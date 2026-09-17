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Entre el llamado de Nicole Kidman y la palabra de Sandra Bullock: Joey King y el detrás de escena de Practical Magic 2

En el podcast Zach Sang Show, la actriz repasó dos décadas de carrera, las audiciones que nadie vio y lo que fue compartir set con dos de las figuras más influyentes del cine de los 90

Para interpretar a Kylie Owens en Practical Magic 2, Joey King se tiñó el cabello y recordó que ya se rapó la cabeza tres veces por otros papeles
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Joey King llegó a la pantalla grande junto a Nicole Kidman y Sandra Bullock en Practical Magic 2, la secuela estrenada el 10 de septiembre de la película de culto de 1998. En el podcast Zach Sang Show, la actriz habló de su carrera, su método de trabajo y el peso de integrarse a un proyecto con décadas de fandom.

King reveló que fue la propia Kidman quien la contactó directamente cuando el proyecto comenzó a tomar forma, tras haber compartido elenco en A Family Affair. Sandra Bullock también la llamó para darle la bienvenida. Susanna Bier dirigió la secuela, y la productora Denise Di Novi, quien ya había trabajado con King en Ramona y Beezus y en Crazy, Stupid, Love, completa un equipo de nombres conocidos para la actriz.

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Para King, la coincidencia con la llegada del otoño no es menor. La actriz señaló que Practical Magic construyó a lo largo de tres décadas una base de seguidores que superó el resultado comercial que tuvo en 1998, cuando fue recibida con críticas tibias. “Practical Magic tiene un fandom increíble, y yo formo parte de él”, dijo en declaraciones al podcast.

La actriz describió la experiencia de rodar junto a las protagonistas originales como “casi indescriptible”. Verlas retomar los personajes de Sally y Jilly Owens frente a cámara, afirmó, fue como tener primera fila en algo que importa a muchísima gente.

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Joey King regresa al cine con Practical Magic 2 junto a Nicole Kidman y Sandra Bullock en la secuela de la película de 1998 (REUTERS)
Joey King regresa al cine con Practical Magic 2 junto a Nicole Kidman y Sandra Bullock en la secuela de la película de 1998 (REUTERS)

Más allá del valor simbólico, King destacó lo que aprendió de ellas: “Tienen una capacidad extraordinaria para adaptarse y comprometerse al cien por ciento con el rol”.

Para el papel de Kylie Owens en la secuela, la actriz se tiñó el cabello con un color que describió como “hecho para mí”. La experiencia de transformarse físicamente para un personaje no es nueva para King: a lo largo de su carrera se rapó la cabeza en tres ocasiones distintas, la primera de ellas a los once años para su papel en The Dark Knight Rises, de Christopher Nolan.

Cada vez, según contó, el proceso de dejar crecer el pelo resultó más difícil que el corte en sí. “Cada vez fue más fácil raparme. Lo haría de nuevo”, dijo.

Cuando Zach Stanley, conductor del podcast, le preguntó si su trabajo en la serie The Act, donde interpretó a Gypsy Rose Blanchard, seguía siendo su proyecto favorito, King no esquivó la respuesta. “Fue uno de los momentos de mayor orgullo en mi carrera hasta ahora”, afirmó.

La preparación para “The Act” y el arte de las audiciones

Joey King afirmó que Practical Magic construyó un fandom a lo largo de tres décadas, más allá de la recepción comercial y crítica de 1998 (REUTERS/Mario Anzuoni)
Joey King afirmó que Practical Magic construyó un fandom a lo largo de tres décadas, más allá de la recepción comercial y crítica de 1998 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La preparación incluyó escuchar grabaciones de Blanchard mientras dormía, para incorporar sus patrones de habla de forma natural. La actriz también tuvo que convencer a los productores de usar la voz característica de Blanchard, que en un principio habían descartado por temor a que sonara a burla.

King dedicó parte de la conversación a hablar de lo que llama “el trabajo real” de ser actriz: el circuito de audiciones. Creció en Simi Valley, a unos 45 minutos en automóvil de Los Ángeles, y desde pequeña recorría ese trayecto casi a diario después del colegio para presentarse a pruebas.

“Me pagan por alejarme de mi familia y por todos los años de audiciones que hice”, señaló. Muchas de esas pruebas nunca llegaron a verse, pero forman parte del proceso que la llevó a donde está. “Eso es lo interesante de ser actriz: solo se te conoce por lo que la gente llega a ver, pero tú sabes todo lo que no vieron y que te trajo hasta acá”, reflexionó.

El papel de “Ramona y Beezus” y una búsqueda mundial

Ramona y Beezus, la película que en 2010 marcó su salto al cine como figura central, estuvo a punto de quedar fuera de su alcance. Cuando se presentó a la audición tenía ocho años, y la producción consideró que era demasiado joven para el papel.

Nicole Kidman contactó a Joey King para sumarse a Practical Magic 2 y Sandra Bullock la llamó para darle la bienvenida al proyecto (REUTERS/Mario Anzuoni)
Nicole Kidman contactó a Joey King para sumarse a Practical Magic 2 y Sandra Bullock la llamó para darle la bienvenida al proyecto (REUTERS/Mario Anzuoni)

Continuaron la búsqueda a nivel mundial, pero meses después la convocaron de nuevo: con nueve años ya lucía diferente, y terminó siendo una de las tres finalistas que hicieron una prueba junto a Selena Gomez. “En ese momento no entiendes lo que significa una búsqueda mundial ni cuán pocas son tus chances. Solo vas y esperas que les gustes”, recordó.

Piet, el cine como idioma compartido y una carrera sin freno

En el plano personal, King mencionó a su marido Piet, director y guionista, y destacó que compartir la industria desde roles distintos les permite aprender uno del otro de forma constante.

En el terreno profesional, la actriz suma más de dos décadas ante las cámaras y, con Practical Magic 2 convertida en su proyecto más nuevo, su calendario permanece lleno. Sobre la convivencia con una persona vinculada al ámbito cinematográfico, aunque de un rubro diferente, definió ese lazo como uno de aprendizaje para ambos: ella logra comprender mejor el trabajo de dirigir; él, la mirada del actor ante la cámara.

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