Suplementos: cómo cambió el perfil de quienes los consumen y cuáles son los productos más buscados

Favio Casco, Category Lead Health & Nutrition de Farmaonline, en Infobae Talks Wellness.

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Hasta hace poco, los suplementos deportivos vivían en la góndola de los locales especializados. Hoy conviven en el mismo carrito de compras con una base de maquillaje, un sérum facial y una crema corporal. Favio Casco, Category Lead Health & Nutrition de Farmaonline, participó de Infobae Talks Wellness para compartir los resultados de un relevamiento propio entre más de 3.000 clientes que revela, con números concretos, esa transformación.

Una categoría que creció de la mano de las mujeres

Seis de cada diez personas que hacen algún tipo de actividad física ya consumen o consumieron suplementos deportivos. El dato, surgido del relevamiento de Farmaonline, tiene una lectura que va más allá de la cifra: el 88% de quienes se suplementan lo hace por salud y bienestar, no para competir. Apenas un 4,9% entrena de forma profesional.

La categoría Nutrición y Deporte creció un 25% interanual, con picos de demanda al comienzo de la primavera (Maximiliano Luna)

“El bienestar no se agota únicamente desde la categoría nutrición y deportes”, señaló Casco. La encuesta que realizó la plataforma entre sus clientes confirmó que en los carritos de compra conviven productos de cosmética, cuidado personal y maquillaje junto a suplementos nutricionales. “Hay un cross de categorías y la mirada ya no pasa a ser solamente un foco totalmente deportivo o suplementario, sino que hay una mirada integral”, explicó.

Con las mujeres como grandes impulsoras, la categoría tuvo un crecimiento reciente que los números confirman. Del total de compradoras, el 50% es nueva en el segmento, y el 54,7% empezó a consumir suplementos recién en el último año, contra el 41,9% de los hombres. La categoría Nutrición y Deporte de Farmaonline creció un 25% interanual respecto del primer semestre de 2025, con más de 120 marcas disponibles en la plataforma.

Los productos del momento: magnesio, colágeno y creatina

Tres nombres concentran buena parte de la atención del mercado. El magnesio registró un crecimiento del 30% en la cantidad de personas que lo incorporaron a su rutina, impulsado principalmente por una razón: la búsqueda de un mejor descanso. “Hay cada vez más personas que les cuesta descansar y lo vemos día a día”, observó Casco.

Seis de cada diez personas que entrenan ya se suplementan, y el 88% lo hace por salud y bienestar, no para competir (Maximiliano Luna)

El colágeno, por su parte, se convirtió en el producto más buscado entre las mujeres en la plataforma. Su perfil de beneficios explica ese liderazgo: actúa tanto hacia adentro —salud articular, recuperación— como hacia afuera, con efectos visibles en la piel, las uñas y el cabello. “El colágeno pasó a ser el número uno en la búsqueda de Farmaonline y eso es algo que nos sorprendió un poco”, admitió Casco.

La creatina, en tanto, atraviesa su propio momento de auge. Estudios recientes que confirmaron su eficacia para maximizar el rendimiento deportivo le dieron un impulso adicional, y hoy aparece como uno de los suplementos más elegidos por los hombres, junto con la proteína en polvo. Las barritas proteicas o saludables lideran el ranking general con el 50,8% de preferencia, seguidas por el magnesio (44,2%) y la proteína en polvo (42%).

El nuevo perfil del consumidor de suplementos

Detrás de los números de crecimiento hay una transformación en los hábitos de compra que el relevamiento también capturó. El 61,9% revisa siempre ingredientes o composición antes de comprar, y el 69,2% consultó a un profesional de la salud antes de iniciar su rutina de suplementación. Entre las mujeres, ese porcentaje sube al 70,2%, contra el 61,5% de los hombres.

“El consumidor tiene muchas más fuentes de información”, señaló Casco. Las redes sociales son hoy el canal de mayor influencia en la decisión de compra, con el 40,4% de las menciones, por delante de la recomendación médica (31%) y de amigos o entrenadores (30,2%). Esa combinación de acceso a información y consulta profesional define un perfil de consumidor que creció junto con la categoría.

El colágeno lidera las búsquedas entre las mujeres: actúa hacia adentro en la salud articular y hacia afuera en la piel, las uñas y el cabello (Maximiliano Luna)

Las motivaciones también cambiaron. La principal razón para suplementarse ya no es el rendimiento deportivo: es la energía para el día a día, mencionada por el 60% de los encuestados, seguida por la recuperación muscular (41,7%) y la mejora del descanso (36,5%). Tres razones que tienen más que ver con el bienestar cotidiano que con la preparación para una competencia.

Hacia adelante, la intención de compra también es positiva: el 37,6% de los clientes planea aumentar su consumo de suplementos en los próximos meses, y el 66% recomendaría sumar suplementación a alguien que recién empieza a entrenar.

“Lo que muestra este relevamiento es que la suplementación deportiva dejó de ser un tema de nicho: hoy le habla a cualquier persona que entrena por sentirse mejor”, resumió Casco. Con ese diagnóstico como punto de partida, la apuesta de la plataforma es clara: ampliar el catálogo y acompañar a un consumidor cada vez más exigente con información confiable, variedad y precios competitivos.

Una plataforma con más de 20.000 productos para el bienestar

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