Detuvieron a tres sospechosos por vender drogas en viviendas usurpadas en La Plata

Tres personas quedaron detenidas en La Plata por una investigación por presunta venta de drogas al menudeo en dos viviendas de Abasto. (0221)

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Tres personas quedaron detenidas en La Plata en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo en dos viviendas de la localidad de Abasto. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los inmuebles habrían sido ocupados de forma ilegal y utilizados como puntos de comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos permitieron el secuestro de 160 dosis de cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, computadoras y dinero en efectivo. Los elementos serán analizados e incorporados al expediente que investiga el funcionamiento de la presunta organización.

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La pesquisa comenzó el 13 de agosto y derivó en tareas de vigilancia y seguimiento sobre dos domicilios situados en inmediaciones de las calles 516 y 231, y 217 y 516 bis.

Según informó el portal 0221, los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría Séptima, que actuaron con autorización de la Justicia luego de reunir elementos durante varias semanas de investigación. Según consta en las actuaciones, los dos inmuebles bajo observación habían sido presuntamente usurpados para organizar allí la venta fraccionada de sustancias.

Las averiguaciones apuntaron a determinar quiénes ingresaban y salían de las propiedades, así como a identificar a las personas que podían estar vinculadas con la actividad investigada. A partir de esas tareas, los investigadores señalaron a dos mujeres y a un hombre como presuntos integrantes del grupo.

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La causa investiga si las propiedades fueron utilizadas como sitios de expendio de estupefacientes en cantidades menores. Esa modalidad suele ser investigada a partir de movimientos reiterados en los alrededores de los inmuebles, registros de vigilancia y los objetos que se hallan durante los allanamientos.

El listado de objetos incautados incluye también cinco teléfonos celulares, dos notebooks y una cámara con conexión WiFi. Los dispositivos electrónicos podrán ser sometidos a análisis para establecer si contienen información relevante para la investigación, siempre de acuerdo con las medidas que disponga la Justicia.

Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que habrían sido ocupados, quiénes tenían acceso a ellos y cuál era la función atribuida a cada uno de los sospechosos.

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Las personas arrestadas fueron identificadas por sus iniciales como N.L.R., de 24 años; A.B.B.M., de 26; y E.F.E., de 33. Su situación procesal será definida a medida que avance la investigación y tras las declaraciones que se prevé tomar en las próximas horas.

El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N°18, dirigida por Hugo Tesón, La dependencia deberá evaluar el material reunido durante la etapa inicial de la pesquisa, los resultados de los allanamientos y las pericias que correspondan sobre la droga, los equipos y la documentación secuestrada.

Los tres implicados deberán responder por los delitos que les atribuyen los investigadores en el marco de esta causa. Hasta que exista una resolución judicial firme, rige el principio de presunción de inocencia.

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Las próximas medidas estarán orientadas a profundizar el análisis de los elementos incorporados al expediente y a definir si se requiere nueva información para reconstruir la presunta operatoria en los dos inmuebles de Abasto.

Los allanamientos en La Plata permitieron secuestrar 160 dosis de cocaína y marihuana, además de balanzas, celulares, computadoras y dinero en efectivo. (0221)

A principios de este mes, una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye, de la provincia de Córdoba. El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras casi un mes de tareas, según la información difundida sobre el procedimiento.

La causa avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de venta, uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100. En esos allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes luego quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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El caso sumó además un dato que concentró parte de la investigación: de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo utilizaba la modalidad de delivery para la distribución de los estupefacientes. Entre los elementos secuestrados figuran 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros objetos incorporados a la causa.

La organización estaba conformada por una pareja y dos primos, todos mayores de edad, que quedaron detenidos tras los procedimientos ordenados en el marco de la causa.

Tras el operativo, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la información oficial conocida al cierre del procedimiento.

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