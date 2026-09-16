Cómo los lubricantes actuales cuidan el motor frente a la exigencia diaria

EXTRADRIVE es una tecnología que protege el motor cuando más lo necesita (YPF)

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Los motores actuales operan en escenarios cada vez más desafiantes. Cambios constantes en el tránsito urbano, trayectos largos por rutas y temperaturas extremas exigen a los vehículos un rendimiento superior. Ante este panorama, la protección y el cuidado del motor se vuelven fundamentales para quienes buscan prolongar el funcionamiento de sus autos y evitar imprevistos mecánicos.

Para responder a estas necesidades. ELAION desarrolló la tecnología EXTRADRIVE, ofreciendo una solución que abarca protección, limpieza y control térmico en un solo producto.

La tecnología EXTRADRIVE ofrece protección del motor en condiciones de alta temperatura y máxima exigencia (YPF)

Triple acción para el cuidado del motor

La fórmula de ELAION EXTRADRIVE ofrece tres beneficios centrales:

Mayor protección : Forma un blindaje molecular sobre las superficies metálicas del motor y mantiene una película lubricante resistente, incluso en condiciones de alta temperatura y máxima exigencia. Esto minimiza el desgaste y contribuye a extender la vida útil del motor.

Mayor limpieza : Captura el hollín y lo mantiene suspendido, evitando depósitos perjudiciales sobre las piezas internas. Esto colabora con la limpieza del motor y garantiza un flujo de lubricación estable.

Mayor control térmico: Reduce la fricción, evita puntos calientes y ayuda a disipar el calor generado durante el funcionamiento. Así, mantiene la protección durante todo el intervalo de uso.

Esta triple acción permite que el motor conserve su rendimiento y prolongue su vida útil, aun en situaciones de alta exigencia.

Las principales normativas internacionales avalan la tecnología utilizada en los lubricantes ELAION (YPF)

Protección en cada arranque

Las superficies metálicas dentro del motor trabajan a distancias microscópicas. La pérdida de resistencia en la película lubricante puede aumentar el contacto entre piezas, lo que eleva la fricción, la temperatura y el desgaste. La formulación de EXTRADRIVE orienta las moléculas del lubricante para formar una barrera protectora, minimizando estos riesgos.

Cada lubricante ELAION cuenta con una viscosidad HTHS adecuada a las necesidades específicas del motor, lo que asegura una capa resistente en zonas críticas, incluso a altas temperaturas.

Limpieza para un rendimiento sostenido

Durante la combustión, se generan partículas de hollín y contaminantes que pueden formar depósitos y alterar la circulación del aceite. El poder dispersante de doble afinidad química de EXTRADRIVE actúa capturando ese hollín y manteniéndolo suspendido dentro del lubricante, evitando que se deposite en las piezas del motor.

Este sistema facilita la retención de impurezas en el filtro y una película estable que minimiza el contacto metal con metal. De esta manera, se favorece un flujo de lubricación continuo y un funcionamiento prolongado.

La acción dispersante de EXTRADRIVE ayuda a mantener el hollín suspendido y facilita la limpieza del motor (YPF)

Control térmico en condiciones extremas

El manejo de la temperatura resulta clave para proteger los componentes internos del motor. El lubricante reduce la fricción, ayuda a evitar puntos calientes y absorbe el calor para transportarlo lejos de las zonas críticas.

Según los datos informados, la calidad de las bases y la estabilidad térmica de ELAION EXTRADRIVE limitan la evaporación y la oxidación prematura del aceite. Esto permite conservar las propiedades del lubricante durante todo su período de uso.

Características principales de EXTRADRIVE

Para una visión sintética, los beneficios se resumen en:

Blindaje molecular que minimiza el desgaste.

Poder dispersante que mantiene limpio el interior del motor.

Control térmico que ayuda a disipar el calor.

Viscosidad HTHS adecuada para diferentes motores.

Cumplimiento de normas internacionales API, ACEA e ILSAC.

Su tecnología cumple con los estándares establecidos por las principales normativas internacionales del sector: API (American Petroleum Institute), ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) e ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee). Además, supera pruebas de validación desarrolladas por fabricantes de vehículos líderes a nivel global.

Ese respaldo no es un dato menor: implica que la formulación fue sometida a protocolos de evaluación rigurosos, diseñados para verificar su desempeño en condiciones reales y su compatibilidad con los motores de distintas marcas y generaciones.