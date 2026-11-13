In House

Cómo evoluciona el negocio bancario frente a las nuevas demandas de los usuarios

Supervielle presentó una renovada identidad visual y anunció herramientas que combinan tecnología, inversiones y atención personalizada dentro de una propuesta integral

El banco presentó "Te sigue el ritmo", su renovada identidad visual, junto con nuevas herramientas digitales para clientes y empresas.
Guardar

El sistema financiero atraviesa una etapa de transformación acelerada. Los usuarios ya no buscan solo una cuenta o una tarjeta: esperan herramientas ágiles, personalizadas y disponibles en cualquier momento del día.

En ese escenario, las entidades tradicionales enfrentan el desafío de adaptarse sin perder la confianza construida durante décadas. La tecnología dejó de ser un complemento para convertirse en el eje de cualquier estrategia de crecimiento.

Bajo esa lógica, Supervielle presentó el 5 de noviembre su nueva identidad visual con el concepto “Te sigue el ritmo”. Según la entidad, la renovación refleja la evolución de su negocio hacia un ecosistema financiero integrado, que combina la trayectoria del banco con la tecnología y la especialización de las compañías que integran su grupo económico.

Herramientas para personas y familias

“Hicimos un rebranding, una nueva forma de comunicar el banco y las soluciones que brindamos a los clientes”, explicó Paco Manriquez, CEO de Supervielle, durante la presentación en la city porteña.

Supervielle para uso de Inhouse
Paco Manriquez, CEO de Supervielle (Supervielle )

Para el ejecutivo, el objetivo va más allá de la operatoria tradicional. “Nuestro propósito es no parecer un banco, es ser alguien que ayuda en el día a día de la gente: de los hijos, de los padres, de los abuelos”, sostuvo.

El primer pilar de la propuesta es la renovada SuperApp, que permite a cada usuario personalizar accesos y prioridades según sus operaciones más frecuentes. “En mi humilde opinión, es la mejor del mercado: muy sencilla, fácil de operar y realmente ayuda en la vida cotidiana”, afirmó Manriquez.

A esto se suma SuperFamilia, que el directivo definió como “una solución totalmente integrada en la app para el manejo familiar de las finanzas cotidianas”. Desde un único lugar, es posible enviar y solicitar dinero, programar mensualidades y fijar límites de gasto.

La herramienta también habilita la apertura de cuentas digitales para adolescentes de entre 13 y 17 años, con un esquema que combina autonomía y acompañamiento. Además, contempla la incorporación de adultos mayores que cobran su jubilación, para que sus allegados puedan asistirlos con facilidad.

Supervielle para uso de Inhouse
Leonardo Maglia, CTO de Supervielle (Juan Novelli)

La gestión conjunta, en tanto, se basa en los permisos que otorga cada persona. De este modo, los titulares conservan el control sobre qué información y productos deciden compartir.

Por otro lado, la entidad profundizó su vínculo con IOL Inversiones, la compañía del grupo con más de 25 años en el mercado y una base que supera los 2.5 millones de usuarios con cuenta. Desde los canales digitales del banco, los clientes pueden acceder a ese entorno e invertir según sus objetivos y perfil.

Esta conexión busca reunir la gestión cotidiana del dinero y las decisiones de inversión en una misma experiencia.

En materia de atención, Supervielle incorporó inteligencia artificial a través de WhatsApp para responder consultas y resolver trámites. No obstante, los usuarios mantienen la opción de comunicarse con un ejecutivo, lo que preserva el trato humano.

Capacidades al servicio de otras empresas

La renovación también alcanza al segmento corporativo con el lanzamiento de Supervielle PollenX, la propuesta de Banking as a Service y finanzas embebidas de la entidad. Este servicio está dirigido a empresas, fintechs y plataformas digitales.

Supervielle para uso de Inhouse
Supervielle presentó su renovada imagen bajo el concepto “Te sigue el ritmo” (Juan Novelli)

Mediante APIs y modelos flexibles de integración, las compañías pueden incorporar herramientas financieras en sus propios productos y procesos. El enfoque parte de las necesidades de cada negocio para construir soluciones en conjunto.

