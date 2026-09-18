Guatemala

Sanciones de la Unión Europea al juez guatemalteco Fredy Orellana: el comunicado en redes, la prórroga hasta 2027 y su nombre intacto en la lista

El juez del Juzgado Séptimo aseguró que las restricciones ya habían sido retiradas. La delegación europea en Guatemala lo contradijo con un texto consolidado. Un detalle del listado reaviva la disputa

Un hombre en traje con un mazo y la bandera de Guatemala, junto a la bandera de la Unión Europea y carpetas con candado y cadena.
El juez Fredy Orellana sigue incluido en el régimen de sanciones de la Unión Europea, prorrogado hasta el 13 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pese a que el juez guatemalteco Fredy Orellana aseguró a través de un comunicado que ya no está sancionado en Europa, la Unión Europea afirmó que continúa incluido en el régimen de medidas restrictivas que fue prorrogado hasta 2027.

Según Orellana, juez del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, las sanciones le fueron levantadas desde el 13 de enero pasado, por medio de la Decisión (PESC) 2026/88 del Consejo de la Unión Europea, decisión que fue publicada el 12 de enero y entró en vigencia un día después.

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“Por lo que, desde el 13 de enero de 2026 no existe ningún tipo de sanción, limitación de derechos o medida restrictiva en mi contra en el territorio de la Unión Europea”, se lee en el comunicado publicado este jueves 17 de septiembre en sus redes sociales.

El juez Fredy Orellana sigue incluido en el régimen de sanciones de la Unión Europea, prorrogado hasta el 13 de enero de 2027.
Fredy Orellana afirmó en redes sociales que la Unión Europea había levantado las sanciones en su contra, pero la delegación europea desmintió esa interpretación. (X (Twitter))

Desmentido de manera oficial

Horas después, la Delegación Unión Europea en Guatemala publicó también un comunicado en el que confirmó que las sanciones continúan vigentes para ocho personas guatemaltecas.

“La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informa que continúan vigentes las sanciones impuestas a ocho personas y una entidad guatemaltecas”, indicó en un pronunciamiento que remitió al texto consolidado de la Decisión PESC 2024/254.

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Aunque no lo dice expresamente, en el documento oficial al que dirige el comunicado, se lee claramente el nombre de Fredy Raúl Orellana Letona, ubicado en la casilla cinco, de los ocho guatemaltecos sancionados, incluida la exfiscal General, Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

El juez Fredy Orellana sigue incluido en el régimen de sanciones de la Unión Europea, prorrogado hasta el 13 de enero de 2027.
La Delegación de la Unión Europea en Guatemala confirmó que continúan vigentes las medidas restrictivas establecidas en la Decisión PESC 2024/254. (X (Twitter))

La prórroga europea hasta enero de 2027

La Decisión PESC 2026/88, aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 9 de enero de 2026, extendió por un año el régimen de sanciones relacionado con Guatemala. El artículo 1 sustituyó el vencimiento previsto para el 13 de enero de 2026 por una nueva fecha: el 13 de enero de 2027.

Esa resolución revisó y actualizó las entradas de cinco personas y Orellana no está en esa lista, lo que fue interpretado por el juez como un retiro de las sanciones en su contra.

El juez Fredy Orellana sigue incluido en el régimen de sanciones de la Unión Europea, prorrogado hasta el 13 de enero de 2027.
Las medidas contra Fredy Orellana se vincularon con diligencias sobre Movimiento Semilla, allanamientos y la suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido. (Unión Europea)

No obstante, tras una consulta realizada por el Diario La Hora, la Unión Europea confirmó que, aunque Orellana no aparezca entre las entradas modificadas en el documento de enero, continúa sancionado y sujeto a restricciones en territorio europeo.

¿Por qué está sancionado?

La Unión Europea incorporó a Orellana a su lista de sancionados en febrero de 2024 por actuaciones que, según el bloque, socavaban la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

La medida se vinculó con decisiones adoptadas mientras ejercía como juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

Un grupo de 43 países sancionó a Fredy Orellana por su actuación en los hechos posteriores a las elecciones de 2023 en Guatemala.
Las medidas contra Fredy Orellana se vincularon con diligencias sobre Movimiento Semilla, allanamientos y la suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido. (Prensa Libre)

El bloque europeo señaló que Orellana había autorizado diligencias de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) relacionadas con la investigación por la creación del partido Movimiento Semilla. Entre ellas figuraron allanamientos en la sede de la agrupación y en el Tribunal Supremo Electoral donde secuestraron hasta las boletas de votación ciudadana.

El partido Movimiento Semilla llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. En varios intentos por evitarlo, el Ministerio Público, acuerpado por Orellana, establecieron la cancelación, pese a que el único autorizado en la ley para hacerlo era el Tribunal Supremo Electoral, situación que se convirtió en un conflicto jurídico.

Esto fue considerado por la Unión Europea como “esfuerzos por invalidar los resultados de las elecciones de 2023 en Guatemala. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.

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