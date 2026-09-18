Por qué el autocuidado responsable puede aliviar la presión sobre el sistema de salud

Paula Mangiola, Finance Business Partner de Bayer Consumer Health, en Infobae Talks Wellness.

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El concepto de bienestar cambió. Lo que durante años se redujo a la ausencia de enfermedad hoy abarca dimensiones que van desde la alimentación y el descanso hasta la salud mental y emocional. Ese corrimiento en la forma en que las personas entienden su propia salud también transformó la manera en que las empresas del sector diseñan sus productos y toman decisiones de negocio.

Paula Mangiola, Finance Business Partner de Bayer Consumer Health, participó de Infobae Talks Wellness para explicar cómo la compañía lee ese cambio y qué lugar ocupa el autocuidado en un sistema sanitario bajo presión.

La unidad de Consumer Health de Bayer tiene un foco específico: proveer soluciones de autocuidado basadas en ciencia, con estándares de calidad que permitan al consumidor tomar decisiones informadas. Esa orientación no es nueva, pero cobra mayor relevancia en un contexto donde las personas asumen un rol cada vez más activo en la gestión de su propia salud.

Con dos complejos fabriles en el Parque Industrial de Pilar, Bayer produce localmente el 90% de lo que vende en la Argentina y sostiene la operación regional (Maximiliano Luna)

“Venimos viendo una tendencia creciente en las personas a adoptar hábitos saludables: dormir mejor, una alimentación equilibrada, la actividad física”, señaló Mangiola. Esa tendencia abarca las tres dimensiones que la ejecutiva identifica como constitutivas del bienestar: la salud física, la mental y la emocional.

Cómo se complementan la prevención individual y la consulta profesional sin que una desplace a la otra es una pregunta que Mangiola responde con claridad: no se trata de una competencia, sino de una complementación. “El autocuidado no reemplaza la atención médica ni al profesional de la salud”, afirmó. Lo que sí hace, en su visión, es descomprimir el sistema sanitario para aquellas consultas que realmente lo requieren.

“Esta tendencia de cuidarse, de prevenir, de no solo tener una vida mejor hoy sino en el futuro, descomprime la presión en el sistema sanitario y lo hace más sostenible”, explicó. El argumento tiene una dimensión colectiva que va más allá del beneficio individual: una población que se cuida de forma activa genera menos demanda de atención de urgencia y libera recursos para quienes más los necesitan.

Cero emisiones de carbono y certificación libre de gluten: los dos hitos recientes de una planta industrial que opera con el 100% de energía renovable (Maximiliano Luna)

El auge de los nutricionales

Dentro del portafolio de Bayer Consumer Health, esta categoría es la que más creció en los últimos años, con un impulso que se aceleró tras la pandemia. La conciencia sobre la alimentación, el rendimiento físico y mental, y la búsqueda de energía sostenida durante el día empujaron la demanda de suplementos de forma sostenida.

La línea Supradyn concentra buena parte de esa apuesta, con productos orientados a la energía física y mental. Dentro de ese segmento, Supradyn Magnesio es uno de los que más tracción viene ganando. “El magnesio hoy es el suplemento que está dentro del top three del mercado, y es el que más ha crecido en los últimos tiempos”, indicó Mangiola.

Sus propiedades explican ese crecimiento: ayuda con los calambres musculares, contribuye a un mejor descanso y acompaña el rendimiento deportivo. En un momento en que el descanso de calidad se instaló como una prioridad del bienestar, ese perfil de beneficios resultó especialmente atractivo para los consumidores.

Además del segmento adulto, la empresa desarrolló complementos multivitamínicos para niños bajo las marcas Supradyn y Redoxitos. Y aunque hoy el foco en energía apunta a hombres y mujeres por igual, Mangiola anticipó que la salud femenina después de los 50 es una tendencia que sigue de cerca. “Estamos poniendo foco en esas necesidades y seguramente vayamos hacia ese espacio de demanda”, adelantó.

El magnesio se consolidó como uno de los suplementos más buscados: ayuda con los calambres, mejora el descanso y acompaña el rendimiento deportivo (Maximiliano Luna)

Una planta estratégica en el corazón del negocio

En el Parque Industrial de Pilar operan dos complejos fabriles de Bayer que tienen un peso determinante en la operación regional. Uno produce comprimidos —entre ellos Actron, En esta marca el año pasado innovamos con Actron Rápida Acción Nueva Fórmula, que ahora actúa el doble de rápido y con cápsulas más pequeñas, Bayaspirina y Cafiaspirina— y es uno de los más grandes de Sudamérica en su tipo. El otro se dedica a los multivitamínicos: Supradyn, Redoxon y otros productos de la línea nutricional.

El dato que dimensiona su importancia es contundente: el 90% de lo que Bayer vende en la Argentina tiene origen local. Esa capacidad instalada convierte a los complejos en un socio estratégico para abastecer el mercado interno con continuidad y velocidad de respuesta.

A eso se suman dos certificaciones recientes que Mangiola destacó. El año pasado obtuvieron la certificación de cero emisiones de carbono, con el 100% de su energía proveniente de fuentes renovables. Este año sumaron otra: la certificación libre de gluten, que permite informar esa condición en los envases y amplía las opciones disponibles para consumidores con restricciones alimentarias.

“Hemos trabajado para poder lograr esto”, resumió Mangiola. Ambos logros reflejan una lógica que atraviesa toda la estrategia de la compañía: el consumidor informado toma mejores decisiones, y la empresa tiene la responsabilidad de proveerle las herramientas para hacerlo.