Luke Evans y una particular autocrítica: “Mi mayor decepción fue no haberme gustado antes en mi vida”

El actor galés Luke Evans repasó su trayectoria desde el sur de Gales, el London Studio Centre y el West End hasta Rápidos y furiosos 6 y El Hobbit (YouTube: MEEKLIVE)

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Luke Evans atraviesa uno de los momentos más prolíficos y reflexivos de su carrera. El actor galés acumula décadas de trabajo en el cine, el teatro y la música, y suma hoy un nuevo desafío: protagonizar The Party, la adaptación televisiva (la cual no dispone de un tráiler momentáneamente) de la novela de Elizabeth Day que emitirá ITV.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Evans habló sin filtros sobre sus miedos, sus errores y lo que le costó años aprender a valorarse.

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Años de dudas antes de aprender a valorarse

Criado en el sur de Gales, Evans dejó la escuela a los 16 años y se formó en el London Studio Centre antes de abrirse paso en el West End. Esa trayectoria, que con el tiempo lo llevaría a franquicias como Rápido y Furioso, la trilogía de El Hobbit y La Bella y la Bestia, no estuvo exenta de dudas.

“Mi mayor decepción fue no haberme gustado antes en mi vida”, reconoció el actor al medio británico. Pasó años cuestionando su aspecto y preocupándose por cómo lo percibían los demás, una carga que hoy identifica como tiempo mal invertido.

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Luke Evans contó a The Guardian que tardó años en valorarse y que su mayor decepción fue no haberse gustado antes (REUTERS/Mark Blinch)

Esa autocrítica sigue presente, aunque con matices distintos. Cuando se le preguntó qué rasgo deploraría en sí mismo, Evans señaló la tendencia a ser duro consigo mismo: “Decirme cosas negativas en la cabeza que no son útiles”, describió. Reconocerlo, dijo, ya es parte del camino.

El amor como refugio y una marca de ropa como apuesta conjunta

Más allá del repaso personal, Evans ofreció una imagen nítida de cómo transita su vida afectiva actual. Vive en Lisboa con su pareja, y describió el amor con una metáfora concreta: “Es como una manta con la que me envuelvo sabiendo que cada montaña que tengo que escalar, cada problema que tengo que enfrentar, lo compartiré con alguien que me ayudará, y viceversa”, declaró ante The Guardian.

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El actor también reveló que fundó junto a su pareja BDXY, una marca de ropa que lanzaron hace tres años sin inversión externa. La considera la compra más costosa que hizo, por encima de cualquier propiedad, y la menciona con orgullo como una apuesta personal y profesional.

Una nominación al Tony y dos álbumes marcan su expansión artística

La carrera de Luke Evans incluye una nominación al Tony por The Rocky Horror Show, dos álbumes de estudio y la publicación de sus memorias (Instagram/@thereallukeevans/REUTERS/Mario Anzuoni)

La carrera de Evans excede con creces los límites del cine. Recibió una nominación al Tony por su papel en The Rocky Horror Show en Broadway, lanzó dos álbumes de estudio y publicó recientemente sus memorias. Ese mapa artístico diverso convive, según él mismo admitió, con el deseo de trabajar menos: “Lo que mejoraría la calidad de mi vida es trabajar menos”, señaló.

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La nueva apuesta televisiva, The Party, llega en ese contexto. La adaptación de la obra de Day representa para el actor un terreno dramático distinto al de los grandes éxitos de acción y fantasía que lo hicieron conocido globalmente.

De su crush de infancia a cómo quiere ser recordado

Evans respondió cuestiones menos profundas manteniendo la sinceridad con la que compartió sus inseguridades. Contó que en su niñez se sintió atraído por Harrison Ford interpretando a Indiana Jones: “Estaba enamorado de él”.

Las gomitas de fresa forman su placer culposo y dice que el empleo más desagradable que tuvo fue, a los 16 años, empacar barras de chocolate y latas de cerveza en una fábrica en Gales.

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El actor reveló que Harrison Ford como Indiana Jones fue su crush de infancia y dijo que le gustaría ser recordado como una buena persona (REUTERS/Angelina Katsanis)

Cuando le consultaron acerca de la manera en la que le gustaría que otras personas lo recordaran en el futuro, la respuesta que ofreció no tuvo ornamentos ni elaboraciones y fue directa: “Como una buena persona”.

Cuando le formularon la pregunta relacionada con un secreto, Evans decidió compartir un dato que resultó sorpresivo para los presentes y eligió revelar algo que nadie anticipaba: es un muy buen barbero.