Costa Rica gana dos premios en Reino Unido por campaña turística “This is Pura Vida”

La estrategia fue desarrollada por el Instituto Costarricense de Turismo para promocionar el destino entre potenciales viajeros del Reino Unido. Cortesía: ICT

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Costa Rica obtuvo dos reconocimientos internacionales por su estrategia de promoción turística en el mercado británico, tras ser premiada en The Travel Marketing Awards 2026, una competencia que reconoce campañas de comunicación, creatividad y mercadeo dentro de la industria global de viajes.

La campaña “This is Pura Vida”, desarrollada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), recibió el máximo reconocimiento en la categoría “Content Marketing Campaign of the Year”, equivalente a Mejor Campaña de Marketing de Contenidos del Año, y además consiguió Plata en la categoría “Media Partnership of the Year”, correspondiente a Mejor Alianza con Medios del Año.

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La estrategia estuvo dirigida específicamente al mercado turístico del Reino Unido, considerado uno de los principales emisores de viajeros europeos hacia Costa Rica, y buscó posicionar al país a partir de elementos asociados con naturaleza, aventura, bienestar y experiencias diferenciadas.

Según los organizadores, The Travel Marketing Awards distinguen aquellas iniciativas que destacan por su creatividad, innovación y efectividad dentro del sector turístico. Los premios son organizados por el Travel Marketing Group (TMG), con sede en Reino Unido.

Uno de los componentes centrales de la campaña costarricense fue una alianza con el medio británico The Independent, utilizada como plataforma para acercar la oferta turística nacional a potenciales viajeros mediante contenidos orientados a mostrar la diversidad de experiencias disponibles en el país.

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Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT, señaló que los reconocimientos respaldan las estrategias que el país ha desarrollado para fortalecer su posicionamiento internacional.

“Recibimos con enorme satisfacción estos dos reconocimientos para Costa Rica en The Travel Marketing Awards 2026, porque respaldan los esfuerzos de promoción, creatividad e innovación que realizamos desde el ICT para fortalecer el posicionamiento de nuestro país en el Reino Unido y Europa”, afirmó Borges.

La ceremonia de premiación se realizó en el London Marriott Grosvenor Square.

Costa Rica recibió dos reconocimientos en The Travel Marketing Awards 2026 por la campaña “This is Pura Vida”. Cortesía: ICT

Reino Unido gana peso entre los mercados europeos

Los reconocimientos se producen en momentos en que el mercado europeo muestra un crecimiento en las llegadas de turistas hacia Costa Rica.

De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el ICT, el Reino Unido ocupa el tercer lugar entre los principales mercados emisores de turistas desde Europa.

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Entre enero y agosto de 2026, Costa Rica contabilizó el ingreso por vía aérea de 47,753 turistas británicos, lo que mantiene a ese país como uno de los mercados prioritarios dentro de la estrategia turística costarricense.

El comportamiento positivo no se limita al mercado británico. Durante los primeros ocho meses del año, Costa Rica recibió por vía aérea a 319,552 viajeros procedentes de Europa, lo que representa un crecimiento del 8.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para las autoridades turísticas, estos resultados refuerzan la necesidad de mantener campañas diferenciadas para competir en uno de los mercados turísticos internacionales con mayor cantidad de destinos disponibles para los viajeros.

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Europa acumuló 319,552 llegadas aéreas a Costa Rica entre enero y agosto, un crecimiento del 8.8% frente al mismo periodo de 2025. Cortesía: ICT

El ICT considera que la presencia promocional en países europeos permite no solamente mostrar los atractivos tradicionales de Costa Rica, sino también incorporar segmentos vinculados con bienestar, experiencias naturales, turismo de aventura y sostenibilidad.

Borges destacó que el comportamiento registrado durante 2026 es positivo, aunque consideró que el crecimiento también representa nuevos desafíos para el sector.

“El crecimiento superior al 8% en las llegadas por vía aérea desde Europa entre enero y agosto nos motiva, pero también nos compromete a redoblar esfuerzos: continuar innovando en nuestra promoción, fortalecer la conectividad aérea y seguir mejorando nuestro producto turístico y nuestra competitividad”, manifestó.

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El jerarca agregó que el objetivo es aumentar la cantidad de visitantes europeos y procurar que el crecimiento de la actividad genere beneficios económicos y sociales en los destinos turísticos nacionales.

“Queremos que más europeos elijan Costa Rica, nos visiten y vivan experiencias extraordinarias, y que cada nueva visita contribuya a generar oportunidades, bienestar y progreso social para nuestras comunidades”, concluyó el presidente ejecutivo del ICT.

Los dos reconocimientos obtenidos con “This is Pura Vida” se incorporan así a la estrategia de Costa Rica para mantener su presencia en mercados internacionales y competir por viajeros que buscan destinos asociados con naturaleza, experiencias de aventura, bienestar y contacto con entornos naturales.

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