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Del bienestar personal al cuidado del planeta: cómo la belleza incorpora una mirada regenerativa

Biodiversidad amazónica, desarrollo de comunidades y medición del impacto forman parte de una estrategia que busca vincular las decisiones de consumo con beneficios ambientales y sociales

Paola Nimo, gerenta de sustentabilidad de Natura Mercado Sur, en Infobae Talks Wellness.
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La industria de la belleza y el cuidado personal atraviesa una transformación profunda. Cada vez más consumidores eligen marcas que van más allá del producto en sí y preguntan por el impacto que su elaboración genera en el mundo.

Paola Nimo, gerenta de sustentabilidad de Natura Mercado Sur, participó de Infobae Talks Wellness para explicar cómo una empresa de belleza puede hacer del cuidado de las personas y del planeta parte de su razón de ser.

Con más de 50 años de historia global y más de 30 en la Argentina, la compañía construyó su identidad alrededor de un concepto que Nimo define así: “El bien-estar-bien es nuestra razón de ser”. La definición va bastante más lejos que el autocuidado: se trata de una relación armoniosa y empática con uno mismo, con el otro y con la naturaleza como un todo.

Esa filosofía se traduce en la forma en que Natura diseña sus productos, comunica sus valores y toma decisiones de negocio. El objetivo es que, cuando alguien elige una crema o un perfume, ese gesto de bienestar personal esté también conectado con algo más amplio: la regeneración, el impacto positivo en el planeta, las comunidades y la conciencia sobre el origen de cada ingrediente.

Inhouse Talks Wellness 2026
“The future P&L”, una herramienta gratuita para monetizar el impacto ambiental y social de cualquier empresa, sin importar su tamaño ni su sector (Maximiliano Luna)

“Lo que queremos es que, cuando las personas elijan un producto, ese mimo que genera bienestar también esté conectado con lo que la marca propone”, señaló Nimo. Y lo que propone, en concreto, es que ese acto de consumo tenga consecuencias positivas más allá del individuo.

El modelo de la triple ganancia

La ejecutiva llama a esa lógica “ganar, ganar, ganar”: que ganen las personas al elegir un producto que atiende una necesidad real, que las comunidades que participan en la cadena de valor también se beneficien y que gane la empresa a través de la diferenciación y la innovación.

Los ingredientes de la biodiversidad amazónica son el caso más concreto. La compañía trabaja con insumos provenientes de la región e invierte en comunidades locales que los proveen. Esas comunidades generan ingresos a través de esa relación comercial y, al mismo tiempo, tienen una razón económica concreta para conservar la selva en pie.

“El bioma de la Amazonia regula el clima del mundo. Y para nosotros también es una fuente de innovación, de tecnología, de diferenciación”, explicó Nimo. La biodiversidad, en ese esquema, deja de ser un valor abstracto para convertirse en un activo estratégico con métricas concretas.

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El bienestar bien va más allá del autocuidado individual: implica una relación armoniosa con el otro y con la naturaleza como un todo (Maximiliano Luna)

Al cierre del año pasado, la empresa alcanzó 52 bioactivos —cuando la meta para 2027 era llegar a 49— y trabajó con 46 comunidades, superando la meta de 45 prevista para 2030 con cinco años de anticipación. La inversión en esas comunidades fue de un 29% más que el año anterior.

De la sustentabilidad a la regeneración

Durante años, el cuidado ambiental fue el horizonte de referencia para las empresas comprometidas con el ambiente. Natura decidió ir un paso más allá. En su revisión de la visión 2050, la compañía estableció que conservar lo necesario para las generaciones futuras ya no alcanza, porque hay mucho que ya fue degradado.

“La sustentabilidad está bien, y la abrazamos. Pero conservar lo que es necesario para las generaciones futuras ya no alcanza”, planteó Nimo. El nuevo objetivo es la regeneración: restaurar lo que se perdió, no solo preservar lo que queda.

Esa mirada también conecta con un fenómeno que los especialistas en salud mental empezaron a nombrar: la ecoansiedad. La angustia que generan las crisis climáticas —inundaciones, sequías, eventos extremos— afecta especialmente a las generaciones más jóvenes y tiene consecuencias reales sobre el bienestar psicológico.

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La regeneración ambiental como estrategia de negocio: cómo las comunidades amazónicas y la innovación en bioactivos definen el futuro del bienestar sostenible (Maximiliano Luna)

Para Nimo, ese vínculo entre crisis ambiental y salud mental es otro argumento para entender el cuidado del planeta como parte del cuidado de las personas.“No puede haber un bienestar individual si no está al cuidado también de un bienestar colectivo y un bienestar del planeta en que habitamos”, resumió.

Una herramienta para medir lo que vale

Entre los aportes más concretos que Nimo presentó en Infobae Talks Wellness está la apertura de una herramienta que la compañía desarrolló internamente y decidió poner a disposición de otras empresas de forma gratuita: el IP&L (Informe de Pérdidas y Ganancias Ambiental y Social), que permite monetizar los impactos ambientales, humanos, y sociales de una organización. Su versión está disponible para todo el público en este sitio web.

“Lo que no valorizás, no podés medir, no podés gestionar”, afirmó Nimo. La lógica es simple: si un impacto no tiene precio asignado, vale cero en la ecuación del negocio y, por lo tanto, no se gestiona. La herramienta está disponible sin importar el tamaño ni el sector de la empresa, y es 100% confidencial. En el último balance, la relación fue de cuatro reales de impacto positivo al planeta por cada real que ingresó. “Para nosotros es un orgullo enorme”, reconoció Nimo.

La decisión de abrirla a otras organizaciones responde a una convicción que atraviesa toda la estrategia de la marca: sola no puede generar la regeneración que el planeta necesita. Pero si más empresas empiezan a medir y gestionar su impacto, el cambio de escala se vuelve posible. “Compartir abre estos caminos”, concluyó Nimo.

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