El papel estratégico del yogur en la salud pública infantil según la evidencia reciente

El yogur aporta proteínas, calcio y microorganismos vivos que resultan esenciales para el desarrollo infantil (PROFENI)

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La alimentación ocupa un lugar central en el desarrollo y la salud durante la infancia. Los patrones alimentarios que se construyen en los primeros años tienen efectos duraderos sobre la calidad de vida, el crecimiento y la prevención de enfermedades.

La ciencia de la nutrición avanza en la identificación de factores que influyen en el bienestar infantil, desde el aporte de nutrientes hasta el impacto de ciertos alimentos en el equilibrio del organismo.

En este contexto, los lácteos y, en particular, el yogur, por su carácter de alimento fermentado, adquirieron una relevancia singular por su aporte nutricional y por los beneficios asociados a la incorporación de microorganismos vivos en la dieta diaria. La revisión de las costumbres alimentarias, la actualización de las recomendaciones y la búsqueda de soluciones accesibles forman parte de la agenda de salud pública, con el objetivo de reducir los déficits nutricionales y fortalecer las defensas desde la niñez.

El yogur, mucho más que un lácteo

El yogur es un alimento fermentado que aporta microorganismos vivos, proteínas de alto valor biológico, calcio y vitaminas esenciales. Se elabora con bacterias específicas como Lactobacillus y Streptococcus y, en algunos casos, incorpora probióticos adicionales, los cuales tienen efectos comprobados en la salud digestiva e inmunitaria.

Esta combinación lo posiciona como un recurso estratégico para enfrentar los déficits nutricionales infantiles en la Argentina, donde siete de cada diez niños no cubren los requerimientos de calcio y más del 90%, los de vitamina D.

Beneficios concretos en la infancia

El consumo habitual de yogur se vincula a mayor diversidad microbiana intestinal, mejor perfil metabólico y reducción de obesidad abdominal. Estudios lo asocian con beneficios metabólicos como el control del peso corporal y la reducción de obesidad abdominal. La ingesta de proteínas, como las que brinda el yogur, tiene efecto marcado sobre la saciedad.

Además, el yogur mejora la absorción de nutrientes. La fermentación permite que el cuerpo aproveche mejor el calcio y las proteínas que incorpora en comparación con otros alimentos.

Un modelo epidemiológico desarrollado por especialistas que integran PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil) estimó que incorporar yogur en la dieta podría reducir hasta un 40% el déficit de calcio en la dieta de los niños.

Seguridad y versatilidad

El yogur es seguro para todas las edades, incluyendo niños, gracias a controles y procesos de pasteurización en su elaboración que eliminan riesgos microbiológicos.

No representa riesgo de síndrome urémico hemolítico porque la leche utilizada atraviesa dos etapas de pasteurización de alta temperatura. Además, puede mantenerse fuera de la heladera durante algunas horas sin volverse peligroso para el consumo.

El yogur puede incorporarse en desayunos, meriendas, viandas escolares y como ingrediente en diferentes preparaciones. Su textura y sabor lo convierten en un ‘alimento ancla’ o ‘carrier’, que facilita la incorporación de frutas, cereales o legumbres y diversificar la dieta.

Aporta proteínas de alto valor biológico

Ofrece calcio altamente biodisponible

Incorpora vitaminas esenciales

Proporciona microorganismos vivos beneficiosos

Estrategia para revertir déficits nutricionales

Modelos epidemiológicos estiman que la inclusión diaria de yogur podría reducir hasta un 40% el déficit de calcio en la dieta infantil. “El yogur mejora la absorción de nutrientes; gracias a la fermentación, el cuerpo puede aprovechar mejor el calcio y las proteínas que incorpora a través del yogur, en comparación con otros alimentos”, señaló Sergio Britos, Lic. en Nutrición (MN 1170), integrante de PROFENI y director del Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Nutrición (CEPEA).

La proteína del yogur contribuye a la sensación de saciedad y puede favorecer el control del peso corporal. Además, su consumo frecuente se asocia a una vida más activa y saludable en la infancia.

Incluir yogur en desayunos y meriendas contribuye a cubrir los déficits de calcio y vitamina D de la dieta de los argentinos (PROFENI)

Recomendaciones para toda la población

Las guías alimentarias argentinas y de otros países incluyen al yogur entre los productos sugeridos desde la infancia, y las guías de Estados Unidos reconocen específicamente el valor de los alimentos fermentados para la microbiota y la prevención de enfermedades.

PROFENI impulsa la interpretación de la evidencia científica y la elaboración de recomendaciones específicas para el contexto argentino, con el objetivo de mejorar la alimentación y la salud pública infantil.

El desafío de mejorar la alimentación infantil requiere acciones concretas y sostenidas en el tiempo. La evidencia científica y la experiencia clínica confluyen en destacar el valor de volver a incorporar alimentos fermentados como el yogur, que aporta nutrientes esenciales y microorganismos beneficiosos en un formato seguro y aceptado.

La integración de estos hábitos a la vida cotidiana, junto con la educación y la actualización de las guías alimentarias, representan pasos clave para asegurar un crecimiento saludable y la prevención de enfermedades en las nuevas generaciones.