La apuesta por el sector empresarial responde a una meta de largo plazo. “Queremos que el banco se convierta y siga siendo un protagonista del crecimiento argentino”, señaló el CEO.

Asimismo, la nueva imagen hace visible un proceso que Supervielle impulsa desde hace tiempo. Entre los antecedentes figuran la Cuenta Remunerada y su tienda propia en Mercado Libre.

El lema elegido sintetiza el compromiso de escuchar a los clientes y evolucionar junto con ellos. Para la entidad, ese es el hilo que une cada una de las iniciativas presentadas.

Temas Relacionados

SupervielleRebrandingSuperappSuperFamiliaFinanzasBilletera virtual

Más Noticias

Una celebración de 150 años reunirá carreras de primer nivel y un show en vivo de EMANERO

El 14 de noviembre, Hipódromo Palermo cerrará el año de su aniversario con propuestas recreativas, gastronomía y un espectáculo musical a cargo del artista

Una celebración de 150 años reunirá carreras de primer nivel y un show en vivo de EMANERO

Intelligence Summit 2026: de incorporar IA a transformar las organizaciones

NTT DATA reunió a especialistas y líderes empresariales en una jornada con debates sobre innovación, ética, infraestructura tecnológica y el valor de la cultura y del conocimiento compartido en las compañías

Intelligence Summit 2026: de incorporar IA a transformar las organizaciones

Diésel con menos de 10 ppm de azufre: qué aporta al transporte y al agro

AXION DIESEL X10 contribuye al cuidado de filtros e inyectores en camiones y maquinaria agrícola. La marca es líder en gestión de flotas y entrega de combustible en las principales zonas agrícolas del país

Diésel con menos de 10 ppm de azufre: qué aporta al transporte y al agro

El uso de inteligencia artificial entre los abogados argentinos creció casi cuatro veces en siete meses, según un estudio

Un informe de Nino Legal, plataforma de IA jurídica, muestra cómo los profesionales del derecho incorporan estas herramientas a la investigación de jurisprudencia, el análisis de expedientes y la revisión de escritos

El uso de inteligencia artificial entre los abogados argentinos creció casi cuatro veces en siete meses, según un estudio

Finanzas: cómo organizar los gastos familiares y administrar el dinero desde el celular

Supervielle presenta SuperFamilia, una funcionalidad que reúne cuentas de distintos integrantes del hogar y ofrece opciones de control, transferencias y ahorro

Finanzas: cómo organizar los gastos familiares y administrar el dinero desde el celular

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por Loan: un investigador de Homicidios habló de un posible accidente y de los períodos sin señal del celular de Pérez

Juicio por Loan: un investigador de Homicidios habló de un posible accidente y de los períodos sin señal del celular de Pérez

Calor, probabilidad de lluvias y alertas en 14 provincias: cómo estará el clima durante el fin de semana

Javier Milei habló ante empresarios y prometió llevar la apertura de la economía al 90%

La Conferencia Episcopal Argentina le agradeció la visita al papa León XIV: "Hemos vivido días verdaderamente históricos"

Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de los famosos en la alfombra roja

INFOBAE AMÉRICA

El programa de búfalos en Cuba, entre la caída del rebaño y la falta de datos públicos

El programa de búfalos en Cuba, entre la caída del rebaño y la falta de datos públicos

Gobierno de Laura Fernández anuncia vacaciones de fin de año para empleados públicos en Costa Rica: conozca las fechas

Una mujer: la táctica que usaba 'Los robafurgones del Atlántico' para asaltar camiones en Guatemala

“No quieren resistir”, el reclamo de un médico por las 12 mil familias que esperan cirugías para sus hijos en Cuba

Bukele afirmó que tropas salvadoreñas usarán un estadio de Haití como base: “Descubrimos varios cráneos humanos”

ETRETENIMIENTO

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

Netflix lanza un documental sobre la caída de Russell Brand a solo días de su sentencia por violación

Francella y Suar se unen en cine mientras Wanda Nara tendrá su reality en Disney+

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’