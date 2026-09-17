Clubes de millas: cómo funciona la suscripción mensual para viajar más

La comparación entre categorías, costos, recompensas y fechas de confirmación ayuda a encontrar una alternativa compatible con cada bolsillo (Smiles)

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Planificar unas vacaciones en el exterior suele venir acompañado de la misma incertidumbre: ¿a cuánto estará el pasaje el año que viene? Frente a la fluctuación de los precios y las tarifas aéreas internacionales, los viajeros argentinos están adoptando un modelo que ya es tendencia: los clubes de millas por suscripción.

Pagar mes a mes por servicios on demand ya es un estándar. Sin embargo, este modelo, tan habitual en las plataformas de entretenimiento, está transformando uno de los consumos más importantes: la planificación de las vacaciones. El sistema cambia la lógica tradicional: ya no se trata de esperar pasivamente una promoción fugaz o gastar los ahorros de golpe, sino de pagar una cuota fija en pesos que se traduce en un saldo de millas acumulable y abre un abanico de beneficios.

En la Argentina, el programa de millas de GOL, Smiles, ofrece uno de los clubes de millas usados para esta modalidad. Su producto, Club Smiles, es una suscripción para planificar viajes mediante una adhesión mensual en pesos, sumando millas mes a mes con una validez de 10 años.

Club Smiles Week

Hasta el 20 de septiembre, el programa celebra los 13 años de su club con la “Club Smiles Week”. Este evento concentra las mejores promociones ofreciendo beneficios para planificar viajes con millas

Durante este jueves, Club Smiles 20.000 se ofrece a mitad de precio durante tres meses, quedando a un valor de $37.500 mensuales.

Pero se suma otro beneficio a la promoción, la alianza con Mercado Pago. Quienes se suscriban a este plan a mitad de precio y abonen con tarjeta de crédito de dicha billetera virtual, no solo acceden a un reintegro de $20.000, sino que reciben 200% de millas bonus adicionales.

Además, la semana de descuentos incluye oportunidades para todo tipo de perfiles: quienes ya están suscriptos pueden aprovechar promociones especiales para hacer upgrade de plan con 25% de millas bonus por 3 meses, y para aquellos que necesitan un impulso extra para llegar a su pasaje, compra de millas con hasta un 270% de bonus o 77% de descuento en compra de millas.

Se pueden planificar las próximas vacaciones a mitad de precio y congelar tarifas en pesos (Smiles)

Un caso de uso real: cómo asegurar un pasaje a Caribe para el próximo año

La lógica de esta suscripción se vuelve tangible al proyectar a mediano plazo y combinar las ofertas mencionadas. Para entender el impacto directo en el presupuesto, sirve el caso de un viajero que quiere asegurar sus vacaciones en Punta Cana.

Actualmente, un pasaje a ese destino volando con Avianca tiene un valor de menos de 96.000 millas por tramo (más impuestos). Es decir, se necesitan 192.000 millas para un viaje ida y vuelta.

El truco consiste en suscribirse este jueves al plan de 20.000 millas aprovechando que cuesta la mitad ($37.500 por mes) y combinarlo con la promoción de Mercado Pago. Gracias al 200% extra, el usuario recibe 60.000 millas solo en el primer mes, a un costo bajo y con el reintegro de la billetera virtual.

Para no perder el pasaje que está viendo hoy (en septiembre), el viajero utiliza la herramienta Viaje Fácil. Este servicio le permite reservar los lugares inmediatamente y congelar el precio pagando únicamente las tasas, los impuestos y un cargo de servicio de $12.000 por pasajero.

A partir de ahí, solo le resta mantener su suscripción. En solo 8 meses habrá juntado el total necesario para cubrir los pasajes (192.000 millas). La confirmación y el pago final de esas millas se realizan recién hasta 60 días antes de embarcar. En resumen: aseguró sus vacaciones internacionales pagando en cuotas mensuales en pesos, capitalizando los descuentos de ingreso y protegiéndose de los aumentos.

El primer paso para el próximo viaje

Registrarse en el programa Smiles es gratuito y el registro solo requiere el número de DNI. Como incentivo inicial, los nuevos clientes reciben 600 millas de bienvenida.

Quienes busquen anticiparse a sus viajes de 2027, organizar sus finanzas y aprovechar el abanico de beneficios de esta semana especial, pueden registrarse y dar de alta su club ingresando acá.