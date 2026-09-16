Cómo los lubricantes actuales cuidan el motor frente a la exigencia diaria

Los motores actuales operan en escenarios cada vez más desafiantes. Cambios constantes en el tránsito urbano, trayectos largos por rutas y temperaturas extremas exigen a los vehículos un rendimiento superior. Ante este panorama, la protección y el cuidado del motor se vuelven fundamentales para quienes buscan prolongar el funcionamiento de sus autos y evitar imprevistos mecánicos.
Para responder a estas necesidades. ELAION desarrolló la tecnología EXTRADRIVE, ofreciendo una solución que abarca protección, limpieza y control térmico en un solo producto.
Triple acción para el cuidado del motor
La fórmula de ELAION EXTRADRIVE ofrece tres beneficios centrales:
- Mayor protección: Forma un blindaje molecular sobre las superficies metálicas del motor y mantiene una película lubricante resistente, incluso en condiciones de alta temperatura y máxima exigencia. Esto minimiza el desgaste y contribuye a extender la vida útil del motor.
- Mayor limpieza: Captura el hollín y lo mantiene suspendido, evitando depósitos perjudiciales sobre las piezas internas. Esto colabora con la limpieza del motor y garantiza un flujo de lubricación estable.
- Mayor control térmico: Reduce la fricción, evita puntos calientes y ayuda a disipar el calor generado durante el funcionamiento. Así, mantiene la protección durante todo el intervalo de uso.
Esta triple acción permite que el motor conserve su rendimiento y prolongue su vida útil, aun en situaciones de alta exigencia.
Protección en cada arranque
Las superficies metálicas dentro del motor trabajan a distancias microscópicas. La pérdida de resistencia en la película lubricante puede aumentar el contacto entre piezas, lo que eleva la fricción, la temperatura y el desgaste. La formulación de EXTRADRIVE orienta las moléculas del lubricante para formar una barrera protectora, minimizando estos riesgos.
Cada lubricante ELAION cuenta con una viscosidad HTHS adecuada a las necesidades específicas del motor, lo que asegura una capa resistente en zonas críticas, incluso a altas temperaturas.
Limpieza para un rendimiento sostenido
Durante la combustión, se generan partículas de hollín y contaminantes que pueden formar depósitos y alterar la circulación del aceite. El poder dispersante de doble afinidad química de EXTRADRIVE actúa capturando ese hollín y manteniéndolo suspendido dentro del lubricante, evitando que se deposite en las piezas del motor.
Este sistema facilita la retención de impurezas en el filtro y una película estable que minimiza el contacto metal con metal. De esta manera, se favorece un flujo de lubricación continuo y un funcionamiento prolongado.
Control térmico en condiciones extremas
El manejo de la temperatura resulta clave para proteger los componentes internos del motor. El lubricante reduce la fricción, ayuda a evitar puntos calientes y absorbe el calor para transportarlo lejos de las zonas críticas.
Según los datos informados, la calidad de las bases y la estabilidad térmica de ELAION EXTRADRIVE limitan la evaporación y la oxidación prematura del aceite. Esto permite conservar las propiedades del lubricante durante todo su período de uso.
Características principales de EXTRADRIVE
Para una visión sintética, los beneficios se resumen en:
- Blindaje molecular que minimiza el desgaste.
- Poder dispersante que mantiene limpio el interior del motor.
- Control térmico que ayuda a disipar el calor.
- Viscosidad HTHS adecuada para diferentes motores.
- Cumplimiento de normas internacionales API, ACEA e ILSAC.
Su tecnología cumple con los estándares establecidos por las principales normativas internacionales del sector: API (American Petroleum Institute), ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) e ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee). Además, supera pruebas de validación desarrolladas por fabricantes de vehículos líderes a nivel global.
Ese respaldo no es un dato menor: implica que la formulación fue sometida a protocolos de evaluación rigurosos, diseñados para verificar su desempeño en condiciones reales y su compatibilidad con los motores de distintas marcas y generaciones.