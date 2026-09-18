Alta costura y piezas de archivo: los looks que marcaron la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto 2026

El Festival Internacional de Cine de Toronto 2026 reunió en su alfombra roja vestidos de alta costura, diseños de pasarela y piezas de archivo entre el 10 y el 20 de septiembre (REUTERS/Carlos Osorio)

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La alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto 2026 funcionó como una pasarela improvisada durante diez días de intensa vida social. Del 10 al 20 de septiembre, actrices y músicas convirtieron cada llegada en una declaración de estilo, con propuestas que fueron desde la alta costura hasta rescates de archivo firmados por grandes maisons.

El terciopelo dominó buena parte de las elecciones, en diálogo con el brillo de las plumas y la textura del encaje. Como contraste, algunas invitadas apostaron por siluetas minimalistas, de líneas depuradas, frente a otras que eligieron volúmenes exagerados y construcciones más teatrales.

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Clásico y vanguardia convivieron en las escalinatas del encuentro. Un repaso, look por look, de lo que dejó esta edición.

Penélope Cruz llevó plumas de Tamara Ralph Couture

Penélope Cruz llevó a Toronto un vestido de la colección Couture otoño 2026 de Tamara Ralph con una silueta clásica y plumas en movimiento (REUTERS/Mark Blinch)

Penélope Cruz eligió un vestido de la colección Couture otoño 2026 de Tamara Ralph. El diseño mantuvo una silueta clásica, aunque incorporó plumas en movimiento que cubrían la pieza y aportaban textura al conjunto. Su aparición en Toronto se produjo después de varios compromisos de moda durante el Festival de Cine de Venecia.

Antonio Banderas

Antonio Banderas deslumbró con un look entre lo clásico y lo vanguardista /REUTERS/Carlos Osorio

Antonio Banderas apostó por una fórmula de contrastes en la alfombra roja: llevó un traje negro de líneas clásicas, con saco de solapas amplias y pantalón a juego, pero quebró la sobriedad con una camisa negra estampada con pequeñas flores blancas. La dejó parcialmente desabrochada y dejó a la vista una cadena plateada, un detalle que sumó un tono relajado al conjunto.

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El actor combinó la sastrería formal con referencias más informales y armó una imagen de noche sin rigidez. Completó el look con cinturón negro y hebilla metálica, mientras su barba gris y el cabello corto reforzaron una presencia sobria ante las cámaras.

Olivia Cooke combinó un vestido Torishéju con un suéter de lana

Olivia Cooke presentó A Talent for Murder con un vestido otoño 2026 de Torishéju y un suéter de lana anudado sobre el cuello (REUTERS/Carlos Osorio)

Para la presentación de A Talent for Murder, Olivia Cooke usó un vestido de la colección otoño 2026 de Torishéju. La prenda tenía escote con los hombros descubiertos y estuvo acompañada por un suéter de lana anudado sobre el cuello, una combinación que alteró el código más formal de la alfombra roja.

Aimee Lou Wood optó por un vestido lencero de encaje

Aimee Lou Wood asistió al estreno de The Idiot(s) con un vestido lencero de encaje de De La Vali, en línea con la tendencia de estética íntima en eventos públicos (REUTERS/Arlyn McAdorey)

En el estreno de The Idiot(s), Aimee Lou Wood apareció con un vestido lencero semitransparente de encaje de De La Vali. El modelo se ajustó a la tendencia de prendas de estética íntima trasladadas a eventos públicos, con una construcción ligera y silueta recta.

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Lily James eligió un vestido de Stella McCartney con borde ondulado

Lily James apareció en la premiere de Bad Lieutenant: Tokyo con un vestido de Stella McCartney cuyo escote ondulado modificó una silueta de líneas simples (REUTERS/Mark Blinch)

Lily James asistió a la premiere de Bad Lieutenant: Tokyo con un vestido lencero diseñado por Stella McCartney. La pieza se distinguió por el remate ondulado del escote, un detalle que modificó una silueta de líneas simples.

Cynthia Erivo cerró su agenda con un abrigo de Dior

Cynthia Erivo llegó al Festival Internacional de Cine de Toronto con un abrigo blanco y negro de Dior Crucero 2027, llevado como vestido sobre la alfombra roja (REUTERS/Mark Blinch)

Luego de asistir al Abierto de Estados Unidos y a un evento de Ralph Lauren durante la Semana de la Moda de Nueva York, Cynthia Erivo llegó a Toronto con un abrigo blanco y negro ribeteado en piel. La prenda procedía de la colección Crucero 2027 de Dior y funcionó como vestido sobre la alfombra roja.

Julianne Moore reafirmó la vigencia del vestido negro minimalista

Julianne Moore eligió en la premiere de The Debut un vestido negro minimalista de Bottega Veneta frente a las propuestas de mayor volumen del festival (REUTERS/Carlos Osorio)

En la premiere de The Debut, Julianne Moore optó por un vestido negro de Bottega Veneta. La prenda, de corte lencero y líneas limpias, apostó por una fórmula minimalista frente a las propuestas de mayor volumen vistas en el festival.

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Sarah Paulson convirtió un abrigo estructurado en vestido

Issa Rae llevó a la presentación de Babies un vestido de archivo de Marc Bouwer en terciopelo naranja, una excepción entre los tonos neutros de la alfombra roja de Toronto (REUTERS/Mark Blinch)

Sarah Paulson usó una creación de la diseñadora neoyorquina Danielle Frankel. La pieza, con hombros descubiertos y estructura marcada, fue llevada como vestido y remitió a las propuestas nupciales que caracterizan a la firma.

Issa Rae recuperó un vestido de archivo de Marc Bouwer

Issa Rae llevó a la presentación de Babies un vestido de archivo de Marc Bouwer en terciopelo naranja, una excepción entre los tonos neutros de la alfombra roja de Toronto (REUTERS/Carlos Osorio)

Para la presentación de Babies, Issa Rae eligió un vestido de terciopelo naranja intenso firmado por Marc Bouwer. La pieza de archivo destacó dentro de una alfombra roja dominada por el negro, el blanco y los tonos neutros.

Margaret Qualley mantuvo su vínculo con Chanel en un vestido negro

Margaret Qualley optó por un look total black (REUTERS/Mark Blinch)

Margaret Qualley asistió con un vestido negro de seda de Chanel, diseñado bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy. El modelo incluyó los logotipos entrelazados de la casa francesa sobre ambos hombros y estuvo acompañado por calzado, tras una reciente aparición de la actriz con sandalias de la marca sin zapatos visibles.

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Lily-Rose Depp llevó amarillo manteca de la pasarela de Chanel

Lily-Rose Depp y su diseño personalizado monocromático (REUTERS/Carlos Osorio)

Para el estreno de Alpha Gang, Lily-Rose Depp se inclinó por un vestido amarillo manteca de cintura baja, procedente de la colección otoño 2026 de Chanel. Sumó zapatos de punta contrastante que, según el reporte, remiten a un modelo de la línea Métiers d’Art primavera 2026.

Chase Infiniti defendió el chartreuse con un vestido Louis Vuitton

Chase Infiniti y su look verde (REUTERS/Mark Blinch)

Chase Infiniti vistió un diseño texturado en amarillo verdoso de Louis Vuitton. La actriz complementó el vestido con zapatos de plataforma de la firma y joyas doradas de Gabriel & Co., en una de las apariciones que incorporó color saturado a la programación de Toronto.