia de crecimiento.

Bajo esa lógica, Supervielle presentó el 5 de noviembre su nueva identidad visual con el concepto “Te sigue el ritmo”. Según la entidad, la renovación refleja la evolución de su negocio hacia un ecosistema financiero integrado, que combina la trayectoria del banco con la tecnología y la especialización de las compañías que integran su grupo económico.

Herramientas para personas y familias

“Hicimos un rebranding, una nueva forma de comunicar el banco y las soluciones que brindamos a los clientes”, explicó Paco Manriquez, CEO de Supervielle, durante la presentación en la city porteña.

Paco Manriquez, CEO de Supervielle (Supervielle )

Para el ejecutivo, el objetivo va más allá de la operatoria tradicional. “Nuestro propósito es no parecer un banco, es ser alguien que ayuda en el día a día de la gente: de los hijos, de los padres, de los abuelos”, sostuvo.

El primer pilar de la propuesta es la renovada SuperApp, que permite a cada usuario personalizar accesos y prioridades según sus operaciones más frecuentes. “En mi humilde opinión, es la mejor del mercado: muy sencilla, fácil de operar y realmente ayuda en la vida cotidiana”, afirmó Manriquez.

A esto se suma SuperFamilia, que el directivo definió como “una solución totalmente integrada en la app para el manejo familiar de las finanzas cotidianas”. Desde un único lugar, es posible enviar y solicitar dinero, programar mensualidades y fijar límites de gasto.

La herramienta también habilita la apertura de cuentas digitales para adolescentes de entre 13 y 17 años, con un esquema que combina autonomía y acompañamiento. Además, contempla la incorporación de adultos mayores que cobran su jubilación, para que sus allegados puedan asistirlos con facilidad.

Leonardo Maglia, CTO de Supervielle (Juan Novelli)

La gestión conjunta, en tanto, se basa en los permisos que otorga cada persona. De este modo, los titulares conservan el control sobre qué información y productos deciden compartir.

Por otro lado, la entidad profundizó su vínculo con IOL Inversiones, la compañía del grupo con más de 25 años en el mercado y una base que supera los 2.5 millones de usuarios con cuenta. Desde los canales digitales del banco, los clientes pueden acceder a ese entorno e invertir según sus objetivos y perfil.

Esta conexión busca reunir la gestión cotidiana del dinero y las decisiones de inversión en una misma experiencia.

En materia de atención, Supervielle incorporó inteligencia artificial a través de WhatsApp para responder consultas y resolver trámites. No obstante, los usuarios mantienen la opción de comunicarse con un ejecutivo, lo que preserva el trato humano.

Capacidades al servicio de otras empresas

La renovación también alcanza al segmento corporativo con el lanzamiento de Supervielle PollenX, la propuesta de Banking as a Service y finanzas embebidas de la entidad. Este servicio está dirigido a empresas, fintechs y plataformas digitales.

Supervielle presentó su renovada imagen bajo el concepto “Te sigue el ritmo” (Juan Novelli)

Mediante APIs y modelos flexibles de integración, las compañías pueden incorporar herramientas financieras en sus propios productos y procesos. El enfoque parte de las necesidades de cada negocio para construir soluciones en conjunto.

La apuesta por el sector empresarial responde a una meta de largo plazo. “Queremos que el banco se convierta y siga siendo un protagonista del crecimiento argentino”, señaló el CEO.

Asimismo, la nueva imagen hace visible un proceso que Supervielle impulsa desde hace tiempo. Entre los antecedentes figuran la Cuenta Remunerada y su tienda propia en Mercado Libre.

El lema elegido sintetiza el compromiso de escuchar a los clientes y evolucionar junto con ellos. Para la entidad, ese es el hilo que une cada una de las iniciativas presentadas.