Crimen y Justicia

Detuvieron a tres sospechosos por vender drogas en viviendas usurpadas en La Plata

Los allanamientos permitieron el secuestro de 160 dosis de cocaína y marihuana

Una oficial de policía y tres personas de espaldas frente a un panel informativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
Tres personas quedaron detenidas en La Plata por una investigación por presunta venta de drogas al menudeo en dos viviendas de Abasto. (0221)
Guardar

Tres personas quedaron detenidas en La Plata en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo en dos viviendas de la localidad de Abasto. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los inmuebles habrían sido ocupados de forma ilegal y utilizados como puntos de comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos permitieron el secuestro de 160 dosis de cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, computadoras y dinero en efectivo. Los elementos serán analizados e incorporados al expediente que investiga el funcionamiento de la presunta organización.

PUBLICIDAD

La pesquisa comenzó el 13 de agosto y derivó en tareas de vigilancia y seguimiento sobre dos domicilios situados en inmediaciones de las calles 516 y 231, y 217 y 516 bis.

Según informó el portal 0221, los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría Séptima, que actuaron con autorización de la Justicia luego de reunir elementos durante varias semanas de investigación. Según consta en las actuaciones, los dos inmuebles bajo observación habían sido presuntamente usurpados para organizar allí la venta fraccionada de sustancias.

Las averiguaciones apuntaron a determinar quiénes ingresaban y salían de las propiedades, así como a identificar a las personas que podían estar vinculadas con la actividad investigada. A partir de esas tareas, los investigadores señalaron a dos mujeres y a un hombre como presuntos integrantes del grupo.

PUBLICIDAD

La causa investiga si las propiedades fueron utilizadas como sitios de expendio de estupefacientes en cantidades menores. Esa modalidad suele ser investigada a partir de movimientos reiterados en los alrededores de los inmuebles, registros de vigilancia y los objetos que se hallan durante los allanamientos.

El listado de objetos incautados incluye también cinco teléfonos celulares, dos notebooks y una cámara con conexión WiFi. Los dispositivos electrónicos podrán ser sometidos a análisis para establecer si contienen información relevante para la investigación, siempre de acuerdo con las medidas que disponga la Justicia.

Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que habrían sido ocupados, quiénes tenían acceso a ellos y cuál era la función atribuida a cada uno de los sospechosos.

Las personas arrestadas fueron identificadas por sus iniciales como N.L.R., de 24 años; A.B.B.M., de 26; y E.F.E., de 33. Su situación procesal será definida a medida que avance la investigación y tras las declaraciones que se prevé tomar en las próximas horas.

El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N°18, dirigida por Hugo Tesón, La dependencia deberá evaluar el material reunido durante la etapa inicial de la pesquisa, los resultados de los allanamientos y las pericias que correspondan sobre la droga, los equipos y la documentación secuestrada.

Los tres implicados deberán responder por los delitos que les atribuyen los investigadores en el marco de esta causa. Hasta que exista una resolución judicial firme, rige el principio de presunción de inocencia.

Las próximas medidas estarán orientadas a profundizar el análisis de los elementos incorporados al expediente y a definir si se requiere nueva información para reconstruir la presunta operatoria en los dos inmuebles de Abasto.

Envoltorios de color azul, tiras de pastillas y un folleto policial dispuestos sobre una mesa negra frente a un panel con el logo de la policía
Los allanamientos en La Plata permitieron secuestrar 160 dosis de cocaína y marihuana, además de balanzas, celulares, computadoras y dinero en efectivo. (0221)

A principios de este mes, una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye, de la provincia de Córdoba. El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras casi un mes de tareas, según la información difundida sobre el procedimiento.

La causa avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de venta, uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100. En esos allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes luego quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El caso sumó además un dato que concentró parte de la investigación: de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo utilizaba la modalidad de delivery para la distribución de los estupefacientes. Entre los elementos secuestrados figuran 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros objetos incorporados a la causa.

La organización estaba conformada por una pareja y dos primos, todos mayores de edad, que quedaron detenidos tras los procedimientos ordenados en el marco de la causa.

Tras el operativo, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la información oficial conocida al cierre del procedimiento.

Temas Relacionados

La PlataNarcotráficoVenta de drogasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un joven denunció que le robaron la moto y el celular para cobrarse una deuda: detuvieron a una policía y otros dos sospechosos

El caso ocurrió en Rosario. La mujer cumple funciones en el Comando Radioeléctrico de Casilda

Un joven denunció que le robaron la moto y el celular para cobrarse una deuda: detuvieron a una policía y otros dos sospechosos

Video: robó una moto, se fracturó la pierna y terminó detenido tras pedirle ayuda a un camionero

Ocurrió en City Bell, La Plata. El joven de 18 años fue detenido cuando era trasladado en un camión. Permanece internado con custodia policial

Video: robó una moto, se fracturó la pierna y terminó detenido tras pedirle ayuda a un camionero

Cayó el último integrante de una banda que emboscaba a choferes de aplicación con falsas urgencias médicas: está acusado de homicidio

El sospechoso, de 27 años, permanecía prófugo desde abril y fue detenido en Virrey del Pino. A la organización le atribuyen al menos 15 hechos delictivos. También cometían robos en viviendas mediante falsos allanamientos

Cayó el último integrante de una banda que emboscaba a choferes de aplicación con falsas urgencias médicas: está acusado de homicidio

Viajó desde Buenos Aires para acompañar a su padre antes de una operación y fue víctima de una entradera en Mar del Plata

El asalto ocurrió en el barrio Stella Maris. Una cámara de seguridad registró el ingreso de los delincuentes, que luego escaparon con dinero y joyas

Viajó desde Buenos Aires para acompañar a su padre antes de una operación y fue víctima de una entradera en Mar del Plata

El conductor acusado por el choque que dejó cuatro muertos en Alta Gracia tenía 1,57 gramos de alcohol en sangre

Tras la pericia, la fiscalía agravó la imputación para Carlos Javier Ríos, quien quedó acusado de homicidio simple con dolo eventual. El hombre optó por no declarar y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica

El conductor acusado por el choque que dejó cuatro muertos en Alta Gracia tenía 1,57 gramos de alcohol en sangre

DEPORTES

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

Argentina superó las 100 medallas en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

Revelaron el encendido discurso del Cuti Romero a Julián Álvarez para volver a motivarlo: “Está muy encima de él”

El fuerte posteo de Lewis Hamilton en medio de los rumores por supuestas internas en Ferrari en la F1

TELESHOW

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”

La tristeza de Cazzu al tener que suspender sus shows por problemas de salud: “No logré recuperarme”

INFOBAE AMÉRICA

Embajada de China en Panamá arremete contra el embajador de Estados Unidos tras sus dichos sobre Taiwán

Embajada de China en Panamá arremete contra el embajador de Estados Unidos tras sus dichos sobre Taiwán

Costa Rica: El cartaginés elimina a saprissa y se mete en las semifinales de la copa centroamericana

“Ah, ¿es que todavía seguís vivo?”, le gritó escobar a su padre mientras lo asesinaba con un machete en Nicaragua

Régimen cubano niega privilegios de la familia Castro afirmando que los funcionarios sufren la crisis “como todos”

Tres personas fueron detenidas con 101 huevos de tortuga lora durante arribada en Costa Rica